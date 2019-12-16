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Воздушные шары, летящие над горой
Туризм
2019-12-16T15:50+0300
https://ria.ru/20191216/1562360032.html
Кот Виктор отдыхает! Странные вещи и звери на борту самолета
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РИА Новости

Кот Виктор отдыхает! Странные вещи и звери на борту самолета

08:00 16.12.2019 (обновлено: 15:50 16.12.2019)
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© Depositphotos / funny_catsКошка собралась в отпуск
Кошка собралась в отпуск
© Depositphotos / funny_cats
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Светлана Баева. Пони и хищные птицы, живые и мертвые крокодилы — с чем только не летают туристы, хотя правила провоза ручной клади ужесточаются. Возможны варианты: кому-то не повезло — хвост копченой рыбы оказался на несколько сантиметров длиннее, чем можно брать на борт, а кого-то пустили с огромной замороженной нельмой. О самых необычных вещах и существах, которых пытаются взять, а иногда и берут в самолет, — в материале РИА Новости.

Беззубый череп и свиная голова

"На таможне меня только спросили: что это? Я ответил как есть: череп крокодила. Сотрудники убедились, что у него нет зубов, и пустили в самолет", — рассказывает фотограф и оператор Вячеслав Титов, вернувшийся из Лаоса.
На самом деле, с ручной кладью все довольно просто. Правила в авиакомпаниях практически идентичны, отличаются лишь разрешенные габариты и вес. Запрещено проносить на борт то, что можно использовать как оружие, жидкость в емкости более 100 миллилитров, нередко — сильно пахнущие продукты питания.
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Череп крокодила почти не вызвал вопросов в Лаосе. В прошлом году путешественник из Эквадора пронес с собой на борт жареную свиную голову. Правда, его задержали в пункте назначения — американском аэропорту — из-за запрета на ввоз свинины.
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Хвост гордо торчал

В России у путешественников иногда возникают проблемы с рыбой. Но не из-за запаха, а из-за размеров. В конце ноября члену Общественной палаты России Андрею Максимову при полете из Астрахани авиакомпания не разрешила взять в ручную кладь купленную на рынке горбушу. Хвост соленой рыбы на несколько сантиметров торчал из калибратора. Тушка почти укладывалась в габариты (особенно, если согнуть): четыре килограмма и 58 сантиметров, но отправилась в багаж.
Сотруднице туристической ассоциации Яне Смирновой, которая везла строганину из Якутии, прямо перед вылетом подарили замороженную нельму длиной чуть больше 60 сантиметров и весом около пяти килограммов. "Рыба была завернута в специальный материал, который сохраняет холод. Хвост из пакета гордо торчал, — говорит Яна. — Девушка на стойке спокойно наклеила на нее метку, что это ручная кладь".
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Сыр — это жидкость

В Великобритании не исключены сложности с сыром. Недавно администрация аэропорта Манчестера выпустила предупреждение, в частности указав, что "мягкий сыр может расплавиться и превратиться в жидкость", чем и посчитает его служба безопасности. Соответственно, объем сыра должен быть не больше 100 миллилитров.
Впрочем, сыр и рыба — не экзотика для ручной клади, просто тут нужна осмотрительность. А вот, например, в США были случаи, когда у пассажиров изымали мультяшные бомбы и гранаты в виде динозавров. Практически во всех странах, в том числе и в России, игрушечное оружие, муляжи также запрещены к провозу.
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Крокодил и пони в салоне

Представитель российской авиакомпании Александр Сухоруков вспоминает, как несколько лет назад летал в командировку из Новосибирска в Нижневартовск. В аэропорту спокойно гулял крокодил, его вез фотограф. "Он ходил между рядами — не ползал, а как собака, — на лапах, вертел головой. Его челюсти были замотаны скотчем. Перед полетом хозяин просто положил рептилию в спортивную сумку. Пассажиры уже знали о попутчике и не испугались".
Но вообще с животными все очень непросто. Чаще всего, конечно, летят с собаками и кошками. И для этого необходимо внимательно ознакомиться с требованиями авиакомпаний. Обычно в салоне разрешают провозить питомцев весом до восьми килограммов вместе с клеткой, крупнее — только в багажном отсеке. Лишние два килограмма кота Виктора недавно доставили массу хлопот его хозяину, который нашел выход: подменил животное на предполетном осмотре.
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Но, например, недавно участников группы в соцсети, посвященной авиапассажирам, возмутил пони в салоне самолета. Как выяснилось, ничего необычного в этом нет: в США разрешено брать с собой на борт служебных животных. Миниатюрные лошадки, наряду с собаками-поводырями, помогают слепым.

От свиньи до улитки

Жительница Виргинских островов Меган Пибоди часто путешествует с поросенком Гамлетом. Тоже не просто так: он помогает ей не нервничать во время перелетов. Однажды поросенок даже побывал в кабине пилотов. Правда, Меган не уточнила, какие авиакомпании позволили взять Гамлета на борт и даже провели для него экскурсию.
Александр Сухоруков вспоминает, как один арабский лоукостер, в принципе не допускающий животных на борт, сделал исключение для хищных птиц. Соколиная охота очень популярна в ОАЭ, соколы летали на тренировки из Дубая в Бишкек.
Этим летом у пассажира, прибывшего из Нигерии в США, изъяли двух гигантских улиток. Их нельзя ввозить, но на борт они попали. Год назад таким же образом за океан прилетела гигантская африканская многоножка. Как и улиток, безбилетницу унюхали служебные собаки.
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