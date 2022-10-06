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Странам Каспия предстоит работать в сложных условиях, заявил Мишустин - РИА Новости, 06.10.2022
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Странам Каспия предстоит работать в сложных условиях, заявил Мишустин
Странам Каспия предстоит работать в сложных условиях, заявил Мишустин - РИА Новости, 06.10.2022
Странам Каспия предстоит работать в сложных условиях, заявил Мишустин
Странам Каспийского региона предстоит работать в сложных условиях - турбулентности глобальной экономики и геостратегической напряженности, коллективный Запад... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T12:22
2022-10-06T12:22
михаил мишустин
алихан смаилов
азербайджан
россия
москва
экономика
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Странам Каспийского региона предстоит работать в сложных условиях - турбулентности глобальной экономики и геостратегической напряженности, коллективный Запад оказывает нарастающее давление на страны, которые отстаивают свои интересы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании Каспийского экономического форума в Москве.Каспийский экономический форум проходит в Москве 5-6 октября. помимо Мишустина участники саммита - премьер Азербайджана Али Идаят оглу Асадов, премьер Казахстана Алихан Смаилов, первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер и вице-премьер Туркменистана Ходжамырат Гельдымурадов.
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михаил мишустин, алихан смаилов, азербайджан, россия, москва, экономика
Михаил Мишустин, Алихан Смаилов, Азербайджан, Россия, Москва, Экономика
12:22 06.10.2022
 
Странам Каспия предстоит работать в сложных условиях, заявил Мишустин

Премьер Мишустин: странам Каспия предстоит работать в условиях турбулентности в экономике

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Странам Каспийского региона предстоит работать в сложных условиях - турбулентности глобальной экономики и геостратегической напряженности, коллективный Запад оказывает нарастающее давление на страны, которые отстаивают свои интересы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании Каспийского экономического форума в Москве.
“Работать нам предстоит в сложных условиях – турбулентности глобальной экономики и геостратегической напряженности. Коллективный Запад в попытках сохранить существующий удобный ему миропорядок оказывает нарастающее давление на другие страны. В первую очередь на те, которые отстаивают свои национальные интересы и не готовы играть по западным правилам. Это, в том числе, и Россия”, - сказал Мишустин.
Каспийский экономический форум проходит в Москве 5-6 октября. помимо Мишустина участники саммита - премьер Азербайджана Али Идаят оглу Асадов, премьер Казахстана Алихан Смаилов, первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер и вице-премьер Туркменистана Ходжамырат Гельдымурадов.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
12:19
Мишустин заявил, что российская экономика вернется к росту
 
Михаил МишустинАлихан СмаиловАзербайджанРоссияМоскваЭкономика
 
 
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