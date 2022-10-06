https://ria.ru/20221006/briks-1821874751.html

БРИКС будет только укрепляться, считает посол России

БРИКС будет только укрепляться, считает посол России - РИА Новости, 06.10.2022

БРИКС будет только укрепляться, считает посол России

БРИКС в новых политических условиях будет укрепляться, останется одним из важнейших инструментов в глобальной экономике, считает посол РФ в Бразилии Алексей... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T08:58

2022-10-06T08:58

2022-10-06T09:18

брикс

россия

бразилия

алексей лабецкий

политика

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БРАЗИЛИА, 6 окт - РИА Новости. БРИКС в новых политических условиях будет укрепляться, останется одним из важнейших инструментов в глобальной экономике, считает посол РФ в Бразилии Алексей Лабецкий."БРИКС - это уже сформированный формат международного общения, который имеет собственный вес, голос и повестку дня, которая постоянно расширяется. У меня нет никаких сомнений, что БРИКС будет укрепляться в будущем, будет не только расширять формат, но и будет оставаться одним из важнейших инструментов в глобальной экономике", - сказал посол.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку хочет присоединиться целый ряд стран, в их числе Аргентина и Иран.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.Читайте полный текст интервью >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

брикс, россия, бразилия, алексей лабецкий, политика