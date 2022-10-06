https://ria.ru/20221006/grossi-1821951084.html
В Кремле подтвердили подготовку визита Гросси в Россию
В Кремле подтвердили подготовку визита Гросси в Россию - РИА Новости, 06.10.2022
В Кремле подтвердили подготовку визита Гросси в Россию
Визит в Россию генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, действительно, планируется, заявил журналистам... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T13:18
2022-10-06T13:18
2022-10-06T13:18
рафаэль гросси
михаил ульянов (дипломат)
россия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Визит в Россию генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, действительно, планируется, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил РИА Новости, что Гросси, предположительно, планирует посетить Россию на следующей неделе."Такой визит, действительно, готовится", - сказал Песков.
https://ria.ru/20221006/zaes-1821918844.html
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рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат), россия
Рафаэль Гросси, Михаил Ульянов (дипломат), Россия
В Кремле подтвердили подготовку визита Гросси в Россию
Песков подтвердил подготовку визита главы МАГАТЭ Гросси в Россию