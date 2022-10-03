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Биография Сванте Паабо

Биография Сванте Паабо - РИА Новости, 03.10.2022

Биография Сванте Паабо

Шведский биолог, ведущий специалист по эволюционной генетике Сванте Паабо (Svante Pääbo) родился 20 апреля 1955 года в Стокгольме (Швеция). РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T14:00

2022-10-03T14:00

2022-10-03T14:00

справки

сванте паабо

стокгольм (город)

нобелевская премия

российская академия наук

германия

нобелевская премия по физиологии или медицине

наука

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Шведский биолог, ведущий специалист по эволюционной генетике Сванте Паабо (Svante Pääbo) родился 20 апреля 1955 года в Стокгольме (Швеция).В 1975-1976 годах учился в школе переводчиков. В 1981 году окончил факультет гуманитарных наук Уппсальского университета, где изучал историю науки, египтологию, русский язык. В 1977-1980 годах изучал медицину в Уппсальском университете. В 1986 году получил докторскую степень.В 1979-1980 годах занимался научными исследованиями и преподаванием на кафедре клеточной биологии в Уппсальском университете и в Институте молекулярной биологии Roche в Натли (Нью-Джерси, США).В 1981-1986 годах в качестве аспиранта занимался научными исследованиями в департаменте клеточных исследований в Уппсальском университете.В 1986-1987 годах проводил постдокторские исследования в Институте молекулярной биологии Цюрихского университета (Швейцария).В 1987 году непродолжительное время работал в Институте изучения рака в Лондоне (Великобритания).В 1987-1990 годах проводил постдокторские исследования на факультете биохимии Калифорнийского университета в Беркли, США. В 1990 году – доцент в области медицинской генетики в Уппсальском университете.В 1990-1998 годах – профессор общей биологии Мюнхенского университета (Германия).С 1997 года – директор Института эволюционной антропологии общества Макса Планка (Лейпциг, Германия).С 1999 года – почетный профессор генетики и эволюционной биологии Лейпцигского университета (Германия). В 2003-2015 годах – приглашенный профессор сравнительной геномики Уппсальского университета.С 2016 года – почетный научный сотрудник Музея естественной истории в Лондоне.С 2020 года – адъюнкт-профессор в Окинавском институте науки и технологий (Япония).Сванте Паабо считается одним из основателей палеогенетики. Ученый разработал методы изучения ДНК, изъятой из археологических и палеонтологических останков. В 1984 году Паабо провел первые исследования генетического материала, извлеченного из останков древнеегипетской мумии, а в 1997 году ученые под руководством Паабо впервые расшифровали геном неандертальца. Углубившись в исследование ДНК вымершего гоминида (человекообразных обезьян), биологи установили, что примерно 4% современных людей (за исключением жителей Африканского континента) являются носителями генов неандертальцев. В 2010 году Паабо провел первый анализ ДНК денисовских людей (древний подвид человека, обитавшего в Азии вместе с неандертальцами и людьми современного типа). Кроме этого, ученому принадлежит открытие гена FOXP2, который связывают с развитием языковых навыков.Паабо является автором около 300 научных публикаций. В 2014 году биолог опубликовал научно-популярную книгу "Неандертальский человек: в поисках потерянных геномов". Сванте Паабо удостоен большого количества наград и почетных званий, среди которых Премия имени Лейбница (1992), Премия Кистлера (2009), Премия Грубера (2013), Большая золотая медаль имени М.В. Ломоносова, присужденная Российской академией наук (2014) и др. Член Королевской академии наук (Стокгольм), Европейской академии (1998), Берлинско-Бранденбургской академии наук (1999), Саксонской академии наук (2003), Американской академии искусств и наук (2011) и др.Удостоен звания почетного доктора многих университетов мира.За особые заслуги в научном мире в 2007 году журнал Time включил Паабо в список "100 самых влиятельных людей мира".3 октября 2022 года Сванте Паабо была присуждена Нобелевская премию по медицине за изучение генетических основ эволюции человека.Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте уточнил, что награды Паабо удостоился за открытия в области генома вымерших гоминидов и эволюции человека.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

стокгольм (город)

германия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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