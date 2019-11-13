Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-13T11:17Z
https://ria.ru/20191113/1560874948.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156086/18/1560861849_0:271:833:740_1036x0_80_0_0_7b9d534a6f6c59d0c7384c363fda6039.jpg
РИА Новости

В соцсетях поддержали хозяина кота, которого не пускали в самолет

10:50 13.11.2019 (обновлено: 11:17 13.11.2019)
830
© Официальная страница Михаила Галина в FacebookКот Виктор
Кот Виктор
© Официальная страница Михаила Галина в Facebook
ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя - РИА Новости. Пользователи соцсетей запустили акции в поддержку Михаила Галина, кота которого по кличке Виктор из-за лишнего веса не хотели пускать в салон самолета на рейсе "Аэрофлота" Москва-Владивосток.
Ранее Галин написал в соцсети Facebook, что "Аэрофлот" потребовал сдать кота в багаж, так как его вес превышал установленные нормы, питомца не пускали в салон даже за дополнительную плату. Тогда пассажир прибег к хитрости: при досмотре он показал другое животное и получил посадочный талон, по которому полетел Виктор. За это авиакомпания исключила Галина из программы лояльности, накопленные за время его участия в программе мили будут аннулированы, отметили в "Аэрофлоте". Скандал с аннулированием миль и подменой кота вызвал общественный резонанс.
В Facebook распространяются хештеги в поддержку Виктора #БроНеБагаж #ВикторЛетай и баннер с фото летящего кота и подписью "Два килограмма кота - не преступление". Пользователи соцсетей публикуют мемы на эту тему и фотографируют своих питомцев с подписями "Свободу толстым котам!". На странице Галина в Facebook опубликовано множество сообщений со словами поддержки. Кто-то предлагает ему бесплатные поездки в такси, кто-то - свои накопленные мили в "Аэрофлоте".
"Михаил Галин, я готова поделиться милями. Котиков нельзя обижать. Надеюсь, новые мили "Аэрофлот - Российские авиалинии" обнулять не будет", - пишет Моника Дюсуше. Еще один пользователь предлагает поделиться бонусными милями другой авиакомпании.
Михаил Галин и его кот по кличке Виктор во время путешествия по маршруту Рига - Москва - Владивосток
Вчера, 14:30
Пассажира, который не сдал толстого кота в багаж, лишили авиабонусов
Кроме того, неравнодушные жители Томска запустили акцию "@aeroflot, разделяйте мусор, а не котов и их хозяев!". Соцсети массово стали заполняться фотографиями котов на фоне мусорных баков, уличных урн и груд пакетов с такими подписями. Галин рассказал РИА Новости, что жители разных городов присылают ему такие картинки, пишут и делятся снимками своих котов.
Как заявлял "Аэрофлот", проверка показала, что пассажир допустил "ряд грубых нарушений правил перевозки багажа: не сдал животное весом более 8 кг для перевозки в багаж, вынимал животное из контейнера на борту". Галин ранее заявил РИА Новости, что понимает, что нарушил установленные перевозчиком правила, и не считает, что его права были ущемлены.
Толстый кот похудел и удивил пользователей Сети
3 октября 2018, 14:41
"Удивительное" преображение толстого кота прославило его в Сети
В свою очередь, телеведущий Евгений Попов выразил мнение, что нарушивший правила пассажир был наказан достаточно легко.
По его словам, странно гордиться пренебрежением нормами, известными всем.
Журналист рассказал, что сам неоднократно совершал полеты с собакой, но ни разу не ставил под сомнение существующие правила.
"Сердце кровью обливалось, когда отдавали Байдена сотрудникам аэропорта. Любимая собака. Но, черт побери, правила. И почему я их должен соблюдать, а мой земляк – нет. <…> Хочешь жить в нормальной стране – соблюдай нормы и правила!" — написал он в своем Telegram-канале.
15010110
Обсудить 3
ТуризмтуристыНовости - ТуризмАэрофлотМоскваВладивостокОбщество
Рекомендуем
Врач
В Удмуртии после ремонта откроется фельдшерский пункт для 600 сельчан
Кот Виктор
Хозяин толстого кота не жалеет о потере накопленных за 14 лет авиабонусов
Петровское, Донбасс
В ДНР обвинили Киев в попытке эскалации на участке отвода сил у Петровского
Ожирение
Эксперты назвали пищевые привычки, способствующие быстрому набору веса
Косплейщицы на улице Харадзюку в Токио, Япония
Как дешево отдохнуть в Японии: лайфхаки от местных жителей
Табличка на здании министерства финансов России
В Минфине объяснили замедление роста ВВП задержкой реализации нацпроектов
Бумажный пакет
Бумажный пакет не является альтернативой пластику, заявили в Greenpeace
Шведская активистка Грета Тунберг
Грета Тунберг поедет из США на саммит в Мадриде на катамаране
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Москве школьник украл 2,5 миллиона рублей на "развитие Telegram-канала"
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Астраханской области отец троих детей зарезал жену и покончил с собой
Актер Джон Хауэр-Кинг и принц Эрик из мультфильма Русалочка
Для "Русалочки" нашли принца Эрика
Полигон твердых бытовых отходов
В Минприроды назвали средний тариф по вывозу мусора
Статуя богини правосудия (Фемида) в здании суда
В Саратове мужчина, обвиняемый в изнасиловании врача, пойдет под суд
рыба
Озерная рыба стала причиной вспышки "гаффской болезни" в Тюменской области
Урна с окурками сигарет
В Greenpeace пояснили, почему окурки относятся к пластиковому мусору
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:06В Госдуме назвали сроки рассмотрения проекта об иностранных СМИ-иноагентах
12:06В ДНР приступили к разминированию участка отвода сил у Петровского
12:04Глава "Массандры" рассказала, откуда в Россию завозят виноматериалы
12:03Защита историка Соколова объяснила, почему не обжаловала арест
12:00В законодательстве появится термин "крепленые вина"
11:53В Южной Корее прогремел взрыв в лаборатории оборонного НИИ
11:53В Москве мошенники выманили у пенсионерки 200 тысяч рублей
11:53В лагуне Венеции жертвами непогоды стали два человека
11:53Сбербанк назвал условие для новых переговоров по продаже украинской "дочки"
11:53В Минздраве назвали пять показателей здорового образа жизни
11:49Рособоронэкспорт покажет Су-57Э на выставке в Дубае
11:48Обнаружена сверхбыстрая звезда, выброшенная из центра нашей галактики
11:48Комитет ГД рекомендовал ко II чтению проект об иностранных СМИ-иноагентах
11:46Медведев обсудил с главой Алтая проблему с горячей водой в селе Санниково
11:45Косачев оценил публикации о связи России с гибелью главы "Белых касок"
11:45В Минфине оценили российскую бюджетную политику
11:44Опрос показал отношение россиян к занятию спортом
11:42В Подмосковье завели дело после пропажи двух детей
11:41В "Артеке" школьница умерла во сне
11:37На Урале хотят оформить опеку над жившими взаперти детьми на старшую сестру
Лента новостейМолния