14:03 06.10.2022 (обновлено: 15:54 06.10.2022)
Нобелевскую премию по литературе получила писательница Анни Эрно
Нобелевскую премию по литературе получила французская писательница Анни Эрно
Французская писательница Анни Эрно. Архивное фото
ЦЮРИХ, 6 окт — РИА Новости. Французская писательница Анни Эрно стала лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2022 год. Об этом объявил Нобелевский комитет Шведской академии.
Писательница отмечена за "смелость и хирургическую точность, с которыми она обнажает истоки, отчуждение и коллективные рамки личной памяти". На протяжении последних лет ее считали одной из наиболее вероятных кандидатов на премию.
Как сообщили в Нобелевском комитете, в своих работах писательница последовательно и с разных точек зрения рассматривает жизнь, отмеченную сильными различиями в отношении пола, языка и класса. Ее путь к авторству был долгим и трудным, отмечается в сообщении.
Председатель Нобелевского комитета Андерс Ульссон заявил журналистам, что на творчество Эрно повлияло наследие французского классика Марселя Пруста, в частности его роман "В поисках утраченного времени". Тем, кто еще не знаком с литературными работами лауреата Нобелевской премии, Ульссон рекомендовал начать с прочтения ее повести "Место в жизни" ("La Place", 1983 год), переведенной на несколько языков.
Председатель Нобелевского комитета Андерс Ульссон заявил журналистам, что на творчество Эрно повлияло наследие французского классика Марселя Пруста, в частности его роман "В поисках утраченного времени". Тем, кто еще не знаком с литературными работами лауреата Нобелевской премии, Ульссон рекомендовал начать с прочтения ее повести "Место в жизни" ("La Place", 1983 год), переведенной на несколько языков.
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Эрно родилась в 1940 году в Нормандии, Франция. Ее первая книга "Les Armoires vides" вышла в 1974-м. Все произведения Эрно автобиографичны и в разной степени отражают эпизоды из ее жизни и личные переживания.
Помимо Нобелевской премии по литературе, на ее счету также премии Ренодо за роман "La Place", премии Маргерит Дюрас (2008 год, "Les Années") и другие.
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