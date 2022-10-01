https://ria.ru/20221001/shoygu-1820847422.html

В рамках частичной мобилизации женщин призывать не будут

В рамках частичной мобилизации женщин призывать не будут - РИА Новости, 01.10.2022

В рамках частичной мобилизации женщин призывать не будут

Частичная мобилизация не коснется женщин, заявил журналистам министр обороны Сергей Шойгу. РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T15:05

2022-10-01T15:05

2022-10-01T18:56

сергей шойгу

сергей собянин

россия

общество

москва

московская область (подмосковье)

патриот

частичная мобилизация в россии

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ЦЕНТР "ПАТРИОТ" (Московская обл.), 1 окт — РИА Новости. Частичная мобилизация не коснется женщин, заявил журналистам министр обороны Сергей Шойгу.По словам министра, не будут призывать по частичной мобилизации и студентов коммерческих вузов, имеющих государственную аккредитацию."По поручению президента сегодня завершаем подготовку дополнений в указ, и сегодня же это будет внесено", — добавил глава военного ведомства.Он также отметил, что из-за высокой загруженности военкоматов начало осеннего призыва сдвинули с 1 октября на 1 ноября, но демобилизация отслуживших срочников будет проводиться по плану."Что касается сроков возвращения военнослужащих по призыву домой, указ на это не распространяется. Первого октября ребята начнут возвращаться домой", — сказал Шойгу.Сегодня глава Минобороны вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным и губернатором Московской области Андреем Воробьевым проинспектировал места размещения мобилизованных на базе конгрессно-выставочного центра "Патриот" и учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" в Кубинке, а также проверил ход подготовки.С 21 сентября в России проходит частичная мобилизация. Как пояснял Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Призвать планируется до 300 тысяч резервистов — прежде всего тех, кто прошел службу в армии, имеет опыт и военно-учетную специальность.

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Женщин призывать не будут" – Шойгу о частичной мобилизации "Женщин призывать не будут" – Шойгу о частичной мобилизации 2022-10-01T15:05 true PT5M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сергей шойгу, сергей собянин, россия, общество, москва, московская область (подмосковье), патриот, частичная мобилизация в россии