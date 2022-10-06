Странам Каспия предстоит работать в сложных условиях, заявил Мишустин
Премьер Мишустин: странам Каспия предстоит работать в условиях турбулентности в экономике
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Странам Каспийского региона предстоит работать в сложных условиях - турбулентности глобальной экономики и геостратегической напряженности, коллективный Запад оказывает нарастающее давление на страны, которые отстаивают свои интересы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании Каспийского экономического форума в Москве.
“Работать нам предстоит в сложных условиях – турбулентности глобальной экономики и геостратегической напряженности. Коллективный Запад в попытках сохранить существующий удобный ему миропорядок оказывает нарастающее давление на другие страны. В первую очередь на те, которые отстаивают свои национальные интересы и не готовы играть по западным правилам. Это, в том числе, и Россия”, - сказал Мишустин.
Каспийский экономический форум проходит в Москве 5-6 октября. помимо Мишустина участники саммита - премьер Азербайджана Али Идаят оглу Асадов, премьер Казахстана Алихан Смаилов, первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер и вице-премьер Туркменистана Ходжамырат Гельдымурадов.