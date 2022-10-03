https://ria.ru/20221003/nobel-1821120735.html

Назван обладатель Нобелевской премии по медицине

Назван обладатель Нобелевской премии по медицине - РИА Новости, 03.10.2022

Назван обладатель Нобелевской премии по медицине

Нобелевскую премию по медицине за 2022 год присудили шведскому ученому Сванте Паабо за изучение генетических основ эволюции человека. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T12:37

2022-10-03T12:37

2022-10-03T13:51

наука

сванте паабо

швеция

нобелевская премия по физиологии или медицине

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Нобелевскую премию по медицине за 2022 год присудили шведскому ученому Сванте Паабо за изучение генетических основ эволюции человека.Об этом объявил в Стокгольме Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте."Благодаря своим новаторским исследованиям Сванте Паабо совершил, казалось бы, невозможное: секвенировал геном неандертальца, вымершего родственника современных людей", — отмечается в пресс-релизе.Паабо также сделал сенсационное открытие, доказав с помощью генетических методов, что человек алтайский, денисовец, обитавший в Азии вместе с неандертальцами и людьми современного типа, является отдельной ветвью в эволюции человека."Важно отметить, что Паабо обнаружил, что передача генов произошла от этих ныне вымерших гоминид к Homo sapiens после миграции из Африки около 70 тысяч лет назад", — отмечается в пресс-релизе.Эти результаты помогают понять, например, как иммунная система современных людей реагирует на инфекции.На протяжении последних лет Паабо, возглавляющий департамент генетики Института эволюционной антропологии имени Макса Планка (Лейпциг, Германия), неоднократно числился среди наиболее вероятных кандидатов на Нобелевскую премию.Она вручается ежегодно за выдающиеся научные исследования (в физике, химии, а также физиологии и медицине), крупный вклад в культуру (литература) или развитие общества (Нобелевская премия мира).

https://ria.ru/20220207/sfu-1771043209.html

https://ria.ru/20210429/mozg-1730469831.html

швеция

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

наука, сванте паабо, швеция, нобелевская премия по физиологии или медицине