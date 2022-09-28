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"Объясняем.рф" уточнил порядок вручения повестки из военкомата
"Объясняем.рф" уточнил порядок вручения повестки из военкомата - РИА Новости, 28.09.2022
"Объясняем.рф" уточнил порядок вручения повестки из военкомата
Военкомат не может пригласить мобилизуемого явиться сообщением в мессенджере или по sms, единственная форма оповещения – личное вручение повестки под подпись,... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T14:41
2022-09-28T14:41
2022-09-28T14:41
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
частичная мобилизация в россии
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Военкомат не может пригласить мобилизуемого явиться сообщением в мессенджере или по sms, единственная форма оповещения – личное вручение повестки под подпись, сообщает в среду запущенный правительством портал "Объясняем.рф"."Есть только одна форма оповещения — личное вручение повестки под подпись", - ответили на портале "Объясняем.рф" на вопрос, может ли военкомат пригласить мобилизуемого явиться сообщением в мессенджере или sms.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, частичная мобилизация в россии, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Частичная мобилизация в России, Вооруженные силы РФ
"Объясняем.рф" уточнил порядок вручения повестки из военкомата
"Объясняем.рф": повестка вручается исключительно лично вызываемому под подпись