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Нобелевскую премию по литературе получила писательница Анни Эрно - РИА Новости, 06.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221006/erno-1821967064.html
Нобелевскую премию по литературе получила писательница Анни Эрно
Нобелевскую премию по литературе получила писательница Анни Эрно - РИА Новости, 06.10.2022
Нобелевскую премию по литературе получила писательница Анни Эрно
Французская писательница Анни Эрно стала лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2022 год. Об этом объявил Нобелевский комитет Шведской академии. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T14:03
2022-10-06T15:54
нобелевская премия
культура
новости культуры
шведская академия
франция
книги
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ЦЮРИХ, 6 окт — РИА Новости. Французская писательница Анни Эрно стала лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2022 год. Об этом объявил Нобелевский комитет Шведской академии.Писательница отмечена за "смелость и хирургическую точность, с которыми она обнажает истоки, отчуждение и коллективные рамки личной памяти". На протяжении последних лет ее считали одной из наиболее вероятных кандидатов на премию.Как сообщили в Нобелевском комитете, в своих работах писательница последовательно и с разных точек зрения рассматривает жизнь, отмеченную сильными различиями в отношении пола, языка и класса. Ее путь к авторству был долгим и трудным, отмечается в сообщении.Председатель Нобелевского комитета Андерс Ульссон заявил журналистам, что на творчество Эрно повлияло наследие французского классика Марселя Пруста, в частности его роман "В поисках утраченного времени". Тем, кто еще не знаком с литературными работами лауреата Нобелевской премии, Ульссон рекомендовал начать с прочтения ее повести "Место в жизни" ("La Place", 1983 год), переведенной на несколько языков.Эрно родилась в 1940 году в Нормандии, Франция. Ее первая книга "Les Armoires vides" вышла в 1974-м. Все произведения Эрно автобиографичны и в разной степени отражают эпизоды из ее жизни и личные переживания.Помимо Нобелевской премии по литературе, на ее счету также премии Ренодо за роман "La Place", премии Маргерит Дюрас (2008 год, "Les Années") и другие.
https://ria.ru/20220907/booker-1815056899.html
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нобелевская премия, новости культуры, шведская академия, франция, книги
Нобелевская премия, Культура, Новости культуры, Шведская академия, Франция, Книги
14:03 06.10.2022 (обновлено: 15:54 06.10.2022)
 
Нобелевскую премию по литературе получила писательница Анни Эрно

Нобелевскую премию по литературе получила французская писательница Анни Эрно

© AFP 2022 / Julie Sebadelha Французская писательница Анни Эрно
 Французская писательница Анни Эрно - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© AFP 2022 / Julie Sebadelha
Французская писательница Анни Эрно. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 6 окт — РИА Новости. Французская писательница Анни Эрно стала лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2022 год. Об этом объявил Нобелевский комитет Шведской академии.
Писательница отмечена за "смелость и хирургическую точность, с которыми она обнажает истоки, отчуждение и коллективные рамки личной памяти". На протяжении последних лет ее считали одной из наиболее вероятных кандидатов на премию.
Как сообщили в Нобелевском комитете, в своих работах писательница последовательно и с разных точек зрения рассматривает жизнь, отмеченную сильными различиями в отношении пола, языка и класса. Ее путь к авторству был долгим и трудным, отмечается в сообщении.

Председатель Нобелевского комитета Андерс Ульссон заявил журналистам, что на творчество Эрно повлияло наследие французского классика Марселя Пруста, в частности его роман "В поисках утраченного времени". Тем, кто еще не знаком с литературными работами лауреата Нобелевской премии, Ульссон рекомендовал начать с прочтения ее повести "Место в жизни" ("La Place", 1983 год), переведенной на несколько языков.
Церемония вручения Букеровской премии - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
7 сентября, 12:46Культура
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Эрно родилась в 1940 году в Нормандии, Франция. Ее первая книга "Les Armoires vides" вышла в 1974-м. Все произведения Эрно автобиографичны и в разной степени отражают эпизоды из ее жизни и личные переживания.
Помимо Нобелевской премии по литературе, на ее счету также премии Ренодо за роман "La Place", премии Маргерит Дюрас (2008 год, "Les Années") и другие.
Роды не делятся на жанры, а фэнтези — не жанр. Разрушаем мифы литературы - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
25 сентября, 12:00Как это по-русски
Роды не делятся на жанры, а фэнтези — не жанр. Разрушаем мифы литературыВ школе учили, что роды литературы — эпос, лирика и драма — соответствуют прозе, поэзии и пьесе. Мы знаем, что роды делятся на жанры, и умеем их определять. В книжном мы запросто отличим фантастику от детектива или триллера. Но все это на самом деле неправда. Разбираемся в сути жанра и объясняем, почему жанровая система — одна большая условность.
 
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