https://ria.ru/20221004/zhivotnye-1821220149.html

Пассажир с усами и хвостом: что надо знать о перелетах с животными

Пассажир с усами и хвостом: что надо знать о перелетах с животными - РИА Новости, 04.10.2022

Пассажир с усами и хвостом: что надо знать о перелетах с животными

Животные на борту самолета — уже не редкость: спрос на путешествия с домашними любимцами ежегодно растет на десять-тринадцать процентов. В пандемию многие... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T08:00

2022-10-04T08:00

2022-10-04T08:09

туризм

туризм

s7 airlines

аэрофлот

ютэйр

авиакомпании

самолеты

туристы

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости, Светлана Баева. Животные на борту самолета — уже не редкость: спрос на путешествия с домашними любимцами ежегодно растет на десять-тринадцать процентов. В пандемию многие привыкли работать удаленно в других городах или странах, а друга не оставишь на несколько месяцев. Авиакомпании идут навстречу: можно и кресло для питомца рядом выкупить, и мили получить. Во Всемирный день защиты животных — истории о самых необычных четвероногих пассажирах и советы, как сделать такой перелет комфортным для всех.Полосатый рейсОдним из самых экзотических пассажиров в самолете недавно стала тигрица. Раненого пятимесячного зверя в декабре 2021 года обнаружил местный рыбак в Анучинском районе Приморского края. Хищница поправилась, но в дикой природе жить больше не сможет. В августе этого года ее отвезли в Москву.Спецборт для подросшей тигрицы не заказывали. Она отправилась в столицу "Аэрофлотом" на регулярном рейсе SU1757 Владивосток — Москва.Для перевозки специалисты Московского зоопарка изготовили перфорированный короб размером 2,25х1,05х1,42 метра. Вместе со зверем контейнер весил 450 килограммов. "Девятичасовой перелет в грузовом отсеке лайнера Boeing-777-300ER животное перенесло нормально и сейчас благополучно осваивается на новом месте", — отметили в авиакомпании.Чаще всего вместе с хозяевами летают кошки и собаки, хотя есть и более необычные случаи. "Самый редкий запрос, который мы получали от клиентов, был на перевозку бойцовых кур, — рассказывает владелец онлайн-турагентства ASTERIA TOUR Анна Фарахова. — Уж не знаем, с какой целью их собирались везти, но пришлось отказать: ни одна компания не вызвалась взять на борт таких пассажиров".Бывает и интереснее. Представитель российской авиакомпании вспоминал, как несколько лет назад летал в командировку из Новосибирска в Нижневартовск. В аэропорту спокойно гулял крокодил, его вез фотограф. "Поразило, как хищник ходил между рядами: не ползал, а именно передвигался на лапах, как собака. Правда, его челюсти замотали скотчем. Перед полетом хозяин просто положил рептилию в спортивную сумку. Пассажиров предупредили о попутчике, так что они не испугались", — рассказал сотрудник перевозчика.Кого не пустят в самолетКрокодил в салоне — конечно, исключение. Некоторые авиакомпании четко прописывают, каких животных можно взять на борт. Например, вот список "Победы": собаки — домашние, служебные и поводыри, кошки, карликовые кролики, хорьки, птицы. У S7 указаны собаки, кошки и птицы. А под пиктограммой единорога — "другое". В этом случае предлагают услуги S7 Cargo.Часто в самолеты не берут грызунов, змеям тоже не рады. Встречаются ограничения и для собак брахицефальных пород (мопсы, боксеры, бульдоги, пекинесы) из-за их чувствительности к стрессу и перепадам температур. Правда, например, "Аэрофлот" отменил запрет на перелеты с такими попутчиками больше года назад."Судя по запросам, которые поступают в нашу службу поддержки, люди, помимо собак и кошек, довольно часто берут с собой попугаев, кроликов, хорьков и черепах", — рассказывает директор департамента по клиентскому опыту OneTwoTrip Екатерина Антонова. Для каждого вида животных установлены свои правила: каких-то можно перевозить в салоне, других — в багажном отсеке для питомцев. О деталях и нюансах стоит разузнать в авиакомпании.Толстому коту теперь можноГотовясь к перелету с животным, нужно обязательно связаться с перевозчиком, уточнить правила и заранее предупредить его о таком пассажире. В России нет единых требований. О них начали активно говорить два года назад, когда за короткий период в самолете погибли две кошки, а собаку забыли погрузить на борт.Но в итоге Минтранс пришел к выводу, что "унификация требований к весу перевозимых в салонах самолетов животных приведет к неоправданному и избыточному регулированию". Перевозка зверей на борту и так регламентирована Федеральными авиационными правилами."Зачастую в салон можно брать питомцев, чей вес не превышает восьми килограммов вместе с переноской. Такие правила действуют на рейсах авиакомпаний "Россия", "Аэрофлот", "Победа", — объясняет Антонова. — Utair в качестве ручной клади допускает животных до десяти килограммов". У Smartavia ограничение — 12. Так что толстый кот Виктор, который три года назад наделал много шума, теперь мог бы попасть в салон даже без диеты и нарушения правил.Кроме того, у некоторых перевозчиков есть возможность выкупить соседнее место для животного. Так, Utair размещает на отдельном кресле питомцев весом до 20 килограммов, а S7 — до 23. Как правило, в таких случаях используется жесткая переноска, а если четвероногий пассажир помещается под кресло — мягкая.Крупногабаритных животных перевозят в специальном отсеке в контейнере установленного образца (параметры отличаются в разных авиакомпаниях). Переноску располагают в отапливаемом боксе отдельно от чемоданов и багажа. Как пояснили в Utair, температура там не более чем на четыре-пять градусов отличается от той, что в салоне. Так что замерзнуть не должны. Один пассажир — один питомец. Но не всегдаОтдельный вопрос — количество животных на борту. В зоопарк салон самолета не превратится, у авиакомпаний — определенная квота на пассажиров с питомцами. Большинство допускает не более двух зверей, поэтому есть риск отказа. Бывают и исключения. Например, в салоне лайнеров Utair могут летать одновременно до десяти домашних животных. У S7 Airlines — до пяти (правда, только двое из них вправе разместиться на соседнем кресле), а в багажном отделении — три.Есть ограничения и по числу хвостатых на пассажира. Например, S7 разрешает перевозить до двух взрослых зверей в салоне (в одной клетке/контейнере) или трех, но одного приплода и не старше шести месяцев."Достаточно мягко ведет себя в этом отношении компания Ural Airlines, разрешающая в одной переноске провезти несколько кошек, собак и декоративных птиц", — говорят в сервисе Tvil.ru. Главное условие — чтобы звери могли там комфортно разместиться. Максимальный вес переноски с живым грузом — восемь килограммов, но и "крупнячкам" весом до 15 удастся избежать багажного отделения, если хозяин оплатит услугу "Багаж в салон"."Пассажир "Аэрофлота" может провезти на рейсе до трех питомцев: двух в салоне самолета (в одной клетке общим весом до восьми килограммов) и одного — в багажном отсеке", — говорит Анна Фарахова. В порядке исключения допускается перевозка в одном контейнере трех котят или щенков возрастом от восьми недель до шести месяцев."Но такие запросы приходят крайне редко, в большинстве случаев туристы берут в поездку только одного питомца", — уточняет эксперт.Оформить паспорт, купить переноскуГотовить животное к перелету нужно заранее. Вполне вероятно, еще до покупки авиабилета. Так, если речь идет о путешествии по России, необходим как минимум ветеринарный паспорт с отметками о прививках. Например, вакцинировать от бешенства нужно не позже чем за 20 дней до полета. Также в паспорт ставят отметки об осмотре ветеринаром (за пять дней до поездки), обработке от паразитов. Если путешествуете за границу, перечень документов увеличивается. Помимо паспорта, нужно получить ветеринарное свидетельство, а затем — сертификат. Точный список бумаг лучше узнать у авиакомпании.Переноску также стоит купить заранее. "Это необходимо, чтобы домашний любимец смог привыкнуть к ней, почувствовать себя безопасно в замкнутом пространстве, — поясняют эксперты сервиса онлайн-бронирований "Едем-в-Гости.ру". Один из советов — устроить "репетицию" дальнего путешествия: прокатиться с животным в переноске на машине или в общественном транспорте.Перед поездкой, уточняют в сервисе Tutu.ru, нужно положить в контейнер вещь, которая пахнет домом (игрушку или тряпку), привести в порядок животное, закрепить поилку.Вопрос, стоит ли давать четвероногому или пернатому пассажиру успокоительное, нужно решить вместе с ветеринаром. Если питомец воспринимает такие поездки спокойно и уже бывалый путешественник, то необходимости нет."Собачка у нас маленькая, до семи килограммов. Если есть возможность, покупаем место. Мы по бокам, а переноска на среднем кресле, между нами, — рассказывают Ольга и Виталий Казаковы. — Во время полета собака в основном спит. Покупали успокоительный ошейник, есть таблетки. Все животные нервничают, но она не в первый раз летает с нами — и нормально".Однако эксперты советуют не кормить зверя перед полетом.В аэропорт — за четыре часаВ Tutu.ru напоминают о еще одном важном моменте: для авиакомпании нужно составить письмо-инструкцию — указать, что делать с питомцем, который летит в багажном отсеке, если стыковочный рейс отменят или задержат."Приезжайте в аэропорт с большим запасом времени — в идеале примерно за четыре часа до вылета, чтобы успеть пройти ветеринарный контроль, зарегистрироваться на рейс, окончить все положенные досмотры", — советуют в сервисе "Едем-в-Гости.ру".Если все условия выполнены, скорее всего, проблем с животным не будет. И не забудьте оформить мили за четвероногого пассажира: некоторые авиакомпании их начисляют.

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https://ria.ru/20220715/zhivotnye-1802479976.html

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https://ria.ru/20220704/aeroflot-1800058781.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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