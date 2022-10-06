Странам Каспия предстоит работать в сложных условиях, заявил Мишустин

“Работать нам предстоит в сложных условиях – турбулентности глобальной экономики и геостратегической напряженности. Коллективный Запад в попытках сохранить существующий удобный ему миропорядок оказывает нарастающее давление на другие страны. В первую очередь на те, которые отстаивают свои национальные интересы и не готовы играть по западным правилам. Это, в том числе, и Россия”, - сказал Мишустин.