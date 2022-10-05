Пришла повестка: что делать, правила вручения и можно ли отказаться
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на воинскую службу в ходе частичной мобилизации, в военном комиссариате в Мурманске
Мужчины, призванные на воинскую службу в ходе частичной мобилизации, в военном комиссариате в Мурманске
Повестка из военного комиссариата – документ, который уведомляет о необходимости явиться в это учреждение. О том, кому может прийти повестка из военкомата в 2022 году, что делать, если она пришла , куда обращаться после получения документа, где узнать о возможных причинах отсрочки призыва на службу – в материале РИА Новости.
Повестка из военкомата
Понятие повестки из военкомата закреплено в "Пояснении по заполнению повестки". Это документ, по которому призывники вызываются в военный комиссариат (военкомат) субъекта РФ или муниципального образования для уточнения вопросов воинского учета и для проведения процедур, связанных с подготовкой и осуществлением призыва на военную службу.
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Для военкомата повестка – это документ строгой отчетности. Они регистрируются в книге учета вызова граждан и имеют серию и номер. Серия составляется из наименования субъекта РФ и муниципального образования, например, СК, где С – Свердловская область, а К – Кировский район. Первые 2 цифры номера повестки – это регион, следующие 2 цифры – год призыва, а последние 5 цифр – это порядковый номер по книге учета. Например 662200001, где 66 – Свердловская область, 22 – год призыва (2022), 00001 – порядковый номер по книге учета.
Повестка имеет подпись военного комиссара субъекта РФ или муниципального образования или лица, исполняющего его обязанности. На ней также должна быть проставлена печать соответствующего военкомата.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкОформление документов в пункте предварительного сбора граждан в Ленинском районе Новосибирска
Оформление документов в пункте предварительного сбора граждан в Ленинском районе Новосибирска
Сама повестка состоит из двух частей: одна отдается гражданину, вторую же он подписывает, а сотрудник комиссариата отрывает ее и оставляет для учета. Эта подпись является подтверждением получения повестки.
На той части, которая остается у призывника, указана дата, когда он должен явиться в военкомат, перечень необходимых документов (которые нужно иметь при себе), а также причина вызова:
- —для прохождения медицинского освидетельствования или иных процедур, связанных с ним;
- —уточнения документов воинского учета;
- —прохождения призывной комиссии, которая примет одно из следующих решений:
- —о призыве на военную службу;
- —для прохождения призывной комиссии субъекта Российской Федерации;
- —о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу;
- —о зачислении в запас;
- —об освобождении от исполнения воинской обязанности;
- —об освобождении от призыва на военную службу;
- —для отправки к месту прохождения военной службы;
- —о направлении на альтернативную гражданскую службу.
В период мобилизации призыву подлежат граждане с категориями годности "А", "Б", "В".
Где можно получить
В соответствии с п.2 ст. 31 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", граждане, которые подлежат призыву на военную службу, должны лично получить повестки военного комиссариата под подпись. Иными словами, они вручаются по месту жительства непосредственно в руки призывников работниками военного комиссариата. Также повестку можно получить по месту работы или учебы, их вручают руководители и другие ответственные за военно-учетную работу должностные лица. Военкомат не может пригласить призывника сообщением в мессенджере, социальных сетях или по смс, единственная форма оповещения – личное вручение повестки. Также не предусмотрена возможность получения через портал "Госуслуги" или заказным письмом с уведомлением о вручении.
Призывники перед отправкой на службу
Порядок получения повестки
Сотрудник, вручающий повестку, должен предварительно представиться, пояснить, какой документ он принес и озвучить дату и время явки в военкомат (они должны совпадать с написанными в самой повестке). Также важно убедиться, что повестка отдается в руки именно тому гражданину, чье имя в ней указано. Для этого могут потребовать документ, удостоверяющий личность того, кому ее вручают. Но делать это могут только сотрудники МВД, Росгвардии и ФСО, поэтому нередко вместе с работниками военкомата ходит участковый. После всех проверок повестка передается гражданину, он внимательно проверяет все данные и расписывается. Сотрудник отрывает часть с подписью и забирает себе, а оставшуюся отдает обратно гражданину. После этого вручение повестки считается завершенным, и призывник обязан явиться в военкомат в указанное время.
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Отказ от получения
Если повестка была оформлена и вручена по всем правилам, но гражданин отказывается ее подписывать, то, в соответствии с п.5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 03.04.2008 № 3 "О практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на военную службу и от прохождения военной или альтернативной гражданской службы", его действия будут расценены как уклонение от призыва на службу, что влечет за собой наказание по ч.1 ст. 328 УК РФ.
Что делать после получения повестки
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкМужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации, в военкомате Новосибирска
Мужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации, в военкомате Новосибирска
После вручения и подписания повестки, гражданин должен явиться в военкомат в указанные в ней же дату и время. До этого момента ему нужно подготовить необходимые документы, перечисленные в повестке. Чтобы по прибытии в военкомат не растягивать всю процедуру, можно заранее подготовить список интересующих вопросов (при наличии). Также, если гражданин хочет и имеет возможность получить отсрочку, можно заранее подготовить подтверждающие ее документы, например, справку с места учебы или медицинский документ, указывающий на непризывной диагноз. Перечень ситуаций, допускающих отсрочку или освобождение от службы, и какие документы потребуются для подтверждения закреплены в п. 17 постановления Правительства РФ от 11.11.2006 г. № 663 "Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации". В рамках частичной мобилизации также утвержден список отраслей, специалисты которых привлекаться на военную службу не будут. Наличие возможности отсрочки не избавляет от необходимости вовремя прийти в военкомат.
Что будет, если не прийти в военкомат, получив повестку
Если повестка была вручена по всем правилам, гражданин в ней расписался, но без уважительной причины не явился в назначенное время, в отношении него могут применить различные меры наказания.
Административная ответственность закреплена в ст. 21.5 КоАП РФ – предупреждение или штраф в размере от 500 рублей до 3000 рублей. Но такое наказание актуально, только для случаев:
- —неявки в военкомат по повестке без уважительной причины;
- —неявки в военкомат при переезде на новое место жительства для постановки на военный учет;
- —несообщении в военкомат об изменении семейного положения, места работы или должности, образования, места жительства.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкОформление документов в пункте предварительного сбора граждан в Ленинском районе Новосибирска
Оформление документов в пункте предварительного сбора граждан в Ленинском районе Новосибирска
Злостные нарушители закона подвергаются уголовной ответственности. Это относится к случаям намеренного уклонения от воинской службы в течение длительного периода без уважительных причин. Меры наказания закреплены в ст. 328 УК РФ:
- —штраф до 200 000 рублей, в размере зарплаты или другого дохода за 18 месяцев;
- —принудительные работы сроком до 2 лет;
- —арест сроком до 6 месяцев;
- —лишение свободы сроком до 2 лет.
Если гражданин решил уклониться от призыва уже после того, как он пришел в военкомат, прошел медицинскую комиссию, и уже был издан приказ о его зачислении в ряды вооруженных сил, то к нему применяется одна из мер наказания, закрепленная в ст. 337 УК РФ:
- —при неявке от 2 до 10 суток: арест сроком от 2 до 10 суток или содержание в воинской дисциплинарной части до 1 года;
- —неявка от 10 суток до 1 месяца: ограничение по военной службе сроком до 2 лет; содержание в воинской дисциплинарной части до 2 лет; лишение свободы до 3 лет;
- —неявка дольше 1 месяца: лишение свободы сроком до 5 лет.
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Можно ли выехать из страны, имея повестку
Сама по себе повестка не является мерой пресечения, а потому не может ограничивать права и свободы гражданина. С момента получения повестки и до обозначенной в ней даты явки в военкомат призывник может выезжать куда угодно без ограничений. Главное – вовремя вернуться. После явки в военный комиссариат по повестке гражданин также не ограничен в своих перемещениях. Чтобы появились новые обязательства, ему должны выдать новую повестку или призвать в армию.
В условиях мобилизации, в соответствии со ст. 21 Федерального закона от 26.02.1997 № 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации запрещено выезжать с места жительства без разрешения военных комиссариатов и федеральных органов исполнительной власти.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкМужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации, в военкомате Новосибирска
Мужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации, в военкомате Новосибирска
Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов отметил, что юридически запрета на выезд с места жительства при частичной мобилизации нет, он действует только с момента получения повестки.
"При полной мобилизации запрещается (выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов), но если человеку пришла повестка, то он не может выезжать…" – сообщил Кабанов РИА Новости.
Во время частичной мобилизации, если у гражданина есть военный билет, но ему еще не пришла повестка, он имеет право выезжать с юридической точки зрения.
"Юридически они могут выезжать за границу, потому что у кого-то военный билет ограничен – и он годен только в военное время. Он же не подпадает под частичную мобилизацию? Не попадает. Он может выезжать", – пояснил Кабанов.