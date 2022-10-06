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В Кремле подтвердили подготовку визита Гросси в Россию - РИА Новости, 06.10.2022
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В Кремле подтвердили подготовку визита Гросси в Россию
В Кремле подтвердили подготовку визита Гросси в Россию - РИА Новости, 06.10.2022
В Кремле подтвердили подготовку визита Гросси в Россию
Визит в Россию генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, действительно, планируется, заявил журналистам... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T13:18
2022-10-06T13:18
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Визит в Россию генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, действительно, планируется, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил РИА Новости, что Гросси, предположительно, планирует посетить Россию на следующей неделе."Такой визит, действительно, готовится", - сказал Песков.
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рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат), россия
Рафаэль Гросси, Михаил Ульянов (дипломат), Россия
13:18 06.10.2022
 
В Кремле подтвердили подготовку визита Гросси в Россию

Песков подтвердил подготовку визита главы МАГАТЭ Гросси в Россию

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Визит в Россию генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, действительно, планируется, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил РИА Новости, что Гросси, предположительно, планирует посетить Россию на следующей неделе.
"Такой визит, действительно, готовится", - сказал Песков.
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
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Рафаэль ГроссиМихаил Ульянов (дипломат)Россия
 
 
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