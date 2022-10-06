https://ria.ru/20221006/koreya-1821977475.html

Россия следит за ситуацией на Корейском полуострове, заявили в МИД

Россия следит за ситуацией на Корейском полуострове, заявили в МИД - РИА Новости, 06.10.2022

Россия следит за ситуацией на Корейском полуострове, заявили в МИД

Москва внимательно следит за развитием ситуации на Корейском полуострове в свете ракетных пусков КНДР, заявила в четверг официальный представитель МИД России... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T14:45

2022-10-06T14:45

2022-10-06T14:45

в мире

мария захарова

корейский полуостров

россия

сша

южная корея

кндр (северная корея)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Москва внимательно следит за развитием ситуации на Корейском полуострове в свете ракетных пусков КНДР, заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова."Мы убеждены, что решить комплекс проблем субрегиона можно только путем создания в Северо-Восточной Азии системы мира, в рамках которой будут учтены законные озабоченности всех заинтересованных сторон и предоставлены гарантии безопасности", - подчеркнула Захарова.Она добавила, что Москва выступает за "скорейшее возобновление политико-дипломатического процесса, направленного на формирование такого механизма".

https://ria.ru/20220606/puski-1793341434.html

корейский полуостров

россия

сша

южная корея

кндр (северная корея)

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в мире, мария захарова, корейский полуостров, россия, сша, южная корея, кндр (северная корея), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)