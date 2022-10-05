https://ria.ru/20221005/aukus-1821608356.html
В МИД заявили об укреплении AUKUS
В МИД заявили об укреплении AUKUS - РИА Новости, 05.10.2022
В МИД заявили об укреплении AUKUS
Партнерство AUKUS (Австралия, Великобритания, США) полным ходом укрепляется, в том числе за счет внерегиональных игроков, в планах подключение не только Южной... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T09:13
2022-10-05T09:13
2022-10-05T10:14
южная корея
германия
россия
в мире
сша
австралия
aukus
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754189734_0:128:2700:1647_1920x0_80_0_0_4f3dce5320458969c0cd88c3ee3379a2.jpg
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Партнерство AUKUS (Австралия, Великобритания, США) полным ходом укрепляется, в том числе за счет внерегиональных игроков, в планах подключение не только Южной Кореи, но и ФРГ, заявил в интервью РИА Новости директор третьего департамента Азии министерства иностранных дел РФ Николай Ноздрев.Ранее МИД РФ поставил в один ряд с дестабилизирующими действиями западных стран в АТР и создание США, Британией и Австралией партнерства AUKUS, которое предполагает передачу атомных подводных лодок Канберре."Полным ходом идет укрепление "тройки", расширяется спектр ее программ стратегического характера, к этому формату активно подтягиваются другие интересные его архитекторам участники региональных процессов", - сказал дипломат.По его словам, в реализацию проектов AUKUS вовлекаются не только Канада и Новая Зеландия, но и обладающие серьезным технологическим потенциалом Япония и Республика Корея, кандидатами рассматриваются и некоторые члены АСЕАН.Ноздрев добавил, что одним из элементов архитектуры, формируемой Западом на основе AUKUS, можно рассматривать и созданное в июне 2022 года "Партнерство в синем Тихом океане", представляющее по сути собой "первый официальный формат "AUKUS+" (с Японией и Новой Зеландией), пусть пока и закамуфлированный обсуждением разного рода "нейтральной" проблематики".Он отметил, что "команда" "Партнерства в синем Тихом океане" в полном составе присутствовала на прошедших в начале сентября в Австралии крупнейших международных учениях военно-воздушных сил "Питч Блэк" (Pitch Black), а германские, японские и южнокорейские летчики присутствовали впервые."Вновь, как мы видим, речь идет о некоем расширенном варианте AUKUS", - отметил он.В середине сентября 2021 года Австралия заключила сделку с Великобританией и США в области обороны и безопасности в рамках нового партнерства AUKUS.Россия ранее не раз высказывала озабоченность положением дел в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за того, что США с союзниками внедряют такие формы взаимодействия, которые направлены на сдерживание других стран, в частности Китая.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20220808/aukus-1808170409.html
https://ria.ru/20221004/yaponiya-1821468629.html
южная корея
германия
россия
сша
австралия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754189734_0:226:2430:2048_1920x0_80_0_0_aa15d75f7c7c3a9ec8e58dc3d043ab6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южная корея, германия, россия, в мире, сша, австралия, aukus
Южная Корея, Германия, Россия, В мире, США, Австралия, AUKUS
09:13 05.10.2022 (обновлено: 10:14 05.10.2022)
В МИД заявили об укреплении AUKUS
В МИД заявили, что AUKUS укрепляется, в том числе за счет внерегиональных игроков
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Партнерство AUKUS (Австралия, Великобритания, США) полным ходом укрепляется, в том числе за счет внерегиональных игроков, в планах подключение не только Южной Кореи, но и ФРГ, заявил в интервью РИА Новости директор третьего департамента Азии министерства иностранных дел РФ Николай Ноздрев.
Ранее МИД РФ поставил в один ряд с дестабилизирующими действиями западных стран в АТР
и создание США, Британией и Австралией партнерства AUKUS, которое предполагает передачу атомных подводных лодок Канберре
.
"Полным ходом идет укрепление "тройки", расширяется спектр ее программ стратегического характера, к этому формату активно подтягиваются другие интересные его архитекторам участники региональных процессов", - сказал дипломат.
По его словам, в реализацию проектов AUKUS вовлекаются не только Канада
и Новая Зеландия
, но и обладающие серьезным технологическим потенциалом Япония
и Республика Корея, кандидатами рассматриваются и некоторые члены АСЕАН.
Ноздрев добавил, что одним из элементов архитектуры, формируемой Западом на основе AUKUS, можно рассматривать и созданное в июне 2022 года "Партнерство в синем Тихом океане", представляющее по сути собой "первый официальный формат "AUKUS+" (с Японией и Новой Зеландией), пусть пока и закамуфлированный обсуждением разного рода "нейтральной" проблематики".
"В планах – подключение к данной структуре Республики Корея, Канады, Франции
и ФРГ - хотя, казалось бы, где Тихий океан
, а где Париж
и Берлин
, - которые приняли участие в состоявшейся 22 сентября 2022 года в США министерской встрече данного механизма", - заявил Ноздрев.
Он отметил, что "команда" "Партнерства в синем Тихом океане" в полном составе присутствовала на прошедших в начале сентября в Австралии крупнейших международных учениях военно-воздушных сил "Питч Блэк" (Pitch Black), а германские, японские и южнокорейские летчики присутствовали впервые.
"Вновь, как мы видим, речь идет о некоем расширенном варианте AUKUS", - отметил он.
В середине сентября 2021 года Австралия заключила сделку с Великобританией и США в области обороны и безопасности в рамках нового партнерства AUKUS.
Россия ранее не раз высказывала озабоченность положением дел в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за того, что США с союзниками внедряют такие формы взаимодействия, которые направлены на сдерживание других стран, в частности Китая
.