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ОБСЕ может направить миссию в район армяно-азербайджанского конфликта
ОБСЕ может направить миссию в район армяно-азербайджанского конфликта - РИА Новости, 01.10.2022
ОБСЕ может направить миссию в район армяно-азербайджанского конфликта
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) рассматривает возможность направления своей миссии в район армяно-азербайджанского конфликта,... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T17:08
2022-10-01T17:08
2022-10-01T17:08
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ВАРШАВА, 1 окт – РИА Новости. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) рассматривает возможность направления своей миссии в район армяно-азербайджанского конфликта, говорится в сообщении МИД Польши."В субботу Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау (глава ОБСЕ – ред.) провел телефонный разговор с министром иностранных дел Франции Катрин Колонна", - говорится в сообщении МИД в Twitter.Во время своего разговора министры "обсудили последние события на границе Армении и Азербайджана и потенциальную возможность направления в этот регион миссии ОБСЕ", - говорится в сообщении.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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В мире, Збигнев Рау, Катрин Колонна, Польша, Армения, Азербайджан, ОБСЕ, МИД Польши, Twitter, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
ОБСЕ может направить миссию в район армяно-азербайджанского конфликта
В МИД Польши сообщили о направлении миссии ОБСЕ в район армяно-азербайджанского конфликта