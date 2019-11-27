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РИА Новости

Члену ОП запретили взять рыбу в салон самолета "Аэрофлота"

19:26 27.11.2019 (обновлено: 19:44 27.11.2019)
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© РИА Новости / Илья ПиталевСамолет авиакомпании Аэрофлот
Самолет авиакомпании Аэрофлот
© РИА Новости / Илья Питалев
Самолет авиакомпании Аэрофлот. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Член Общественной палаты России Андрей Максимов рассказал РИА Новости, что авиакомпания "Аэрофлот" не разрешила ему взять в ручную кладь купленную на рынке рыбу из-за претензий к габаритам.
"В субботу возвращался из Архангельска в Москву с рыбой с архангельского рынка. Ситуация достаточно простая, но в то же время говорящая о том, что правила "Аэрофлота" требуют некоторого уточнения или расшифровки... Сотрудники на регистрации посчитали, что рыба вполне может быть транспортирована в ручной клади, поскольку в рамку она при сгибе хвоста полностью входит и не нарушает никаких габаритов, весит в пределе четырех килограммов", - сказал собеседник.
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"Но во время посадки сотрудник посчитал, что рыба должна в длину с хвостом войти в те параметры, которые рамка предусматривает, ровно 55 сантиметров", - продолжил Максимов.
Сотрудники, по его словам, вели себя корректно и вежливо.
"Я объяснил, что ситуация спорна, я готов следовать тому пониманию правил, которые есть у сотрудника, но хотел бы вопрос поднять перед руководством "Аэрофлота", равно как и перед руководством других компаний. Таким же образом можно не пустить пассажира, который на борт решил взять брюки: они в длину явно не 55 сантиметров", - сказал член ОП.
"И в правилах много таких спорных моментов. В данном случае ситуация не столь вызывающая, острая, как с провозом домашних животных", - считает Максимов.
Ранее широкий общественный резонанс получила история Михаила Галина, от которого в "Аэрофлоте" потребовали сдать в багаж кота Виктора, так как его вес превышал установленные нормы. Кота не пускали в салон даже за дополнительную плату. Тогда пассажир прибег к хитрости: при досмотре он показал другое животное и получил посадочный талон, по которому полетел Виктор. За это авиакомпания исключила Галина из программы лояльности. Мили, накопленные за время его участия в программе, будут аннулированы, а счет участника – закрыт, отметили в "Аэрофлоте".
"Мой багаж меня нашел, встретил в аэропорту, никаких неприятностей не произошло. Главное, что ее (рыбу) сохранили, а не выбросили в мусорку", - заключил Максимов.
Комментарием "Аэрофлота" РИА Новости пока не располагает.
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Общественная палата РФАэрофлотМоскваАрхангельскОбщество
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