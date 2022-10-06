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Референдумы стали поводом для прессинга со стороны Запада, заявил Мишустин - РИА Новости, 06.10.2022
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Референдумы стали поводом для прессинга со стороны Запада, заявил Мишустин
Референдумы стали поводом для прессинга со стороны Запада, заявил Мишустин - РИА Новости, 06.10.2022
Референдумы стали поводом для прессинга со стороны Запада, заявил Мишустин
Прошедшие референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях о присоединении к РФ стали поводом для нового витка прессинга в отношении России со стороны... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T12:17
2022-10-06T12:17
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алихан смаилов
россия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Прошедшие референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях о присоединении к РФ стали поводом для нового витка прессинга в отношении России со стороны коллективного Запада, но ни одно государство не имеет права навязывать свою волю другим, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании Каспийского экономического форума в Москве."В состав России вошли регионы, жители которых духовно и культурно всегда оставались с нашей страной. Они присоединились на основании открытого волеизъявления народа по результатам референдумов. За вхождение в Российскую Федерацию высказалось абсолютное большинство их участников", - сказал Мишустин."Это историческое, судьбоносное решение стало очередным поводом для нового витка прессинга со стороны коллективного Запада. Однако для нас неприемлем язык ультиматумов. Ни одно государство не имеет права навязывать свою волю другим, тем более – прибегать к средствам давления, которые затрагивают интересы простых граждан и частного бизнеса", - подчеркнул российский премьер.Каспийский экономический форум проходит в Москве 5-6 октября. Вместе с Мишустиным в Каспийском экономическом саммите примут участие премьер Азербайджана Али Идаят оглу Асадов, премьер Казахстана Алихан Смаилов, первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер и вице-премьер Туркменистана Ходжамырат Гельдымурадов.
https://ria.ru/20221003/rossiya-1821150763.html
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михаил мишустин, алихан смаилов, россия, москва, луганская народная республика, в мире
Михаил Мишустин, Алихан Смаилов, Россия, Москва, Луганская Народная Республика, В мире
12:17 06.10.2022
 
Референдумы стали поводом для прессинга со стороны Запада, заявил Мишустин

Премьер Мишустин: референдумы стали поводом для нового витка прессинга в отношении России

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече глав делегаций второго Каспийского экономического форума
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече глав делегаций второго Каспийского экономического форума - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече глав делегаций второго Каспийского экономического форума
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Прошедшие референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях о присоединении к РФ стали поводом для нового витка прессинга в отношении России со стороны коллективного Запада, но ни одно государство не имеет права навязывать свою волю другим, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании Каспийского экономического форума в Москве.
"В состав России вошли регионы, жители которых духовно и культурно всегда оставались с нашей страной. Они присоединились на основании открытого волеизъявления народа по результатам референдумов. За вхождение в Российскую Федерацию высказалось абсолютное большинство их участников", - сказал Мишустин.
Михаил Мишустин перед церемонией подписания договоров о вхождении в РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 13:53
Мишустин назвал решение о вхождении в Россию новых территорий судьбоносным
"Это историческое, судьбоносное решение стало очередным поводом для нового витка прессинга со стороны коллективного Запада. Однако для нас неприемлем язык ультиматумов. Ни одно государство не имеет права навязывать свою волю другим, тем более – прибегать к средствам давления, которые затрагивают интересы простых граждан и частного бизнеса", - подчеркнул российский премьер.
Каспийский экономический форум проходит в Москве 5-6 октября. Вместе с Мишустиным в Каспийском экономическом саммите примут участие премьер Азербайджана Али Идаят оглу Асадов, премьер Казахстана Алихан Смаилов, первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер и вице-премьер Туркменистана Ходжамырат Гельдымурадов.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
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Экономика России способна адаптироваться к внешним вызовам, заявил Мишустин
 
Михаил МишустинАлихан СмаиловРоссияМоскваЛуганская Народная РеспубликаВ мире
 
 
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