https://ria.ru/20221006/knigi-1822010444.html

В России переиздадут книги нобелевского лауреата Анни Эрно

В России переиздадут книги нобелевского лауреата Анни Эрно - РИА Новости, 06.10.2022

В России переиздадут книги нобелевского лауреата Анни Эрно

В России переиздадут книги нобелевского лауреата Анни Эрно в 2023 году, сообщила РИА Новости руководитель отдела современной зарубежной прозы Inspiria Алина... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T17:03

2022-10-06T17:03

2022-10-06T17:03

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В России переиздадут книги нобелевского лауреата Анни Эрно в 2023 году, сообщила РИА Новости руководитель отдела современной зарубежной прозы Inspiria Алина Зальнова.Это такие произведения, как "Годы", "Стыд" и "Обыкновенная страсть"По словам собеседницы агентства, Эрно — "бесстрашная" французская писательница, а ее автобиографичные книги — "болезненные и откровенные"."В них она исследует не только собственные травмы, требующие исцеления, но и создает удивительно точный портрет целой эпохи. Ее романы по-прежнему актуальны", — считает Зальнова.Эрно получила Нобелевскую премию по литературе за 2022 год, об этом сегодня, 6 октября, объявил Нобелевский комитет Шведской академии. Писательница удостоилась награды за "смелость и хирургическую точность, с которыми она обнажает истоки, отчуждение и коллективные рамки личной памяти". Писательница на протяжении последних лет неоднократно числилась среди наиболее вероятных кандидатов на эту награду.

https://ria.ru/20220929/kgbt-1819800104.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, нобелевская премия, шведская академия, книги, что почитать