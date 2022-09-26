https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819466416.html

"Дело важное". Частичная мобилизация в России

"Дело важное". Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 26.09.2022

"Дело важное". Частичная мобилизация в России

В России идет частичная мобилизация, необходимая для контроля линии соприкосновения и освобожденных территорий. Кадры из пунктов сбора военнообязанных и... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T17:07

2022-09-26T17:07

2022-09-26T20:10

фото

специальная военная операция на украине

частичная мобилизация в россии

россия

армия

безопасность

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В России идет частичная мобилизация, необходимая для контроля линии соприкосновения и освобожденных территорий. Кадры из пунктов сбора военнообязанных и добровольцев — в фотоленте Ria.ru.

россия

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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