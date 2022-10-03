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Назван обладатель Нобелевской премии по медицине - РИА Новости, 03.10.2022
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Назван обладатель Нобелевской премии по медицине
Назван обладатель Нобелевской премии по медицине - РИА Новости, 03.10.2022
Назван обладатель Нобелевской премии по медицине
Нобелевскую премию по медицине за 2022 год присудили шведскому ученому Сванте Паабо за изучение генетических основ эволюции человека. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T12:37
2022-10-03T13:51
наука
сванте паабо
швеция
нобелевская премия по физиологии или медицине
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Нобелевскую премию по медицине за 2022 год присудили шведскому ученому Сванте Паабо за изучение генетических основ эволюции человека.Об этом объявил в Стокгольме Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте."Благодаря своим новаторским исследованиям Сванте Паабо совершил, казалось бы, невозможное: секвенировал геном неандертальца, вымершего родственника современных людей", — отмечается в пресс-релизе.Паабо также сделал сенсационное открытие, доказав с помощью генетических методов, что человек алтайский, денисовец, обитавший в Азии вместе с неандертальцами и людьми современного типа, является отдельной ветвью в эволюции человека."Важно отметить, что Паабо обнаружил, что передача генов произошла от этих ныне вымерших гоминид к Homo sapiens после миграции из Африки около 70 тысяч лет назад", — отмечается в пресс-релизе.Эти результаты помогают понять, например, как иммунная система современных людей реагирует на инфекции.На протяжении последних лет Паабо, возглавляющий департамент генетики Института эволюционной антропологии имени Макса Планка (Лейпциг, Германия), неоднократно числился среди наиболее вероятных кандидатов на Нобелевскую премию.Она вручается ежегодно за выдающиеся научные исследования (в физике, химии, а также физиологии и медицине), крупный вклад в культуру (литература) или развитие общества (Нобелевская премия мира).
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60
наука, сванте паабо, швеция, нобелевская премия по физиологии или медицине
Наука, Сванте Паабо, Швеция, Нобелевская премия по физиологии или медицине
12:37 03.10.2022 (обновлено: 13:51 03.10.2022)
 
Назван обладатель Нобелевской премии по медицине

Нобелевскую премию по медицине присудили за изучение генетических основ эволюции человека

© AFP 2022 / Miguel RiopaШведский биолог Сванте Паабо
Шведский биолог Сванте Паабо - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© AFP 2022 / Miguel Riopa
Шведский биолог Сванте Паабо
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Нобелевскую премию по медицине за 2022 год присудили шведскому ученому Сванте Паабо за изучение генетических основ эволюции человека.
Об этом объявил в Стокгольме Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте.
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"Благодаря своим новаторским исследованиям Сванте Паабо совершил, казалось бы, невозможное: секвенировал геном неандертальца, вымершего родственника современных людей", — отмечается в пресс-релизе.

Паабо также сделал сенсационное открытие, доказав с помощью генетических методов, что человек алтайский, денисовец, обитавший в Азии вместе с неандертальцами и людьми современного типа, является отдельной ветвью в эволюции человека.

"Важно отметить, что Паабо обнаружил, что передача генов произошла от этих ныне вымерших гоминид к Homo sapiens после миграции из Африки около 70 тысяч лет назад", — отмечается в пресс-релизе.

Эти результаты помогают понять, например, как иммунная система современных людей реагирует на инфекции.
На протяжении последних лет Паабо, возглавляющий департамент генетики Института эволюционной антропологии имени Макса Планка (Лейпциг, Германия), неоднократно числился среди наиболее вероятных кандидатов на Нобелевскую премию.
Она вручается ежегодно за выдающиеся научные исследования (в физике, химии, а также физиологии и медицине), крупный вклад в культуру (литература) или развитие общества (Нобелевская премия мира).
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НаукаСванте ПаабоШвецияНобелевская премия по физиологии или медицине
 
 
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