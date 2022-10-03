12:37 03.10.2022 (обновлено: 13:51 03.10.2022)
Назван обладатель Нобелевской премии по медицине
Нобелевскую премию по медицине присудили за изучение генетических основ эволюции человека
Шведский биолог Сванте Паабо
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Нобелевскую премию по медицине за 2022 год присудили шведскому ученому Сванте Паабо за изучение генетических основ эволюции человека.
Об этом объявил в Стокгольме Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте.
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"Благодаря своим новаторским исследованиям Сванте Паабо совершил, казалось бы, невозможное: секвенировал геном неандертальца, вымершего родственника современных людей", — отмечается в пресс-релизе.
Паабо также сделал сенсационное открытие, доказав с помощью генетических методов, что человек алтайский, денисовец, обитавший в Азии вместе с неандертальцами и людьми современного типа, является отдельной ветвью в эволюции человека.
"Важно отметить, что Паабо обнаружил, что передача генов произошла от этих ныне вымерших гоминид к Homo sapiens после миграции из Африки около 70 тысяч лет назад", — отмечается в пресс-релизе.
Эти результаты помогают понять, например, как иммунная система современных людей реагирует на инфекции.
Паабо также сделал сенсационное открытие, доказав с помощью генетических методов, что человек алтайский, денисовец, обитавший в Азии вместе с неандертальцами и людьми современного типа, является отдельной ветвью в эволюции человека.
"Важно отметить, что Паабо обнаружил, что передача генов произошла от этих ныне вымерших гоминид к Homo sapiens после миграции из Африки около 70 тысяч лет назад", — отмечается в пресс-релизе.
Эти результаты помогают понять, например, как иммунная система современных людей реагирует на инфекции.
Она вручается ежегодно за выдающиеся научные исследования (в физике, химии, а также физиологии и медицине), крупный вклад в культуру (литература) или развитие общества (Нобелевская премия мира).
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