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В МИД прокомментировали продвижение НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион - РИА Новости, 05.10.2022
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В МИД прокомментировали продвижение НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион
В МИД прокомментировали продвижение НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион - РИА Новости, 05.10.2022
В МИД прокомментировали продвижение НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион
Регионы, куда НАТО приходит, надолго теряют стабильность, заявил в интервью РИА Новости директор третьего департамента Азии министерства иностранных дел РФ... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T09:08
2022-10-05T10:14
в мире
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урсула фон дер ляйен
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нато
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Регионы, куда НАТО приходит, надолго теряют стабильность, заявил в интервью РИА Новости директор третьего департамента Азии министерства иностранных дел РФ Николай Ноздрев, комментируя продвижение альянса в Азиатско-Тихоокеанский регион."Вся история блока наглядно демонстрирует, что те страны и регионы, куда он приходит, перестают быть безопасными и стабильными очень надолго, если не навсегда", - сказал дипломат.По его словам, в Москве считают, что в качестве конкретного элемента натовской инфраструктуры в Азиатско-Тихоокеанском регионе можно рассматривать и Евросоюз, "фактически превращающийся в филиал альянса", что заметно на фоне украинского кризиса.Он отметил, что все большую активность в АТР, в том числе с силовым компонентом, демонстрируют ФРГ и Нидерланды."Неслучайно, что его генсек Йенс Столтенберг по итогам встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен 26 сентября в Брюсселе призвал к обновлению стратегических документов ЕС-НАТО. Думаю, без всяких комментариев понятно, что именно за этим кроется", - добавил Ноздрев.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20221005/granitsy-1821603631.html
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в мире, йенс столтенберг, урсула фон дер ляйен, москва, россия, азия, нато, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Йенс Столтенберг, Урсула фон дер Ляйен, Москва, Россия, Азия, НАТО, Еврокомиссия, Евросоюз
09:08 05.10.2022 (обновлено: 10:14 05.10.2022)
 
В МИД прокомментировали продвижение НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион

МИД о продвижении НАТО в АТР: регионы, куда альянс приходит, теряют стабильность

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ
Вид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Регионы, куда НАТО приходит, надолго теряют стабильность, заявил в интервью РИА Новости директор третьего департамента Азии министерства иностранных дел РФ Николай Ноздрев, комментируя продвижение альянса в Азиатско-Тихоокеанский регион.
"Вся история блока наглядно демонстрирует, что те страны и регионы, куда он приходит, перестают быть безопасными и стабильными очень надолго, если не навсегда", - сказал дипломат.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
08:28Сказано в эфире
Захарова ответила на тезис НАТО о "неприемлемости изменения границ"
По его словам, в Москве считают, что в качестве конкретного элемента натовской инфраструктуры в Азиатско-Тихоокеанском регионе можно рассматривать и Евросоюз, "фактически превращающийся в филиал альянса", что заметно на фоне украинского кризиса.
Он отметил, что все большую активность в АТР, в том числе с силовым компонентом, демонстрируют ФРГ и Нидерланды.
"Неслучайно, что его генсек Йенс Столтенберг по итогам встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен 26 сентября в Брюсселе призвал к обновлению стратегических документов ЕС-НАТО. Думаю, без всяких комментариев понятно, что именно за этим кроется", - добавил Ноздрев.
Читайте полный текст интервью >>
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
02:14
Вступление Украины в НАТО может привести к мировой войне, заявил эксперт
 
В миреЙенс СтолтенбергУрсула фон дер ЛяйенМоскваРоссияАзияНАТОЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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