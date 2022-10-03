Ущерб от блокады Ленинграда оценили в 35,3 триллиона рублей
Прокурор: ущерб от блокады Ленинграда составляет 35,3 триллиона рублей по нынешнему курсу
© РИА Новости / Давид Трахтенберг / Перейти в медиабанкГражданское население ведет строительство оборонительных сооружений на стрелке Васильевского острова в Ленинграде
Гражданское население ведет строительство оборонительных сооружений на стрелке Васильевского острова в Ленинграде. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Ущерб Ленинграду от нацистской блокады оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, сообщил в понедельник прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник.
Для сравнения, это на четверть (27%) больше всей доходной части федерального бюджета России на текущий год, заложенной в законе о бюджете на уровне 27,7 триллионов рублей.
"Прокуратуре города удалось определить актуальный на сегодняшний день размер ущерба, причиненного оккупационными властями нацистской Германии и их пособниками Ленинграду и его жителям в период его блокады, который составил 35,3 триллиона рублей по текущему курсу валют", - сказал Мельник на первом заседании Санкт-Петербургского городского суда по иску о признании блокады геноцидом советского народа.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась 872 дня и стала одним из самых явных военных преступлений нацистов во Вторую мировую войну. По данным прокуратуры, гитлеровцы намеренно разрушали город в рамках плана "Голод", душа Ленинград продовольственной изоляцией и подвергая постоянным бомбежкам и обстрелам (выпущено более 150 тысяч снарядов и 107 тысяч бомб).
Впоследствии немецкие артиллеристы неоднократно признавали, что бомбардировки устраивались для разрушения Ленинграда и уничтожения его жителей и специально проводились в такое время, чтобы вызвать как можно жертв среди горожан.
До этого деяния нацистов признавались судами геноцидом в Новгородской, Псковской, Ростовской, Брянской и Орловской областях, Краснодарском крае, а также в Крыму. Также продолжается судебный процесс по делу о геноциде советского народа в Ленинградской области.
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