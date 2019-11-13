В соцсетях поддержали хозяина кота, которого не пускали в самолет

ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя - РИА Новости. Пользователи соцсетей запустили акции в поддержку Михаила Галина, кота которого по кличке Виктор из-за лишнего веса не хотели пускать в салон самолета на рейсе Пользователи соцсетей запустили акции в поддержку Михаила Галина, кота которого по кличке Виктор из-за лишнего веса не хотели пускать в салон самолета на рейсе "Аэрофлота" Москва-Владивосток.

Ранее Галин написал в соцсети Facebook , что "Аэрофлот" потребовал сдать кота в багаж, так как его вес превышал установленные нормы, питомца не пускали в салон даже за дополнительную плату. Тогда пассажир прибег к хитрости: при досмотре он показал другое животное и получил посадочный талон, по которому полетел Виктор. За это авиакомпания исключила Галина из программы лояльности, накопленные за время его участия в программе мили будут аннулированы, отметили в "Аэрофлоте". Скандал с аннулированием миль и подменой кота вызвал общественный резонанс.

В Facebook распространяются хештеги в поддержку Виктора #БроНеБагаж #ВикторЛетай и баннер с фото летящего кота и подписью "Два килограмма кота - не преступление". Пользователи соцсетей публикуют мемы на эту тему и фотографируют своих питомцев с подписями "Свободу толстым котам!". На странице Галина в Facebook опубликовано множество сообщений со словами поддержки. Кто-то предлагает ему бесплатные поездки в такси, кто-то - свои накопленные мили в "Аэрофлоте".

"Михаил Галин, я готова поделиться милями. Котиков нельзя обижать. Надеюсь, новые мили "Аэрофлот - Российские авиалинии" обнулять не будет", - пишет Моника Дюсуше. Еще один пользователь предлагает поделиться бонусными милями другой авиакомпании.

Кроме того, неравнодушные жители Томска запустили акцию "@aeroflot, разделяйте мусор, а не котов и их хозяев!". Соцсети массово стали заполняться фотографиями котов на фоне мусорных баков, уличных урн и груд пакетов с такими подписями. Галин рассказал РИА Новости, что жители разных городов присылают ему такие картинки, пишут и делятся снимками своих котов.

Как заявлял "Аэрофлот", проверка показала, что пассажир допустил "ряд грубых нарушений правил перевозки багажа: не сдал животное весом более 8 кг для перевозки в багаж, вынимал животное из контейнера на борту". Галин ранее заявил РИА Новости, что понимает, что нарушил установленные перевозчиком правила, и не считает, что его права были ущемлены.

В свою очередь, телеведущий Евгений Попов выразил мнение, что нарушивший правила пассажир был наказан достаточно легко.

По его словам, странно гордиться пренебрежением нормами, известными всем.

Журналист рассказал, что сам неоднократно совершал полеты с собакой, но ни разу не ставил под сомнение существующие правила.