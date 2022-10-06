https://ria.ru/20221006/koreya-1821977475.html
Россия следит за ситуацией на Корейском полуострове, заявили в МИД
Россия следит за ситуацией на Корейском полуострове, заявили в МИД - РИА Новости, 06.10.2022
Россия следит за ситуацией на Корейском полуострове, заявили в МИД
Москва внимательно следит за развитием ситуации на Корейском полуострове в свете ракетных пусков КНДР, заявила в четверг официальный представитель МИД России... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T14:45
2022-10-06T14:45
2022-10-06T14:45
в мире
мария захарова
корейский полуостров
россия
сша
южная корея
кндр (северная корея)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568335155_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e7edf39df8f7733e820350a3f0a70b2f.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Москва внимательно следит за развитием ситуации на Корейском полуострове в свете ракетных пусков КНДР, заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова."Мы убеждены, что решить комплекс проблем субрегиона можно только путем создания в Северо-Восточной Азии системы мира, в рамках которой будут учтены законные озабоченности всех заинтересованных сторон и предоставлены гарантии безопасности", - подчеркнула Захарова.Она добавила, что Москва выступает за "скорейшее возобновление политико-дипломатического процесса, направленного на формирование такого механизма".
https://ria.ru/20220606/puski-1793341434.html
корейский полуостров
россия
сша
южная корея
кндр (северная корея)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568335155_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_12833c895fafafba1b226c61f46758a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мария захарова, корейский полуостров, россия, сша, южная корея, кндр (северная корея), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Мария Захарова, Корейский полуостров, Россия, США, Южная Корея, КНДР (Северная Корея), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия следит за ситуацией на Корейском полуострове, заявили в МИД
Захарова заявила, что Россия внимательно следит за ситуацией с ракетными пусками КНДР