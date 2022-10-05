https://ria.ru/20221005/nato-1821607629.html

В МИД прокомментировали продвижение НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион

В МИД прокомментировали продвижение НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион - РИА Новости, 05.10.2022

В МИД прокомментировали продвижение НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион

Регионы, куда НАТО приходит, надолго теряют стабильность, заявил в интервью РИА Новости директор третьего департамента Азии министерства иностранных дел РФ... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T09:08

2022-10-05T09:08

2022-10-05T10:14

в мире

йенс столтенберг

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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Регионы, куда НАТО приходит, надолго теряют стабильность, заявил в интервью РИА Новости директор третьего департамента Азии министерства иностранных дел РФ Николай Ноздрев, комментируя продвижение альянса в Азиатско-Тихоокеанский регион."Вся история блока наглядно демонстрирует, что те страны и регионы, куда он приходит, перестают быть безопасными и стабильными очень надолго, если не навсегда", - сказал дипломат.По его словам, в Москве считают, что в качестве конкретного элемента натовской инфраструктуры в Азиатско-Тихоокеанском регионе можно рассматривать и Евросоюз, "фактически превращающийся в филиал альянса", что заметно на фоне украинского кризиса.Он отметил, что все большую активность в АТР, в том числе с силовым компонентом, демонстрируют ФРГ и Нидерланды."Неслучайно, что его генсек Йенс Столтенберг по итогам встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен 26 сентября в Брюсселе призвал к обновлению стратегических документов ЕС-НАТО. Думаю, без всяких комментариев понятно, что именно за этим кроется", - добавил Ноздрев.Читайте полный текст интервью >>

https://radiosputnik.ria.ru/20221005/granitsy-1821603631.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, йенс столтенберг, урсула фон дер ляйен, москва, россия, азия, нато, еврокомиссия, евросоюз