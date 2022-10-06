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Член СПЧ заявил, что критерии для брони вольно трактуют - РИА Новости, 06.10.2022
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Член СПЧ заявил, что критерии для брони вольно трактуют
Член СПЧ заявил, что критерии для брони вольно трактуют - РИА Новости, 06.10.2022
Член СПЧ заявил, что критерии для брони вольно трактуют
Критерии для брони от мобилизации каждый трактует очень вольно, что создает условия для злоупотреблений и основу для недопониманий, считает член Совета по... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T12:55
2022-10-06T12:55
частичная мобилизация в россии
общество
кирилл кабанов
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Критерии для брони от мобилизации каждый трактует очень вольно, что создает условия для злоупотреблений и основу для недопониманий, считает член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов."Каждый как хочет, так и трактует вольно эту историю. До сих пор мы с уполномоченным по правам человека обращаем внимание, что критерии очень вольные, что создает условия для различных злоупотреблений и что создает основу для недопонимания", - сообщил Кабанов в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".По его словам, за первую неделю после объявления о частичной мобилизации в СПЧ поступила "масса обращений" по студентам, больным, многодетным, огромное количество историй, и очень много фейков, которые специально создавали панику.Кабанов сообщил, что президентом был издан указ, касающийся брони от мобилизации для студентов и аспирантов."Это как раз дополнение, которое жестко определяет ограничение брони на эту категорию лиц, но тут же различные министерства и ведомства выступают с заявлениями о том, что они будут расширять критерии для лиц, которые будут подлежать бронированию от призыва", - сказал член СПЧ.По его словам, такие заявления сделали в Минцифры, Ростуризм и другие."При этом мы не говорим о тех, кто сеет и пашет, причем они у нас отвечают за госбезопасность", - добавил Кабанов.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Как отмечается на правительственном портале "Объясняем.РФ", призыву подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет, старшие – до 65, однако в приоритетном порядке берут тех, кто, соответственно, младше 35, 50 и 55 лет.В четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ об отсрочках от призыва на службу по мобилизации. Согласно изменениям первого пункта соответствующего указа, отсрочка от призыва на службу по мобилизации предоставляется впервые получающим образование соответствующего уровня по очной и очно-заочной (вечерней) формам обучениям. Также право на отсрочку есть в образовательных и научных организациях по имеющим госаккредитацию образовательным программам среднего и высшего профессионального образования, в том числе программам ординатуры и ассистентуры, стажировки.В частности, отсрочка предоставляется обучающимся в образовательных и научных организациях по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, в том числе в организациях, расположенных на территориях инновационных научно-технологических центров, а также духовных образовательных организациях.Кроме того, отсрочка от призыва на службу по мобилизации действует "в духовных образовательных организациях по образовательным программам, направленным на подготовку служителей и религиозного персонала религиозных организаций, образовательных программ среднего профессионального и высшего образования".
https://ria.ru/20221002/mobilizatsiya-1820952607.html
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частичная мобилизация в россии, общество, кирилл кабанов, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Частичная мобилизация в России, Общество, Кирилл Кабанов, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
12:55 06.10.2022
 
Член СПЧ заявил, что критерии для брони вольно трактуют

Член СПЧ Кабанов: каждый вольно трактует критерии для брони при частичной мобилизации

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоенный билет
Военный билет - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Критерии для брони от мобилизации каждый трактует очень вольно, что создает условия для злоупотреблений и основу для недопониманий, считает член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов.
"Каждый как хочет, так и трактует вольно эту историю. До сих пор мы с уполномоченным по правам человека обращаем внимание, что критерии очень вольные, что создает условия для различных злоупотреблений и что создает основу для недопонимания", - сообщил Кабанов в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
По его словам, за первую неделю после объявления о частичной мобилизации в СПЧ поступила "масса обращений" по студентам, больным, многодетным, огромное количество историй, и очень много фейков, которые специально создавали панику.
Кабанов сообщил, что президентом был издан указ, касающийся брони от мобилизации для студентов и аспирантов.
"Это как раз дополнение, которое жестко определяет ограничение брони на эту категорию лиц, но тут же различные министерства и ведомства выступают с заявлениями о том, что они будут расширять критерии для лиц, которые будут подлежать бронированию от призыва", - сказал член СПЧ.
По его словам, такие заявления сделали в Минцифры, Ростуризм и другие.
"При этом мы не говорим о тех, кто сеет и пашет, причем они у нас отвечают за госбезопасность", - добавил Кабанов.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Как отмечается на правительственном портале "Объясняем.РФ", призыву подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет, старшие – до 65, однако в приоритетном порядке берут тех, кто, соответственно, младше 35, 50 и 55 лет.
Какое наказание ждет уклонистов от мобилизации
2 октября, 11:14Инфографика
Какое наказание ждет уклонистов от мобилизации
В четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ об отсрочках от призыва на службу по мобилизации. Согласно изменениям первого пункта соответствующего указа, отсрочка от призыва на службу по мобилизации предоставляется впервые получающим образование соответствующего уровня по очной и очно-заочной (вечерней) формам обучениям. Также право на отсрочку есть в образовательных и научных организациях по имеющим госаккредитацию образовательным программам среднего и высшего профессионального образования, в том числе программам ординатуры и ассистентуры, стажировки.
В частности, отсрочка предоставляется обучающимся в образовательных и научных организациях по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, в том числе в организациях, расположенных на территориях инновационных научно-технологических центров, а также духовных образовательных организациях.
Кроме того, отсрочка от призыва на службу по мобилизации действует "в духовных образовательных организациях по образовательным программам, направленным на подготовку служителей и религиозного персонала религиозных организаций, образовательных программ среднего профессионального и высшего образования".
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
12:01
Айтишникам с бронью разъяснили, что делать при получении повестки
 
Частичная мобилизация в РоссииОбществоКирилл КабановСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
 
 
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