https://ria.ru/20221003/blokada-1821131444.html

В блокаду Ленинграда погибли более миллиона человек, заявил прокурор

В блокаду Ленинграда погибли более миллиона человек, заявил прокурор - РИА Новости, 03.10.2022

В блокаду Ленинграда погибли более миллиона человек, заявил прокурор

Число жертв блокады Ленинграда превышает официальную статистику в полтора раза — более миллиона человек, заявил прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник на... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T12:58

2022-10-03T12:58

2022-10-03T13:49

санкт-петербург

санкт-петербургский городской суд

ленинград

ленинградская область

великая отечественная война (1941-1945)

блокада ленинграда (1941-1944)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт — РИА Новости. Число жертв блокады Ленинграда превышает официальную статистику в полтора раза — более миллиона человек, заявил прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник на первом заседании суда, где рассматривается иск с требованием признать блокаду геноцидом советского народа.Мельник напомнил, что официальная статистика, основанная на данных Ленинградской областной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников, говорит о 649 тысячах погибших."Проведенная прокуратурой города работа с архивными и статистическими документами позволила установить значительно большее количество погибших в период блокады, которое, согласно подсчетам, превысило миллион человек", — сказал прокурор.Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и длилась 872 дня. Это одно из самых явных военных преступлений нацистов во Вторую мировую войну. В прокуратуре отмечают, что гитлеровцы привели в действие план голода, который обрек на смерть сотни тысяч ленинградцев, а также намеренно разрушали город, обрушив на него более 150 тысяч снарядов и 107 тысяч бомб. Причем сами немецкие артиллеристы неоднократно признавали, что бомбардировки специально проводились в такое время, чтобы уничтожить как можно больше горожан.Суд по иску о признании блокады Ленинграда геноцидом начался в середине сентября. По словам Мельника, на процессе впервые представят актуальные цифры по ущербу, нанесенному нацистами во время блокады, и документы, составляющие государственную тайну, а также дадут правовую оценку действий европейских стран — союзников нацистской Германии, войска которых тоже участвовали в блокаде. До этого деяния нацистов признавались геноцидом судами Новгородской, Псковской, Ростовской, Брянской и Орловской областей, Краснодарского края и Крыма. Помимо этого, продолжается процесс по делу о геноциде советского народа в Ленинградской области.

https://ria.ru/20220915/blokada-1816916739.html

https://ria.ru/20220915/sud-1816904427.html

санкт-петербург

ленинград

ленинградская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

санкт-петербург, санкт-петербургский городской суд, ленинград, ленинградская область, великая отечественная война (1941-1945), блокада ленинграда (1941-1944)