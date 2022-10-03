https://ria.ru/20221003/blokada-1821135499.html
Прокурор: вместе с Германией в блокаде Ленинграда участвовали шесть стран
Прокурор: вместе с Германией в блокаде Ленинграда участвовали шесть стран - РИА Новости, 03.10.2022
Прокурор: вместе с Германией в блокаде Ленинграда участвовали шесть стран
Вместе с оккупационными войсками Германии в блокаде Ленинграда участвовали воинские формирования Бельгии, Италии, Испании, Нидерландов, Норвегии и Финляндии, а... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T13:06
2022-10-03T13:06
2022-10-03T13:12
россия
санкт-петербургский городской суд
санкт-петербург
ленинград
блокада ленинграда (1941-1944)
великая отечественная война (1941-1945)
германия
бельгия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Вместе с оккупационными войсками Германии в блокаде Ленинграда участвовали воинские формирования Бельгии, Италии, Испании, Нидерландов, Норвегии и Финляндии, а также добровольцы, сообщил прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник.Об этом он заявил на первом заседании Санкт-Петербургского городского суда по иску о признании блокады геноцидом советского народа."Наряду с германскими оккупационными войсками в блокаде Ленинграда участвовали вооруженные подразделения, сформированные на территории Бельгии, Италии, Испании, Нидерландов, Норвегии и Финляндии, а также отдельные добровольцы из числа австрийцев, латышей, поляков, французов и чехов", - сказал Мельник.Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась 872 дня и стала одним из самых явных военных преступлений нацистов во Вторую мировую войну. По данным прокуратуры, гитлеровцы намеренно разрушали город в рамках плана "Голод", душа Ленинград продовольственной изоляцией и подвергая постоянным бомбежкам и обстрелам (выпущено более 150 тысяч снарядов и 107 тысяч бомб).Впоследствии немецкие артиллеристы неоднократно признавали, что бомбардировки устраивались для разрушения Ленинграда и уничтожения его жителей и специально проводились в такое время, чтобы вызвать как можно жертв среди горожан.До этого деяния нацистов признавались судами геноцидом в Новгородской, Псковской, Ростовской, Брянской и Орловской областях, Краснодарском крае, а также в Крыму. Также продолжается судебный процесс по делу о геноциде советского народа в Ленинградской области.
https://ria.ru/20221003/blokada-1821132310.html
https://ria.ru/20220915/sud-1816904427.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербургский городской суд, санкт-петербург, ленинград, блокада ленинграда (1941-1944), великая отечественная война (1941-1945), германия, бельгия
Россия, Санкт-Петербургский городской суд, Санкт-Петербург, Ленинград, Блокада Ленинграда (1941-1944), Великая Отечественная война (1941-1945), Германия, Бельгия
13:06 03.10.2022 (обновлено: 13:12 03.10.2022)
Прокурор: вместе с Германией в блокаде Ленинграда участвовали шесть стран
Прокурор: в блокаде Ленинграда участвовали военные из Бельгии, Италии, Испании и Франции
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Вместе с оккупационными войсками Германии в блокаде Ленинграда участвовали воинские формирования Бельгии, Италии, Испании, Нидерландов, Норвегии и Финляндии, а также добровольцы, сообщил прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник.
Об этом он заявил на первом заседании Санкт-Петербургского городского суда
по иску о признании блокады геноцидом советского народа.
"Наряду с германскими оккупационными войсками в блокаде Ленинграда участвовали вооруженные подразделения, сформированные на территории Бельгии, Италии, Испании, Нидерландов, Норвегии и Финляндии, а также отдельные добровольцы из числа австрийцев, латышей, поляков, французов и чехов", - сказал Мельник.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась 872 дня и стала одним из самых явных военных преступлений нацистов во Вторую мировую войну. По данным прокуратуры, гитлеровцы намеренно разрушали город в рамках плана "Голод", душа Ленинград продовольственной изоляцией и подвергая постоянным бомбежкам и обстрелам (выпущено более 150 тысяч снарядов и 107 тысяч бомб).
Впоследствии немецкие артиллеристы неоднократно признавали, что бомбардировки устраивались для разрушения Ленинграда и уничтожения его жителей и специально проводились в такое время, чтобы вызвать как можно жертв среди горожан.
До этого деяния нацистов признавались судами геноцидом в Новгородской, Псковской, Ростовской, Брянской и Орловской областях
, Краснодарском крае
, а также в Крыму. Также продолжается судебный процесс по делу о геноциде советского народа в Ленинградской области
.