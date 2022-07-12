10:43 12.07.2022 (обновлено: 11:26 12.07.2022)
Минтранс не будет менять правила перевозки животных в самолетах
Минтранс: более гибкий подход к перевозке животных в салонах самолетов не требуется
Кошка в самолете. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Выработка дополнительных рекомендаций для авиакомпаний по более гибкому подходу к весу перевозимых в салонах самолетов животных не требуется, сообщает пресс-служба Минтранса России.
Газета "Известия" в понедельник написала, что кабмин и администрация президента попросили Минтранс рассмотреть возможность увеличить разрешенный к перевозке в салоне самолета вес питомцев до 10 кг.
"Выработка дополнительных рекомендаций для авиакомпаний в части установления более гибкого подхода к весу перевозимых в салонах самолетов животных не требуется", - говорится в сообщении.
Минтранс РФ отмечает, что перевозка животных в самолетах регулируется Федеральными авиационными правилами. "Унификация требований к весу перевозимых в салонах самолетов животных приведет к неоправданному и избыточному регулированию", - считает ведомство.
Перевозка комнатных животных, птиц и служебных собак на борту осуществляется по согласованию с авиакомпанией и оплачивается исходя из их веса, габаритов и количества мест по установленным перевозчиком багажным тарифам, кроме перевозки собаки-проводника, следующей с незрячим пассажиром. Авиакомпании вправе устанавливать свои правила перевозок животных на борту с учетом специфики самолетов, компоновки пассажирской и грузовой кабин, а также индивидуальной политики качества предоставляемых услуг.
Порядок перевозки животных в российских авиакомпаниях разработан в том числе и с учетом мировой практики в соответствии с "Правилами перевозки животных" ИАТА, которые устанавливают следующие требования: при перевозке в пассажирском салоне контейнер (переноска) на время взлета, снижения и посадки, а также при прохождении зоны турбулентности должен быть размещен под сиденьем впереди стоящего кресла; животное при нахождении в контейнере (переноске) должно иметь возможность лежать в естественной позе, вставать в полный рост и поворачиваться на 360 градусов.
Для соблюдения этих условий авиакомпании устанавливают размеры контейнера. Например, "Аэрофлот", "Якутия" – 44х30х26 см и размер в сумме трех измерений не более 126 см для мягкой переноски; S7, "Ютэйр" – 55х40х25 см и размер в сумме трех измерений не более 115 см. Оптимальный вес животного, позволяющий учитывать требования по безопасной перевозке пассажиров и животных на борту, обычно составляет менее 8 кг. Это обеспечивает нормальное размещение животного в контейнере/мягкой переноске по габаритам, установленным авиакомпаниями. Животные более 8 кг перевозятся в багажном отсеке самолета, где поддерживаются необходимые температурные условия.