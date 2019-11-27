Члену ОП запретили взять рыбу в салон самолета "Аэрофлота"

"В субботу возвращался из Архангельска в Москву с рыбой с архангельского рынка. Ситуация достаточно простая, но в то же время говорящая о том, что правила "Аэрофлота" требуют некоторого уточнения или расшифровки... Сотрудники на регистрации посчитали, что рыба вполне может быть транспортирована в ручной клади, поскольку в рамку она при сгибе хвоста полностью входит и не нарушает никаких габаритов, весит в пределе четырех килограммов", - сказал собеседник.