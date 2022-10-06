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В России переиздадут книги нобелевского лауреата Анни Эрно - РИА Новости, 06.10.2022
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Культура
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В России переиздадут книги нобелевского лауреата Анни Эрно
В России переиздадут книги нобелевского лауреата Анни Эрно - РИА Новости, 06.10.2022
В России переиздадут книги нобелевского лауреата Анни Эрно
В России переиздадут книги нобелевского лауреата Анни Эрно в 2023 году, сообщила РИА Новости руководитель отдела современной зарубежной прозы Inspiria Алина... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T17:03
2022-10-06T17:03
культура
новости культуры
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книги
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В России переиздадут книги нобелевского лауреата Анни Эрно в 2023 году, сообщила РИА Новости руководитель отдела современной зарубежной прозы Inspiria Алина Зальнова.Это такие произведения, как "Годы", "Стыд" и "Обыкновенная страсть"По словам собеседницы агентства, Эрно — "бесстрашная" французская писательница, а ее автобиографичные книги — "болезненные и откровенные"."В них она исследует не только собственные травмы, требующие исцеления, но и создает удивительно точный портрет целой эпохи. Ее романы по-прежнему актуальны", — считает Зальнова.Эрно получила Нобелевскую премию по литературе за 2022 год, об этом сегодня, 6 октября, объявил Нобелевский комитет Шведской академии. Писательница удостоилась награды за "смелость и хирургическую точность, с которыми она обнажает истоки, отчуждение и коллективные рамки личной памяти". Писательница на протяжении последних лет неоднократно числилась среди наиболее вероятных кандидатов на эту награду.
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новости культуры, нобелевская премия, шведская академия, книги, что почитать
Культура, Новости культуры, Нобелевская премия, Шведская академия, Книги, что почитать
17:03 06.10.2022
 
В России переиздадут книги нобелевского лауреата Анни Эрно

В России переиздадут книги нобелевского лауреата по литературе Анни Эрно в 2023 году

© AFP 2022 / Ulises RuizФранцузская писательница Анни Эрно
Французская писательница Анни Эрно - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© AFP 2022 / Ulises Ruiz
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В России переиздадут книги нобелевского лауреата Анни Эрно в 2023 году, сообщила РИА Новости руководитель отдела современной зарубежной прозы Inspiria Алина Зальнова.
Это такие произведения, как "Годы", "Стыд" и "Обыкновенная страсть"
По словам собеседницы агентства, Эрно — "бесстрашная" французская писательница, а ее автобиографичные книги — "болезненные и откровенные".
"В них она исследует не только собственные травмы, требующие исцеления, но и создает удивительно точный портрет целой эпохи. Ее романы по-прежнему актуальны", — считает Зальнова.
Эрно получила Нобелевскую премию по литературе за 2022 год, об этом сегодня, 6 октября, объявил Нобелевский комитет Шведской академии. Писательница удостоилась награды за "смелость и хирургическую точность, с которыми она обнажает истоки, отчуждение и коллективные рамки личной памяти". Писательница на протяжении последних лет неоднократно числилась среди наиболее вероятных кандидатов на эту награду.
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