Кот Виктор отдыхает! Странные вещи и звери на борту самолета

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Светлана Баева. Пони и хищные птицы, живые и мертвые крокодилы — с чем только не летают туристы, хотя правила провоза ручной клади ужесточаются. Возможны варианты: кому-то не повезло — хвост копченой рыбы оказался на несколько сантиметров длиннее, чем можно брать на борт, а кого-то пустили с огромной замороженной нельмой. О самых необычных вещах и существах, которых пытаются взять, а иногда и берут в самолет, — в материале РИА Новости.

Беззубый череп и свиная голова

"На таможне меня только спросили: что это? Я ответил как есть: череп крокодила. Сотрудники убедились, что у него нет зубов, и пустили в самолет", — рассказывает фотограф и оператор Вячеслав Титов, вернувшийся из Лаоса.

На самом деле, с ручной кладью все довольно просто. Правила в авиакомпаниях практически идентичны, отличаются лишь разрешенные габариты и вес. Запрещено проносить на борт то, что можно использовать как оружие, жидкость в емкости более 100 миллилитров, нередко — сильно пахнущие продукты питания.

Такие как экзотический фрукт дуриан или традиционный во Вьетнаме рыбный соус. Наверное, хаукарлю (вяленое тухлое мясо акулы) или сюрстремингу (квашеная сельдь) перевозчики также не будут рады.

Череп крокодила почти не вызвал вопросов в Лаосе. В прошлом году путешественник из Эквадора пронес с собой на борт жареную свиную голову. Правда, его задержали в пункте назначения — американском аэропорту — из-за запрета на ввоз свинины.

Хвост гордо торчал

В России у путешественников иногда возникают проблемы с рыбой. Но не из-за запаха, а из-за размеров. В конце ноября члену Общественной палаты России Андрею Максимову при полете из Астрахани авиакомпания не разрешила взять в ручную кладь купленную на рынке горбушу. Хвост соленой рыбы на несколько сантиметров торчал из калибратора. Тушка почти укладывалась в габариты (особенно, если согнуть): четыре килограмма и 58 сантиметров, но отправилась в багаж.

Сотруднице туристической ассоциации Яне Смирновой, которая везла строганину из Якутии, прямо перед вылетом подарили замороженную нельму длиной чуть больше 60 сантиметров и весом около пяти килограммов. "Рыба была завернута в специальный материал, который сохраняет холод. Хвост из пакета гордо торчал, — говорит Яна. — Девушка на стойке спокойно наклеила на нее метку, что это ручная кладь".

Сыр — это жидкость

В Великобритании не исключены сложности с сыром. Недавно администрация аэропорта Манчестера выпустила предупреждение, в частности указав, что "мягкий сыр может расплавиться и превратиться в жидкость", чем и посчитает его служба безопасности. Соответственно, объем сыра должен быть не больше 100 миллилитров.

Впрочем, сыр и рыба — не экзотика для ручной клади, просто тут нужна осмотрительность. А вот, например, в США были случаи, когда у пассажиров изымали мультяшные бомбы и гранаты в виде динозавров. Практически во всех странах, в том числе и в России, игрушечное оружие, муляжи также запрещены к провозу.

Крокодил и пони в салоне

Представитель российской авиакомпании Александр Сухоруков вспоминает, как несколько лет назад летал в командировку из Новосибирска в Нижневартовск. В аэропорту спокойно гулял крокодил, его вез фотограф. "Он ходил между рядами — не ползал, а как собака, — на лапах, вертел головой. Его челюсти были замотаны скотчем. Перед полетом хозяин просто положил рептилию в спортивную сумку. Пассажиры уже знали о попутчике и не испугались".

Но вообще с животными все очень непросто. Чаще всего, конечно, летят с собаками и кошками. И для этого необходимо внимательно ознакомиться с требованиями авиакомпаний. Обычно в салоне разрешают провозить питомцев весом до восьми килограммов вместе с клеткой, крупнее — только в багажном отсеке. Лишние два килограмма кота Виктора недавно доставили массу хлопот его хозяину, который нашел выход: подменил животное на предполетном осмотре.

Но, например, недавно участников группы в соцсети, посвященной авиапассажирам, возмутил пони в салоне самолета. Как выяснилось, ничего необычного в этом нет: в США разрешено брать с собой на борт служебных животных. Миниатюрные лошадки, наряду с собаками-поводырями, помогают слепым.

От свиньи до улитки

Жительница Виргинских островов Меган Пибоди часто путешествует с поросенком Гамлетом. Тоже не просто так: он помогает ей не нервничать во время перелетов. Однажды поросенок даже побывал в кабине пилотов. Правда, Меган не уточнила, какие авиакомпании позволили взять Гамлета на борт и даже провели для него экскурсию.

Александр Сухоруков вспоминает, как один арабский лоукостер, в принципе не допускающий животных на борт, сделал исключение для хищных птиц. Соколиная охота очень популярна в ОАЭ, соколы летали на тренировки из Дубая в Бишкек.