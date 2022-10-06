https://ria.ru/20221006/labetskiy-1821810003.html

Алексей Лабецкий: Россия и Бразилия ожидают рекордный товарооборот

Алексей Лабецкий: Россия и Бразилия ожидают рекордный товарооборот - РИА Новости, 06.10.2022

Алексей Лабецкий: Россия и Бразилия ожидают рекордный товарооборот

Бразилия, крупнейшая экономика Латинской Америки и основной партнер России в этом регионе, стоит на распутье: 2 октября состоялся первый тур выборов президента, РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T09:00

2022-10-06T09:00

2022-10-06T09:00

интервью

алексей лабецкий

луис инасиу лула да силва

жаир болсонару

бразилия

россия

латинская америка

брикс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821809181_181:55:1280:673_1920x0_80_0_0_012aec9bd36abada58a70d2462a0322f.jpg

Бразилия, крупнейшая экономика Латинской Америки и основной партнер России в этом регионе, стоит на распутье: 2 октября состоялся первый тур выборов президента, который не определил нового главу государства. Теперь двум сильным политикам, почти поровну поделившим голоса избирателей, – Луису Инасиу Луле да Силве и Жаиру Болсонару – предстоит схватка во втором раунде. О том, изменятся ли отношения России и Бразилии после выборов, каково влияние США в этой стране и как бизнес находит пути взаимодействия, не смотря на санкции, рассказал в интервью РИА Новости посол России в этой латиноамериканской стране Алексей Лабецкий.– Второго октября состоялся первый тур выборов президента Бразилии. Будут ли отношения России и Бразилии развиваться в положительном ключе вне зависимости от победы экс-президента страны Лулы да Силвы или действующего главы государства Болсонару?– Развитие нашего стратегического партнерства с Бразилией не зависит от таких политических факторов, как победа того или иного политического деятеля. История наших отношений за последние 20 лет надежно это доказала. Более того, наши отношения развиваются не только в политической области, включая двусторонний и многосторонний форматы, но и в экономической сфере.В прошлом году мы достигли рекордного уровня товарооборота в 7,5 миллиарда долларов. В этом году, надеюсь, что мы превысим эту цифру. По итогам девяти месяцев наш товарооборот, согласно данным бразильской статистики, уже составил 7,2 миллиарда долларов. Здесь разные факторы, но в нынешних новых условиях это весьма важный и позитивный факт. Будем работать.– Что это за факторы, учитывая санкции и ограничения, действующие в отношении России?– Бразилия не присоединилась и, надеемся, не присоединится к санкциям. Это принципиальная позиция, которую мы высоко ценим. Товарные группы, по которым мы ведем обмен, важны для бразильской и российской экономики. Это удобрения, товары сельского хозяйства, и здесь мы будем двигаться вперед как раз из-за санкций, которые существуют. Я оптимист. Не смотря на существующие вопросы, связанные с расчетами, с необходимостью разработать новые схемы оплаты, страховки, логистики, я уверен, что нам удастся найти новые и эффективные инструменты. И эту работу ведут операторы как с российской, так и с бразильской стороны, о чем свидетельствует уровень товарооборота за девять месяцев. Это непросто, но работа идет.– Бразилия воздержалась при голосовании по антироссийской резолюции в ООН по референдумам. Есть ли понимание российской позиции со стороны бразильского руководства?– Мне кажется, что это понимание есть. Мне кажется, что в Бразилии отдают себе отчет о реальных причинах, которые привели к специальной военной операции. Да, у них есть принципиальная позиция, которая закреплена в голосовании по резолюции Генассамблеи с осуждением наших действий на Украине, но также есть то, что мы отмечаем как факт, свидетельствующий о понимании бразильцами наших озабоченностей. Это отрицание санкционного режима, всех попыток вывести нас из системы международных организаций. Мы высоко ценим это понимание и это взаимодействие.Кроме того, руководители наших внешнеполитических ведомств за последнее время встречались несколько раз, ведется активное взаимодействие в Совбезе ООН и на международных площадках в Женеве и в Вене.– Бразилия не вводила санкций в отношении России, но на фоне ограничений со стороны Запада продолжается ли диалог по совместным проектам на том же уровне, что он был раньше, или же на бразильскую сторону Запад пытается давить?– Безусловно. Мы это прекрасно видим и отдаем себе отчет в том, что коллективный Запад, и прежде всего Вашингтон, пытаются убедить бразильцев в том, что необходимо ввести санкции против нашей страны. Пока никакого эффекта они не добились.Что касается совместных проектов, да, мы ведем их обсуждение в сфере энергетики, удобрений, углеводородов, сельского хозяйства. Также на повестке дня стоят проекты сотрудничества России и Бразилии в атомной сфере, в сфере строительства железной дороги, они обсуждаются профессиональным сообществом.– Вы упомянули удобрения. Президент Болсонару говорил, что Россия жизненно важна для Бразилии в вопросе удобрений. Как будет развиваться ситуация с их импортом?– Важнейший вопрос для Бразилии сегодня – это поддержание работоспособности агроиндустрии. Бразилия превратилась в своего рода супердержаву по производству сельскохозяйственных продуктов, местные власти справедливо подчеркивают, что при сегодняшнем развитии сельского хозяйства Бразилия способна удовлетворить нужды более чем одного миллиарда человек, а это значительная часть населения земли. Удобрения им нужны, и они будут делать все, чтобы эти удобрения поступали, производились здесь, чтобы агроиндустрия была тем драйвером национального развития, которым она является сегодня.– Сейчас с российскими производителями обсуждается возможность открытия производств удобрений в Бразилии?– Это постоянно существующая тема, она непростая в силу того, что конкуренция на рынке производства удобрений достаточно большая, и бразильцы хотят иметь собственное национальное производство, а наши компании достаточно прочно сидят на бразильском рынке.– Как вы оцениваете будущее БРИКС в новых политических условиях?– БРИКС – это уже сформированный формат международного общения, который имеет собственный вес, голос и повестку дня, которая постоянно расширяется. У меня нет никаких сомнений, что БРИКС будет укрепляться в будущем, будет не только расширять формат, но и будет оставаться одним из важнейших инструментов в глобальной экономике.– Ведутся ли переговоры о расчетах в нацвалютах между Россией и Бразилией?– Вопрос сложный, он подразумевает создание новых институтов и активных переговоров между финансовыми и банковскими учреждениями, но это дело должно решаться сегодня. Это обсуждается не только между Россией и Бразилией. Всем стало ясно, что после введения глобальных санкций против нас надо иметь инструменты, позволяющие работать в любых условиях, и все начинают работать с нами в этом плане.

https://ria.ru/20221003/braziliya-1821056263.html

https://ria.ru/20221003/braziliya-1821064645.html

https://ria.ru/20221002/braziliya-1820940158.html

https://ria.ru/20220916/udobreniya-1817198355.html

бразилия

россия

латинская америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, алексей лабецкий, луис инасиу лула да силва, жаир болсонару, бразилия, россия, латинская америка, брикс, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)