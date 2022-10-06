23:41 06.10.2022 (обновлено: 23:54 06.10.2022)
Алиев заявил, что мирный договор с Арменией может быть подписан в 2022 году
Алиев заявил, что мирный договор с Армений может быть подписан до конца 2022 года
© Пресс-служба президента Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
БАКУ, 6 окт — РИА Новости. Мирный договор между Баку и Ереваном может быть подписан до конца этого года, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев после встречи с лидерами Турции и Армении в Праге.
По его словам, инициативы по соглашению продвигаются нелегко, однако есть надежда на их согласование.
"В случае доброй воли со стороны Армении мирный договор может быть подписан до конца года. <...> Думаю, что если в ближайшее время будет принято решение, рабочие группы двух стран начнут работу над текстом мирного договора, мы сможем достичь соглашения к концу года", — сказал Алиев.
Глава государства также заявил, что ни у Армении, ни у Совета Европы "нет вопросов относительно пяти принципов, провозглашенных азербайджанской стороной". В их числе — взаимное признание суверенитета, нерушимости международных границ и политической независимости друг друга; взаимное подтверждение отсутствия территориальных претензий; воздержание от угроз безопасности друг друга в межгосударственных отношениях; делимитация и демаркация государственной границы, установление дипломатических отношений; открытие транспорта и коммуникаций и сотрудничество в других областях.
15 сентября, 19:32Россия призвала Баку и Ереван проявлять сдержанность
На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли с помощью артиллерии и беспилотников приграничные территории Армении — Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую и Сюникскую области. К Карабаху эти территории отношения не имеют.
В Баку, в свою очередь, заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных. К утру стороны договорились о прекращении огня.
Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента Владимира Путина с премьером Армении Николом Пашиняном и работы российского МИД.
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