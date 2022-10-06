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Россия следит за ситуацией на Корейском полуострове, заявили в МИД - РИА Новости, 06.10.2022
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Россия следит за ситуацией на Корейском полуострове, заявили в МИД
Россия следит за ситуацией на Корейском полуострове, заявили в МИД - РИА Новости, 06.10.2022
Россия следит за ситуацией на Корейском полуострове, заявили в МИД
Москва внимательно следит за развитием ситуации на Корейском полуострове в свете ракетных пусков КНДР, заявила в четверг официальный представитель МИД России... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T14:45
2022-10-06T14:45
в мире
мария захарова
корейский полуостров
россия
сша
южная корея
кндр (северная корея)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Москва внимательно следит за развитием ситуации на Корейском полуострове в свете ракетных пусков КНДР, заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова."Мы убеждены, что решить комплекс проблем субрегиона можно только путем создания в Северо-Восточной Азии системы мира, в рамках которой будут учтены законные озабоченности всех заинтересованных сторон и предоставлены гарантии безопасности", - подчеркнула Захарова.Она добавила, что Москва выступает за "скорейшее возобновление политико-дипломатического процесса, направленного на формирование такого механизма".
https://ria.ru/20220606/puski-1793341434.html
корейский полуостров
россия
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в мире, мария захарова, корейский полуостров, россия, сша, южная корея, кндр (северная корея), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Мария Захарова, Корейский полуостров, Россия, США, Южная Корея, КНДР (Северная Корея), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
14:45 06.10.2022
 
Россия следит за ситуацией на Корейском полуострове, заявили в МИД

Захарова заявила, что Россия внимательно следит за ситуацией с ракетными пусками КНДР

© AP Photo / Ahn Young-joonЗапуск ракет в КНДР
Запуск ракет в КНДР - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
Запуск ракет в КНДР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Москва внимательно следит за развитием ситуации на Корейском полуострове в свете ракетных пусков КНДР, заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы внимательно следим за развитием ситуации на Корейском полуострове, она остается напряженной - на фоне проведения Вашингтоном и Сеулом впервые с 2017 года крупномасштабных совместных военных учений", - сказала Захарова на брифинге.
"Мы убеждены, что решить комплекс проблем субрегиона можно только путем создания в Северо-Восточной Азии системы мира, в рамках которой будут учтены законные озабоченности всех заинтересованных сторон и предоставлены гарантии безопасности", - подчеркнула Захарова.
Она добавила, что Москва выступает за "скорейшее возобновление политико-дипломатического процесса, направленного на формирование такого механизма".
Запуск баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
6 июня, 01:21
Южная Корея и США провели ракетные пуски в ответ на испытания КНДР
 
В миреМария ЗахароваКорейский полуостровРоссияСШАЮжная КореяКНДР (Северная Корея)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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