https://ria.ru/20221005/aukus-1821608356.html

В МИД заявили об укреплении AUKUS

В МИД заявили об укреплении AUKUS - РИА Новости, 05.10.2022

В МИД заявили об укреплении AUKUS

Партнерство AUKUS (Австралия, Великобритания, США) полным ходом укрепляется, в том числе за счет внерегиональных игроков, в планах подключение не только Южной... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T09:13

2022-10-05T09:13

2022-10-05T10:14

южная корея

германия

россия

в мире

сша

австралия

aukus

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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Партнерство AUKUS (Австралия, Великобритания, США) полным ходом укрепляется, в том числе за счет внерегиональных игроков, в планах подключение не только Южной Кореи, но и ФРГ, заявил в интервью РИА Новости директор третьего департамента Азии министерства иностранных дел РФ Николай Ноздрев.Ранее МИД РФ поставил в один ряд с дестабилизирующими действиями западных стран в АТР и создание США, Британией и Австралией партнерства AUKUS, которое предполагает передачу атомных подводных лодок Канберре."Полным ходом идет укрепление "тройки", расширяется спектр ее программ стратегического характера, к этому формату активно подтягиваются другие интересные его архитекторам участники региональных процессов", - сказал дипломат.По его словам, в реализацию проектов AUKUS вовлекаются не только Канада и Новая Зеландия, но и обладающие серьезным технологическим потенциалом Япония и Республика Корея, кандидатами рассматриваются и некоторые члены АСЕАН.Ноздрев добавил, что одним из элементов архитектуры, формируемой Западом на основе AUKUS, можно рассматривать и созданное в июне 2022 года "Партнерство в синем Тихом океане", представляющее по сути собой "первый официальный формат "AUKUS+" (с Японией и Новой Зеландией), пусть пока и закамуфлированный обсуждением разного рода "нейтральной" проблематики".Он отметил, что "команда" "Партнерства в синем Тихом океане" в полном составе присутствовала на прошедших в начале сентября в Австралии крупнейших международных учениях военно-воздушных сил "Питч Блэк" (Pitch Black), а германские, японские и южнокорейские летчики присутствовали впервые."Вновь, как мы видим, речь идет о некоем расширенном варианте AUKUS", - отметил он.В середине сентября 2021 года Австралия заключила сделку с Великобританией и США в области обороны и безопасности в рамках нового партнерства AUKUS.Россия ранее не раз высказывала озабоченность положением дел в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за того, что США с союзниками внедряют такие формы взаимодействия, которые направлены на сдерживание других стран, в частности Китая.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20220808/aukus-1808170409.html

https://ria.ru/20221004/yaponiya-1821468629.html

южная корея

германия

россия

сша

австралия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

южная корея, германия, россия, в мире, сша, австралия, aukus