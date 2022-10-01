https://ria.ru/20221001/obse-1820873734.html

ОБСЕ может направить миссию в район армяно-азербайджанского конфликта

ОБСЕ может направить миссию в район армяно-азербайджанского конфликта - РИА Новости, 01.10.2022

ОБСЕ может направить миссию в район армяно-азербайджанского конфликта

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) рассматривает возможность направления своей миссии в район армяно-азербайджанского конфликта,... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T17:08

2022-10-01T17:08

2022-10-01T17:08

в мире

збигнев рау

катрин колонна

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армения

азербайджан

обсе

мид польши

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ВАРШАВА, 1 окт – РИА Новости. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) рассматривает возможность направления своей миссии в район армяно-азербайджанского конфликта, говорится в сообщении МИД Польши."В субботу Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау (глава ОБСЕ – ред.) провел телефонный разговор с министром иностранных дел Франции Катрин Колонна", - говорится в сообщении МИД в Twitter.Во время своего разговора министры "обсудили последние события на границе Армении и Азербайджана и потенциальную возможность направления в этот регион миссии ОБСЕ", - говорится в сообщении.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20220930/vstrecha-1820499735.html

польша

армения

азербайджан

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