https://ria.ru/20221006/grossi-1821951084.html

В Кремле подтвердили подготовку визита Гросси в Россию

В Кремле подтвердили подготовку визита Гросси в Россию - РИА Новости, 06.10.2022

В Кремле подтвердили подготовку визита Гросси в Россию

Визит в Россию генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, действительно, планируется, заявил журналистам... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T13:18

2022-10-06T13:18

2022-10-06T13:18

рафаэль гросси

михаил ульянов (дипломат)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820586631_0:228:3078:1959_1920x0_80_0_0_8b4a6ba48fd320a2818bfb7d0876997f.jpg

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Визит в Россию генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, действительно, планируется, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил РИА Новости, что Гросси, предположительно, планирует посетить Россию на следующей неделе."Такой визит, действительно, готовится", - сказал Песков.

https://ria.ru/20221006/zaes-1821918844.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат), россия