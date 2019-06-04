Денисовцы передали нам лучшую часть своей ДНК и вымерли

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости, Татьяна Пичугина. В Китае нашли нижнюю челюсть денисовца — представителя древнего подвида человека, обитавшего в Азии вместе с неандертальцами и людьми современного типа. У нас с денисовцами есть общие участки генома. Больше всего ДНК денисовцев у населения Папуа — Новой Гвинеи и Меланезии, а тибетцы переняли у них мутацию, позволяющую выживать в высокогорье.

Пятая особь

В 2010 году шведский генетик Сванте Паабо опубликовал результаты анализа ДНК из фрагмента фаланги ребенка, обнаруженного в Денисовой пещере на Алтае. Археологи считали, что там обитали неандертальцы. Однако сравнение геномов показало: это отдельная ветвь человека. По месту находки ее назвали Homo sapiens denisovan, или денисовцы.

До сих пор в других местах останки денисовцев не находили. В мае китайские ученые с европейскими коллегами сделали сенсационное заявление: идентифицирован фрагмент нижней челюсти денисовца, обитавшего на территории Китая около ста тысяч лет назад.

Кость, извлеченная еще в 1980 году из карстовой пещеры Байшия на Тибете, хранилась у монахов. Потом ее передали в Университет Ланчжоу. Выделить из нее ДНК не удалось, зато из зубов получили образцы белков, и их структура совпала с денисовской. Значит, кость принадлежит именно данному подвиду.

В распоряжении ученых сейчас всего пять фрагментов скелета разных особей. Четыре алтайских не позволяют сказать что-то определенное о внешности денисовцев. Почти целая челюсть — совсем другое дело. Она напоминает челюсть Homo erectus, такая же массивная и короткая с огромными молярами — задними коренными зубами. Видимо, выглядели наши сородичи достаточно архаично.

Из Тибета — в Австралию

Больше всего денисовского ДНК — в геноме меланезийцев и традиционных племен Папуа — Новой Гвинеи: три-шесть процентов. Чуть меньше — у жителей островов Океании, охотников-собирателей с Филиппин, у племен Южной и Центральной Индии, Андаманских островов, аборигенов Австралии, острова Флорес. У населения Индокитая — около одного процента.

Денисовские участки в ДНК австралийцев и папуасов сильно отличаются от алтайского варианта. Поэтому выдвинули гипотезу о двух подвидах этого типа людей, разделившихся, вероятно, довольно давно.

Австралийские ученые полагают , что денисовцы населяли Азию, откуда пришли в Австралию, которая в то время — 50-100 тысяч лет назад — была связана сухопутной перемычкой с островами и Папуа — Новая Гвинея, образуя гипотетический континент Сахул.

Это объясняет, почему у народов восточнее линии Уоллеса — воображаемой границы между азиатской и австралийской флорой — повышенное содержание ДНК денисовцев. Изоляция материка не позволила сильно размыть генофонд.

© Иллюстрация РИА Новости Вклад ДНК денисовцев в популяции современных людей. Больше всего их долю содержат геномы жителей Папуа — Новой Гвинеи, Океании, Меланезии © Иллюстрация РИА Новости Вклад ДНК денисовцев в популяции современных людей. Больше всего их долю содержат геномы жителей Папуа — Новой Гвинеи, Океании, Меланезии

Смуглые горные жители

Что известно о денисовцах по их ДНК? Считается, что они были смуглые, с темными волосами и карими глазами. Обитали в Гималаях на высоте более трех километров. Адаптировались к разреженной атмосфере благодаря мутации в гене EPAS1, регулирующем гемоглобин в крови. Этот участок ДНК сохранился у современных тибетцев — причем у 80 процентов населения. Прежде всего — у шерпов, коренных гималайцев, неизменно сопровождающих европейских альпинистов на Эверест.

Полагают , что неандертальцы, денисовцы и наши предки не раз скрещивались и передавали друг другу различные фрагменты ДНК. От неандертальцев мы унаследовали гены, укрепляющие иммунитет. Возможно, какие-то полезные мутации достались и от денисовцев, например, связанные с расщеплением липидов в организме.

Те участки нашего ДНК, которые отвечают за речь, развитие языка, коры головного мозга, стриатума, обеднены фрагментами, общими с неандертальскими и денисовскими. Генетики называют это "архаичными пустынями", которые у денисовцев, наоборот, заполнены. Нашли 63 таких участка в образцах двадцати жителей Океании.

Анализ костных останков показывает, что денисовцы населяли пещеру на Алтае уже двести тысяч лет назад. Вымерли они 44-54 тысячи лет назад, а возможно, гораздо позднее — около 15 тысяч лет назад.

Их геном был гораздо менее разнообразный, чем у наших предков. Скорее всего, они, как и неандертальцы, были малочисленны.