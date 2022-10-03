https://ria.ru/20221003/blokada-1821135499.html

Прокурор: вместе с Германией в блокаде Ленинграда участвовали шесть стран

Прокурор: вместе с Германией в блокаде Ленинграда участвовали шесть стран - РИА Новости, 03.10.2022

Прокурор: вместе с Германией в блокаде Ленинграда участвовали шесть стран

Вместе с оккупационными войсками Германии в блокаде Ленинграда участвовали воинские формирования Бельгии, Италии, Испании, Нидерландов, Норвегии и Финляндии, а... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T13:06

2022-10-03T13:06

2022-10-03T13:12

россия

санкт-петербургский городской суд

санкт-петербург

ленинград

блокада ленинграда (1941-1944)

великая отечественная война (1941-1945)

германия

бельгия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Вместе с оккупационными войсками Германии в блокаде Ленинграда участвовали воинские формирования Бельгии, Италии, Испании, Нидерландов, Норвегии и Финляндии, а также добровольцы, сообщил прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник.Об этом он заявил на первом заседании Санкт-Петербургского городского суда по иску о признании блокады геноцидом советского народа."Наряду с германскими оккупационными войсками в блокаде Ленинграда участвовали вооруженные подразделения, сформированные на территории Бельгии, Италии, Испании, Нидерландов, Норвегии и Финляндии, а также отдельные добровольцы из числа австрийцев, латышей, поляков, французов и чехов", - сказал Мельник.Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась 872 дня и стала одним из самых явных военных преступлений нацистов во Вторую мировую войну. По данным прокуратуры, гитлеровцы намеренно разрушали город в рамках плана "Голод", душа Ленинград продовольственной изоляцией и подвергая постоянным бомбежкам и обстрелам (выпущено более 150 тысяч снарядов и 107 тысяч бомб).Впоследствии немецкие артиллеристы неоднократно признавали, что бомбардировки устраивались для разрушения Ленинграда и уничтожения его жителей и специально проводились в такое время, чтобы вызвать как можно жертв среди горожан.До этого деяния нацистов признавались судами геноцидом в Новгородской, Псковской, Ростовской, Брянской и Орловской областях, Краснодарском крае, а также в Крыму. Также продолжается судебный процесс по делу о геноциде советского народа в Ленинградской области.

https://ria.ru/20221003/blokada-1821132310.html

https://ria.ru/20220915/sud-1816904427.html

россия

санкт-петербург

ленинград

германия

бельгия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, санкт-петербургский городской суд, санкт-петербург, ленинград, блокада ленинграда (1941-1944), великая отечественная война (1941-1945), германия, бельгия