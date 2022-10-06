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Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправсовета в Ереване - РИА Новости, 06.10.2022
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Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправсовета в Ереване
Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправсовета в Ереване - РИА Новости, 06.10.2022
Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправсовета в Ереване
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 21 октября примет участие в заседании Евразийского межправсовета в Ереване, а 28 октября - во встрече глав правительств СНГ в РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T15:16
2022-10-06T15:22
цены на нефть
михаил мишустин
алихан смаилов
владимир путин
казахстан
россия
ереван
снг
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 21 октября примет участие в заседании Евразийского межправсовета в Ереване, а 28 октября - во встрече глав правительств СНГ в Астане."Мы с вами находимся в постоянном контакте. С начала года, по-моему, уже пятый раз встречаемся и до конца октября увидимся еще дважды: на Евразийском межправсовете в Ереване 21 октября и также на совете глав правительств СНГ в Астане, у вас, 28 октября", - сказал Мишустин в четверг на встрече с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым.Он подчеркнул, что такая высокая динамика правительственных контактов вызвана "нашей искренней заинтересованностью в укреплении дружбы, партнерства, союзничества с братским Казахстаном".Он подчеркнул, что в январе-августе двусторонний товарооборот вырос почти на 9% и составил $17,5 млрд. "При сохранении этой тенденции в конце года мы можем выйти на новый рекордный уровень товарооборота, как раз недавно отмечали этот рекордный уровень, а будет еще больше", - сказал российский премьер. По словам Мишустина, с учетом солидной индустриальной базы России и Казахстана у стран есть хорошие перспективы для реализации программ по совместному производству приоритетной промышленной продукции, востребованной на рынках. "Предлагаем здесь активнее запускать наши новые стратегические проекты и в энергетике, и в машиностроении, в транспортной инфраструктуре, в мирном атоме, в цифровой экономике. Направлений очень много", - сказал глава правительства РФ.Российская сторона, отметил он, придает большое значение транспортному сотрудничеству, в том числе в рамках международного коридора "Север - Юг". "Новый маршрут необходим для обеспечения логистических цепочек, поставок сырья, комплектующих, готовой продукции, укрепления связанности между нашими странами и нашими соседями по региону и, конечно, для стимулирования дальнейшего роста товарооборота", - сказал Мишустин.Он также подчеркнул, что необходимо обеспечить надежную защиту торгово-экономического взаимодействия Россия и Казахстана от влияния, в том числе незаконных экономических санкций, со стороны недружественных государств. Мишустин убежден, что активная совместная работа России и Казахстана будет способствовать дальнейшему повышению роли многосторонних объединений, в которых участвуют обе страны, в том числе и в мировой экономике.От президента РФ Владимира Путина и от себя лично Мишустин попросил передать наилучшие пожелания президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.Со своей стороны, Смаилов отметил, что взаимодействие между Россией и Казахстаном развивается в полном соответствии с духом и принципами Договора о добрососедстве и союзничестве. "Основополагающее значение имеет постоянный политический диалог между нашими лидерами. Отрадно, что и наши с вами встречи носят регулярный конструктивный характер", - сказал премьер-министр Казахстана.Он выразил уверенность, что сторонам удастся продолжить наращивание торгового сотрудничества, поскольку для этого есть все инструменты. "Правительство Казахстана подтверждает готовность к дальнейшему наращиванию взаимодействия по всему спектру двусторонних отношений", - сказал он.
https://ria.ru/20221006/ekonomika-1821930158.html
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цены на нефть, михаил мишустин, алихан смаилов, владимир путин, казахстан, россия, ереван, снг
Цены на нефть, Михаил Мишустин, Алихан Смаилов, Владимир Путин, Казахстан, Россия, Ереван, СНГ
15:16 06.10.2022 (обновлено: 15:22 06.10.2022)
 
Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправсовета в Ереване

Мишустин 21 октября примет участие в заседании Евразийского межправсовета в Ереване

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 21 октября примет участие в заседании Евразийского межправсовета в Ереване, а 28 октября - во встрече глав правительств СНГ в Астане.
"Мы с вами находимся в постоянном контакте. С начала года, по-моему, уже пятый раз встречаемся и до конца октября увидимся еще дважды: на Евразийском межправсовете в Ереване 21 октября и также на совете глав правительств СНГ в Астане, у вас, 28 октября", - сказал Мишустин в четверг на встрече с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
12:22
Странам Каспия предстоит работать в сложных условиях, заявил Мишустин
Он подчеркнул, что такая высокая динамика правительственных контактов вызвана "нашей искренней заинтересованностью в укреплении дружбы, партнерства, союзничества с братским Казахстаном".
Он подчеркнул, что в январе-августе двусторонний товарооборот вырос почти на 9% и составил $17,5 млрд. "При сохранении этой тенденции в конце года мы можем выйти на новый рекордный уровень товарооборота, как раз недавно отмечали этот рекордный уровень, а будет еще больше", - сказал российский премьер. По словам Мишустина, с учетом солидной индустриальной базы России и Казахстана у стран есть хорошие перспективы для реализации программ по совместному производству приоритетной промышленной продукции, востребованной на рынках. "Предлагаем здесь активнее запускать наши новые стратегические проекты и в энергетике, и в машиностроении, в транспортной инфраструктуре, в мирном атоме, в цифровой экономике. Направлений очень много", - сказал глава правительства РФ.
Российская сторона, отметил он, придает большое значение транспортному сотрудничеству, в том числе в рамках международного коридора "Север - Юг". "Новый маршрут необходим для обеспечения логистических цепочек, поставок сырья, комплектующих, готовой продукции, укрепления связанности между нашими странами и нашими соседями по региону и, конечно, для стимулирования дальнейшего роста товарооборота", - сказал Мишустин.
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
12:10Туризм
Мишустин предложил ускорить работу по развитию туризма
Он также подчеркнул, что необходимо обеспечить надежную защиту торгово-экономического взаимодействия Россия и Казахстана от влияния, в том числе незаконных экономических санкций, со стороны недружественных государств. Мишустин убежден, что активная совместная работа России и Казахстана будет способствовать дальнейшему повышению роли многосторонних объединений, в которых участвуют обе страны, в том числе и в мировой экономике.
От президента РФ Владимира Путина и от себя лично Мишустин попросил передать наилучшие пожелания президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
Со своей стороны, Смаилов отметил, что взаимодействие между Россией и Казахстаном развивается в полном соответствии с духом и принципами Договора о добрососедстве и союзничестве. "Основополагающее значение имеет постоянный политический диалог между нашими лидерами. Отрадно, что и наши с вами встречи носят регулярный конструктивный характер", - сказал премьер-министр Казахстана.
Он выразил уверенность, что сторонам удастся продолжить наращивание торгового сотрудничества, поскольку для этого есть все инструменты. "Правительство Казахстана подтверждает готовность к дальнейшему наращиванию взаимодействия по всему спектру двусторонних отношений", - сказал он.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече глав делегаций второго Каспийского экономического форума - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
12:17
Референдумы стали поводом для прессинга со стороны Запада, заявил Мишустин
 
Цены на нефтьМихаил МишустинАлихан СмаиловВладимир ПутинКазахстанРоссияЕреванСНГ
 
 
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