https://ria.ru/20221005/povestka-1821776793.html

Пришла повестка: что делать, правила вручения и можно ли отказаться

Пришла повестка из военкомата 2022: порядок получения, что делать после вручения

Пришла повестка: что делать, правила вручения и можно ли отказаться

Повестка из военного комиссариата – документ, который уведомляет о необходимости явиться в это учреждение. О том, кому может прийти повестка из военкомата в... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T17:41

2022-10-05T17:41

2022-10-05T17:41

россия

армия

частичная мобилизация в россии

вооруженные силы рф

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Повестка из военного комиссариата – документ, который уведомляет о необходимости явиться в это учреждение. О том, кому может прийти повестка из военкомата в 2022 году, что делать, если она пришла , куда обращаться после получения документа, где узнать о возможных причинах отсрочки призыва на службу – в материале РИА Новости.Повестка из военкоматаПонятие повестки из военкомата закреплено в "Пояснении по заполнению повестки". Это документ, по которому призывники вызываются в военный комиссариат (военкомат) субъекта РФ или муниципального образования для уточнения вопросов воинского учета и для проведения процедур, связанных с подготовкой и осуществлением призыва на военную службу.Для военкомата повестка – это документ строгой отчетности. Они регистрируются в книге учета вызова граждан и имеют серию и номер. Серия составляется из наименования субъекта РФ и муниципального образования, например, СК, где С – Свердловская область, а К – Кировский район. Первые 2 цифры номера повестки – это регион, следующие 2 цифры – год призыва, а последние 5 цифр – это порядковый номер по книге учета. Например 662200001, где 66 – Свердловская область, 22 – год призыва (2022), 00001 – порядковый номер по книге учета.Повестка имеет подпись военного комиссара субъекта РФ или муниципального образования или лица, исполняющего его обязанности. На ней также должна быть проставлена печать соответствующего военкомата.Сама повестка состоит из двух частей: одна отдается гражданину, вторую же он подписывает, а сотрудник комиссариата отрывает ее и оставляет для учета. Эта подпись является подтверждением получения повестки.На той части, которая остается у призывника, указана дата, когда он должен явиться в военкомат, перечень необходимых документов (которые нужно иметь при себе), а также причина вызова:В период мобилизации призыву подлежат граждане с категориями годности "А", "Б", "В".Где можно получитьВ соответствии с п.2 ст. 31 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", граждане, которые подлежат призыву на военную службу, должны лично получить повестки военного комиссариата под подпись. Иными словами, они вручаются по месту жительства непосредственно в руки призывников работниками военного комиссариата. Также повестку можно получить по месту работы или учебы, их вручают руководители и другие ответственные за военно-учетную работу должностные лица. Военкомат не может пригласить призывника сообщением в мессенджере, социальных сетях или по смс, единственная форма оповещения – личное вручение повестки. Также не предусмотрена возможность получения через портал "Госуслуги" или заказным письмом с уведомлением о вручении.Порядок получения повесткиСотрудник, вручающий повестку, должен предварительно представиться, пояснить, какой документ он принес и озвучить дату и время явки в военкомат (они должны совпадать с написанными в самой повестке). Также важно убедиться, что повестка отдается в руки именно тому гражданину, чье имя в ней указано. Для этого могут потребовать документ, удостоверяющий личность того, кому ее вручают. Но делать это могут только сотрудники МВД, Росгвардии и ФСО, поэтому нередко вместе с работниками военкомата ходит участковый. После всех проверок повестка передается гражданину, он внимательно проверяет все данные и расписывается. Сотрудник отрывает часть с подписью и забирает себе, а оставшуюся отдает обратно гражданину. После этого вручение повестки считается завершенным, и призывник обязан явиться в военкомат в указанное время.Отказ от полученияЕсли повестка была оформлена и вручена по всем правилам, но гражданин отказывается ее подписывать, то, в соответствии с п.5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 03.04.2008 № 3 "О практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на военную службу и от прохождения военной или альтернативной гражданской службы", его действия будут расценены как уклонение от призыва на службу, что влечет за собой наказание по ч.1 ст. 328 УК РФ.Что делать после получения повесткиПосле вручения и подписания повестки, гражданин должен явиться в военкомат в указанные в ней же дату и время. До этого момента ему нужно подготовить необходимые документы, перечисленные в повестке. Чтобы по прибытии в военкомат не растягивать всю процедуру, можно заранее подготовить список интересующих вопросов (при наличии). Также, если гражданин хочет и имеет возможность получить отсрочку, можно заранее подготовить подтверждающие ее документы, например, справку с места учебы или медицинский документ, указывающий на непризывной диагноз. Перечень ситуаций, допускающих отсрочку или освобождение от службы, и какие документы потребуются для подтверждения закреплены в п. 17 постановления Правительства РФ от 11.11.2006 г. № 663 "Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации". В рамках частичной мобилизации также утвержден список отраслей, специалисты которых привлекаться на военную службу не будут. Наличие возможности отсрочки не избавляет от необходимости вовремя прийти в военкомат.Что будет, если не прийти в военкомат, получив повесткуЕсли повестка была вручена по всем правилам, гражданин в ней расписался, но без уважительной причины не явился в назначенное время, в отношении него могут применить различные меры наказания.Административная ответственность закреплена в ст. 21.5 КоАП РФ – предупреждение или штраф в размере от 500 рублей до 3000 рублей. Но такое наказание актуально, только для случаев:Злостные нарушители закона подвергаются уголовной ответственности. Это относится к случаям намеренного уклонения от воинской службы в течение длительного периода без уважительных причин. Меры наказания закреплены в ст. 328 УК РФ:Если гражданин решил уклониться от призыва уже после того, как он пришел в военкомат, прошел медицинскую комиссию, и уже был издан приказ о его зачислении в ряды вооруженных сил, то к нему применяется одна из мер наказания, закрепленная в ст. 337 УК РФ:Можно ли выехать из страны, имея повесткуСама по себе повестка не является мерой пресечения, а потому не может ограничивать права и свободы гражданина. С момента получения повестки и до обозначенной в ней даты явки в военкомат призывник может выезжать куда угодно без ограничений. Главное – вовремя вернуться. После явки в военный комиссариат по повестке гражданин также не ограничен в своих перемещениях. Чтобы появились новые обязательства, ему должны выдать новую повестку или призвать в армию.В условиях мобилизации, в соответствии со ст. 21 Федерального закона от 26.02.1997 № 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации запрещено выезжать с места жительства без разрешения военных комиссариатов и федеральных органов исполнительной власти.Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов отметил, что юридически запрета на выезд с места жительства при частичной мобилизации нет, он действует только с момента получения повестки."При полной мобилизации запрещается (выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов), но если человеку пришла повестка, то он не может выезжать…" – сообщил Кабанов РИА Новости.Во время частичной мобилизации, если у гражданина есть военный билет, но ему еще не пришла повестка, он имеет право выезжать с юридической точки зрения.

https://ria.ru/20220926/godnost-1819520430.html

https://ria.ru/20220122/dokumenty-1769022313.html

https://ria.ru/20210225/bolezni-1599005451.html

https://ria.ru/20220926/spetsialnost-1819635110.html

https://ria.ru/20220920/sluzhba-1818090907.html

https://ria.ru/20220926/uklonenie-1819651314.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, армия, частичная мобилизация в россии, вооруженные силы рф