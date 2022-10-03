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Ущерб от блокады Ленинграда оценили в 35,3 триллиона рублей - РИА Новости, 03.10.2022
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Ущерб от блокады Ленинграда оценили в 35,3 триллиона рублей
Ущерб от блокады Ленинграда оценили в 35,3 триллиона рублей - РИА Новости, 03.10.2022
Ущерб от блокады Ленинграда оценили в 35,3 триллиона рублей
Ущерб Ленинграду от нацистской блокады оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, сообщил в понедельник прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T13:01
2022-10-03T13:01
россия
санкт-петербург
санкт-петербургский городской суд
ленинград
ленинградская область
великая отечественная война (1941-1945)
блокада ленинграда (1941-1944)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Ущерб Ленинграду от нацистской блокады оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, сообщил в понедельник прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник.Для сравнения, это на четверть (27%) больше всей доходной части федерального бюджета России на текущий год, заложенной в законе о бюджете на уровне 27,7 триллионов рублей."Прокуратуре города удалось определить актуальный на сегодняшний день размер ущерба, причиненного оккупационными властями нацистской Германии и их пособниками Ленинграду и его жителям в период его блокады, который составил 35,3 триллиона рублей по текущему курсу валют", - сказал Мельник на первом заседании Санкт-Петербургского городского суда по иску о признании блокады геноцидом советского народа.Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась 872 дня и стала одним из самых явных военных преступлений нацистов во Вторую мировую войну. По данным прокуратуры, гитлеровцы намеренно разрушали город в рамках плана "Голод", душа Ленинград продовольственной изоляцией и подвергая постоянным бомбежкам и обстрелам (выпущено более 150 тысяч снарядов и 107 тысяч бомб).Впоследствии немецкие артиллеристы неоднократно признавали, что бомбардировки устраивались для разрушения Ленинграда и уничтожения его жителей и специально проводились в такое время, чтобы вызвать как можно жертв среди горожан.До этого деяния нацистов признавались судами геноцидом в Новгородской, Псковской, Ростовской, Брянской и Орловской областях, Краснодарском крае, а также в Крыму. Также продолжается судебный процесс по делу о геноциде советского народа в Ленинградской области.
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россия, санкт-петербург, санкт-петербургский городской суд, ленинград, ленинградская область, великая отечественная война (1941-1945), блокада ленинграда (1941-1944)
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский городской суд, Ленинград, Ленинградская область, Великая Отечественная война (1941-1945), Блокада Ленинграда (1941-1944)
13:01 03.10.2022
 
Ущерб от блокады Ленинграда оценили в 35,3 триллиона рублей

Прокурор: ущерб от блокады Ленинграда составляет 35,3 триллиона рублей по нынешнему курсу

© РИА Новости / Давид Трахтенберг / Перейти в медиабанкГражданское население ведет строительство оборонительных сооружений на стрелке Васильевского острова в Ленинграде
Гражданское население ведет строительство оборонительных сооружений на стрелке Васильевского острова в Ленинграде - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Давид Трахтенберг
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Гражданское население ведет строительство оборонительных сооружений на стрелке Васильевского острова в Ленинграде. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Ущерб Ленинграду от нацистской блокады оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, сообщил в понедельник прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник.
Для сравнения, это на четверть (27%) больше всей доходной части федерального бюджета России на текущий год, заложенной в законе о бюджете на уровне 27,7 триллионов рублей.
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В блокаду Ленинграда погибли более миллиона человек, заявил прокурор
"Прокуратуре города удалось определить актуальный на сегодняшний день размер ущерба, причиненного оккупационными властями нацистской Германии и их пособниками Ленинграду и его жителям в период его блокады, который составил 35,3 триллиона рублей по текущему курсу валют", - сказал Мельник на первом заседании Санкт-Петербургского городского суда по иску о признании блокады геноцидом советского народа.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась 872 дня и стала одним из самых явных военных преступлений нацистов во Вторую мировую войну. По данным прокуратуры, гитлеровцы намеренно разрушали город в рамках плана "Голод", душа Ленинград продовольственной изоляцией и подвергая постоянным бомбежкам и обстрелам (выпущено более 150 тысяч снарядов и 107 тысяч бомб).
Впоследствии немецкие артиллеристы неоднократно признавали, что бомбардировки устраивались для разрушения Ленинграда и уничтожения его жителей и специально проводились в такое время, чтобы вызвать как можно жертв среди горожан.
До этого деяния нацистов признавались судами геноцидом в Новгородской, Псковской, Ростовской, Брянской и Орловской областях, Краснодарском крае, а также в Крыму. Также продолжается судебный процесс по делу о геноциде советского народа в Ленинградской области.
Памятный знак Город-герой Ленинград в Александровском саду в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября, 10:54
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РоссияСанкт-ПетербургСанкт-Петербургский городской судЛенинградЛенинградская областьВеликая Отечественная война (1941-1945)Блокада Ленинграда (1941-1944)
 
 
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