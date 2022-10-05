https://ria.ru/20221005/dagestan-1821422494.html

"У нас горячий народ": кто раскачивает протесты на Кавказе

"У нас горячий народ": кто раскачивает протесты на Кавказе - РИА Новости, 05.10.2022

"У нас горячий народ": кто раскачивает протесты на Кавказе

В конце сентября соцсети растиражировали видеоролики, на которых жители Дагестана якобы массово протестуют против частичной мобилизации. В том же Telegram... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T08:00

2022-10-05T08:00

2022-10-05T16:38

россия

махачкала

султан хамзаев

протесты

частичная мобилизация в россии

республика дагестан

аресты

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости, Валерий Катков. В конце сентября соцсети растиражировали видеоролики, на которых жители Дагестана якобы массово протестуют против частичной мобилизации. В том же Telegram практически одновременно появились десятки каналов с похожим контентом, чьи админы призывали дагестанцев выходить на несанкционированные митинги. РИА Новости разбиралось, кому выгодна дестабилизация региона."Тигры" и "шакалы"Женщины перекрывают дорогу патрульной машине, молодой человек убегает от сотрудников полиции, мужчина в штатском стреляет в воздух, пытаясь разогнать людей и предотвратить назревающую потасовку — видеозаписи с улиц Махачкалы молниеносно распространялись по местным пабликам.Администраторы быстро распределили роли: протестующие — "тигры", задерживающие их — "шакалы". В роликах слышно, как женщины требуют не отправлять их мужчин в зону специальной военной операции. Одни полицейские игнорируют вопросы, другие терпеливо пытаются объяснить, что они не представители военкоматов и повестками не занимаются.Активисты оказывают полиции сопротивление, порой дело доходит до драк. На официальных сайтах республиканских властей информации о количестве задержанных нет.По данным издания “Черновик”, в суд направили около 20 уголовных дел, возбужденных против участников несанкционированных митингов. Четверых уже признали виновными и назначили каждому по пять суток административного ареста. РИА Новости запросило данные у регионального управления СКР, однако на момент публикации ответ не поступил.Интернет-разогревПримечательно, что беспорядки в Махачкале начались 25 сентября, в разгар празднования 165-летия города. Уже с утра на улицах было многолюдно. Ближе к вечеру всех пригласили на центральную площадь, где должен был состояться концерт. Пока люди готовились к торжеству, в интернете кипела работа по вербовке активистов для акций протеста.Этот ресурс стал одним из главных организаторов беспорядков. Канал зарегистрировали 29 марта 2022-го. Вплоть до 21 сентября там было максимум пятнадцать постов в день. В воскресенье — 256.За день на него подписались несколько десятков тысяч человек. Больше всего посещений из России, Германии, Украины и Бельгии.Наиболее активных добавляли в закрытые чаты, где давали подробные инструкции, как себя вести на митинге и уйти от ответственности. Подобных пабликов за последние дни создали множество.К таким же выводам пришли и некоторые дагестанцы. Али Гаджиев живет в Махачкале, следит за новостями. “Конечно, в Telegram-каналах обстановка нагнеталась. Я видел агрессивных авторов — пытался с ними пообщаться, понять их мотивы. Но это были или боты, или те, кто не имеет никакого отношения к Дагестану”, — говорит он.В этом убедился его товарищ. Он сам попал на видео, когда пытался разнять на митинге дерущихся. Ролик выложили в канал, и молодого человека сразу атаковали в соцсетях. Псевдодагестанцы действовали не только в интернете. Как отметил Абдулгамид Булатов, начальник управления мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений Федерального агентства по делам национальностей России, одна из задержанных на митинге девушек оказалась гражданкой Украины, надевшей хиджаб.И такие случаи не единичны. О том, что митинги подогревались из-за границы, заявил и мэр Махачкалы Салман Дадаев: “Сегодня кучка лиц под давлением каких-то деструктивных антигосударственных сил пыталась повлиять на наше решение провести концерт”.Спустя пару дней об украинском следе официально сообщил и глава республики. "Сегодня вполне обоснованно мы имеем информацию о том, что эти сети регулируются центром идеологических и психологических операций главного управления разведки сил специальной операции Вооруженных сил Украины”, — сказал глава Дагестана Сергей Меликов.Раздутые цифрыTelegram-каналы на действия властей реагировали моментально. Опровергали финансирование и организацию протестов из-за границы. В частности, активно выступал владелец канала чеченского общественно-политического движения "1ADAT", сын бывшего судьи Верховного суда Чечни Ибрагим Янгулбаев.В Чечне на него еще в январе возбудили уголовное дело за публичные призывы к террористической деятельности и оправдание терроризма. Суд Грозного заочно арестовал Янгулбаева, а МВД республики объявило его в федеральный розыск. Он скрывается за границей.По словам очевидцев, утверждать, что большинство участников митинга — засланные, нельзя. Были и местные.При этом реальное число протестующих, по его словам, было значительно меньше, чем преподносилось в интернете. Около половины тех, кто в итоге оказался в гуще событий, — случайные свидетели, которые пытались отбить задержанных женщин у полиции.На видеозаписи попало пересечение улиц Магомеда Ярагского и проспекта Расула Гамзатова. Это оживленное место в Махачкале.“Здесь всегда много прохожих, потому что тут магазины, кафе. А в Дагестане, если что-то происходит, люди всегда останавливаются. И половина в роликах как раз такие. У нас горячий народ, они не могут уйти, когда видят, что девушку толкают. Есть те, кто этим пользуется”, — отмечает Гаджиев.Сеть каналовВ воскресенье в селении Эндирей Хасавюртовского района Дагестана вновь заблокировали федеральную трассу "Кавказ". На улицы вышли десятки человек. По их словам, военкоматы вручили повестки молодым людям, недавно вернувшимся из армии.Полиция пыталась разогнать протестующих, стреляя в воздух. Туда сразу выехали депутаты. "Мы общались с жителями, с военкомами, с главами поселений. Людей ввели в заблуждение. В итоге вопрос решился за десять минут", — рассказывает Султан Хамзаев.По мнению депутата, нарушения в работе военкоматов — это проблема, которую нужно не отрицать, а решать. Он уверен, что, если вместо диалога граждане столкнутся лишь с жесткостью полиции, сразу найдутся те, кто обернет ситуацию в свою пользу.По его словам, всю информацию о пабликах, разжигающую межнациональную рознь, передают силовикам. Но организаторы, как правило, находятся за границей.“Часть каналов, очевидно, управляется из одного центра. Например, как только объявили частичную мобилизацию, во всех городах появились чаты “Здесь вручают повестки”. В один день и под одним названием. Скорее всего, это заранее заготовили”, — говорит глава отдела расследований киберпреступлений в T.Hunter Игорь Бедеров.По данным специалистов по кибербезопасности, активность радикальных и экстремистских каналов усиливается по всей России — их админы работают по целевым аудиториям в Свердловской области, Бурятии и других регионах. Любое непонимание ситуации и недовольство действиями местных властей — благодатная почва для разжигания протестных настроений и провокации беспорядков.Война с маскамиПохожая ситуация была в Дагестане в 2020-м, в разгар эпидемии COVID-19. Тогда на людей также обрушили поток сомнительной информации. Большинство сообщений в соцсетях оказались фейковыми, однако успели поднять панику.Многочисленные посты о "чипировании" и "общемировом заговоре" подтолкнули к протестам. В селе Манас после задержания нескольких дагестанцев за нарушение режима самоизоляции на улицы вышли около тысячи человек, перекрыв федеральную трассу "Кавказ".После этого в республике запустили целую кампанию по информированию населения. К ней подключились и врачи, и местные депутаты. Осознав масштаб проблемы, жители Дагестана согласились пересмотреть даже ряд своих традиций.На похороны стали приходить только близкие — не более 10-15 человек. Для обмывания тела родственникам выдавали противочумные костюмы. Вместо походов в гости — телефонные звонки.Метод диалога и работы над ошибками, по мнению депутатов, надо применить и сейчас, когда иностранные центры влияния используют для попыток дестабилизации ситуации в стране любые возможности.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, махачкала, султан хамзаев, протесты, частичная мобилизация в россии, республика дагестан, аресты, коронавирус covid-19