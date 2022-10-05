https://ria.ru/20221005/nato-1821607629.html
В МИД прокомментировали продвижение НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион
В МИД прокомментировали продвижение НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион - РИА Новости, 05.10.2022
В МИД прокомментировали продвижение НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион
Регионы, куда НАТО приходит, надолго теряют стабильность, заявил в интервью РИА Новости директор третьего департамента Азии министерства иностранных дел РФ... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T09:08
2022-10-05T09:08
2022-10-05T10:14
в мире
йенс столтенберг
урсула фон дер ляйен
москва
россия
азия
нато
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649258_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_45bfe0f360b65201c60eb31199044f23.jpg
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Регионы, куда НАТО приходит, надолго теряют стабильность, заявил в интервью РИА Новости директор третьего департамента Азии министерства иностранных дел РФ Николай Ноздрев, комментируя продвижение альянса в Азиатско-Тихоокеанский регион."Вся история блока наглядно демонстрирует, что те страны и регионы, куда он приходит, перестают быть безопасными и стабильными очень надолго, если не навсегда", - сказал дипломат.По его словам, в Москве считают, что в качестве конкретного элемента натовской инфраструктуры в Азиатско-Тихоокеанском регионе можно рассматривать и Евросоюз, "фактически превращающийся в филиал альянса", что заметно на фоне украинского кризиса.Он отметил, что все большую активность в АТР, в том числе с силовым компонентом, демонстрируют ФРГ и Нидерланды."Неслучайно, что его генсек Йенс Столтенберг по итогам встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен 26 сентября в Брюсселе призвал к обновлению стратегических документов ЕС-НАТО. Думаю, без всяких комментариев понятно, что именно за этим кроется", - добавил Ноздрев.Читайте полный текст интервью >>
https://radiosputnik.ria.ru/20221005/granitsy-1821603631.html
https://ria.ru/20221005/nato-1821590767.html
москва
россия
азия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649258_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_cc209eecb7e45c88dd6f9e67c03ea975.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йенс столтенберг, урсула фон дер ляйен, москва, россия, азия, нато, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Йенс Столтенберг, Урсула фон дер Ляйен, Москва, Россия, Азия, НАТО, Еврокомиссия, Евросоюз
09:08 05.10.2022 (обновлено: 10:14 05.10.2022)
В МИД прокомментировали продвижение НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион
МИД о продвижении НАТО в АТР: регионы, куда альянс приходит, теряют стабильность