https://ria.ru/20221006/erno-1821967064.html

Нобелевскую премию по литературе получила писательница Анни Эрно

Нобелевскую премию по литературе получила писательница Анни Эрно - РИА Новости, 06.10.2022

Нобелевскую премию по литературе получила писательница Анни Эрно

Французская писательница Анни Эрно стала лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2022 год. Об этом объявил Нобелевский комитет Шведской академии. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T14:03

2022-10-06T14:03

2022-10-06T15:54

нобелевская премия

культура

новости культуры

шведская академия

франция

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ЦЮРИХ, 6 окт — РИА Новости. Французская писательница Анни Эрно стала лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2022 год. Об этом объявил Нобелевский комитет Шведской академии.Писательница отмечена за "смелость и хирургическую точность, с которыми она обнажает истоки, отчуждение и коллективные рамки личной памяти". На протяжении последних лет ее считали одной из наиболее вероятных кандидатов на премию.Как сообщили в Нобелевском комитете, в своих работах писательница последовательно и с разных точек зрения рассматривает жизнь, отмеченную сильными различиями в отношении пола, языка и класса. Ее путь к авторству был долгим и трудным, отмечается в сообщении.Председатель Нобелевского комитета Андерс Ульссон заявил журналистам, что на творчество Эрно повлияло наследие французского классика Марселя Пруста, в частности его роман "В поисках утраченного времени". Тем, кто еще не знаком с литературными работами лауреата Нобелевской премии, Ульссон рекомендовал начать с прочтения ее повести "Место в жизни" ("La Place", 1983 год), переведенной на несколько языков.Эрно родилась в 1940 году в Нормандии, Франция. Ее первая книга "Les Armoires vides" вышла в 1974-м. Все произведения Эрно автобиографичны и в разной степени отражают эпизоды из ее жизни и личные переживания.Помимо Нобелевской премии по литературе, на ее счету также премии Ренодо за роман "La Place", премии Маргерит Дюрас (2008 год, "Les Années") и другие.

https://ria.ru/20220907/booker-1815056899.html

https://ria.ru/20220925/zhanry-1818975468.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

нобелевская премия, новости культуры, шведская академия, франция, книги