https://ria.ru/20221006/mishustin-1821928394.html

Референдумы стали поводом для прессинга со стороны Запада, заявил Мишустин

Референдумы стали поводом для прессинга со стороны Запада, заявил Мишустин - РИА Новости, 06.10.2022

Референдумы стали поводом для прессинга со стороны Запада, заявил Мишустин

Прошедшие референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях о присоединении к РФ стали поводом для нового витка прессинга в отношении России со стороны... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T12:17

2022-10-06T12:17

2022-10-06T12:17

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Прошедшие референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях о присоединении к РФ стали поводом для нового витка прессинга в отношении России со стороны коллективного Запада, но ни одно государство не имеет права навязывать свою волю другим, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании Каспийского экономического форума в Москве."В состав России вошли регионы, жители которых духовно и культурно всегда оставались с нашей страной. Они присоединились на основании открытого волеизъявления народа по результатам референдумов. За вхождение в Российскую Федерацию высказалось абсолютное большинство их участников", - сказал Мишустин."Это историческое, судьбоносное решение стало очередным поводом для нового витка прессинга со стороны коллективного Запада. Однако для нас неприемлем язык ультиматумов. Ни одно государство не имеет права навязывать свою волю другим, тем более – прибегать к средствам давления, которые затрагивают интересы простых граждан и частного бизнеса", - подчеркнул российский премьер.Каспийский экономический форум проходит в Москве 5-6 октября. Вместе с Мишустиным в Каспийском экономическом саммите примут участие премьер Азербайджана Али Идаят оглу Асадов, премьер Казахстана Алихан Смаилов, первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер и вице-премьер Туркменистана Ходжамырат Гельдымурадов.

https://ria.ru/20221003/rossiya-1821150763.html

https://ria.ru/20221006/ekonomika-1821920795.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

михаил мишустин, алихан смаилов, россия, москва, луганская народная республика, в мире