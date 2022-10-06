08:58 06.10.2022 (обновлено: 09:18 06.10.2022)
БРИКС будет только укрепляться, считает посол России
Посол Лабецкий: БРИКС в новых политических условиях будет только укрепляться
© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru / Перейти в медиабанкВстреча Консультативной группы Партнерства БРИКС
© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
Встреча Консультативной группы Партнерства БРИКС. Архивное фото
БРАЗИЛИА, 6 окт - РИА Новости. БРИКС в новых политических условиях будет укрепляться, останется одним из важнейших инструментов в глобальной экономике, считает посол РФ в Бразилии Алексей Лабецкий.
"БРИКС - это уже сформированный формат международного общения, который имеет собственный вес, голос и повестку дня, которая постоянно расширяется. У меня нет никаких сомнений, что БРИКС будет укрепляться в будущем, будет не только расширять формат, но и будет оставаться одним из важнейших инструментов в глобальной экономике", - сказал посол.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.