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Туризм
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РИА Новости

Пользователей соцсети возмутил пони в салоне самолета

23:09 03.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПони
Пони
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Пользователей соцсети возмутила фотография пони, летевшего в салоне самолета американской авиакомпании, сообщает The Express.
В подписи к снимку объяснялось, что это хорошо "обученное служебное животное, которое используется для помощи слепым".
Тем не менее, многие путешественники в Сети выразили возмущение. Один из пользователей подчеркнул, что не готов платить деньги, которые берут за билеты, и сидеть рядом с пони. "Заметьте, я люблю лошадей, но с меня хватит", — написал он.
Его поддержал другой комментатор отметивший, что, возможно, стоит выбрать другой способ передвижения, а не брать с собой пони в самолет.
Негодующие пользователи интересовали, в частности, вопросами туалета животного в салоне самолета и другими проблемами, связанными с его присутствием на борту.
Среди комментаторов были и те, кто благосклонно отнесся к лошади. Один пользователь даже написал, что был бы счастлив такому соседству.
С августа 2019 года пассажиры американских лайнеров имеют право проводить в салон служебных животных, к которым относятся и эти маленькие лошадки.
Кот Виктор
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