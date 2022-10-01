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Студента из Петербурга, мобилизованного по ошибке, вернули домой - РИА Новости, 01.10.2022
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https://ria.ru/20221001/mobilizatsiya-1820850793.html
Студента из Петербурга, мобилизованного по ошибке, вернули домой
Студента из Петербурга, мобилизованного по ошибке, вернули домой - РИА Новости, 01.10.2022
Студента из Петербурга, мобилизованного по ошибке, вернули домой
Студента из Санкт-Петербурга, которого по ошибке призвали в рамках частичной мобилизации, вернули домой, сообщил губернатор города Александр Беглов на странице... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T15:23
2022-10-01T16:26
специальная военная операция на украине
общество
санкт-петербург
частичная мобилизация в россии
александр беглов
сергей шойгу
владимир путин
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт — РИА Новости. Студента из Санкт-Петербурга, которого по ошибке призвали в рамках частичной мобилизации, вернули домой, сообщил губернатор города Александр Беглов на странице соцсети "ВКонтакте".По его словам, в социальной сети ему пришло сообщение от матери жителя Красносельского района."Ее сына — студента дневного отделения — призвали по мобилизации. Поручил разобраться с ситуацией. С частью связались. Родители отвезли командованию справку, подтверждающую очную форму обучения. Ошибка при призыве подтвердилась. Уже сегодня студент вернулся домой", — написал Беглов.Он призвал жителей сообщать обо всех спорных ситуациях на его личной странице.Накануне заместитель военного комиссара Петербурга Ильфат Абзалов заявил, что восемь человек, призванных с нарушениями при частичной мобилизации, возвращаются домой.С 21 сентября в России проходит частичная мобилизация. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что планируют призвать до 300 тысяч резервистов, — как подчеркивал президент Владимир Путин, это прежде всего те, кто проходил военную службу и имеет востребованные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.Кроме того, глава государства поручил исправить ошибки, допущенные в первые дни частичной мобилизации, и разбираться в каждом конкретном случае. Он напомнил, что призыву подлежат только россияне, имеющие военный опыт, а перед отправкой в части они должны проходить дополнительную подготовку. Это требование, как подчеркнул Путин, требует неукоснительного выполнения.
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818389189.html
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санкт-петербург
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общество, санкт-петербург, частичная мобилизация в россии, александр беглов, сергей шойгу, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Санкт-Петербург, Частичная мобилизация в России, Александр Беглов, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Россия
15:23 01.10.2022 (обновлено: 16:26 01.10.2022)
 
Студента из Петербурга, мобилизованного по ошибке, вернули домой

Губернатор Санкт-Петербурга Беглов: мобилизованного по ошибке студента вернули домой

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЧастичная мобилизация в России
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Частичная мобилизация в России. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт — РИА Новости. Студента из Санкт-Петербурга, которого по ошибке призвали в рамках частичной мобилизации, вернули домой, сообщил губернатор города Александр Беглов на странице соцсети "ВКонтакте".
По его словам, в социальной сети ему пришло сообщение от матери жителя Красносельского района.
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"Ее сына — студента дневного отделения — призвали по мобилизации. Поручил разобраться с ситуацией. С частью связались. Родители отвезли командованию справку, подтверждающую очную форму обучения. Ошибка при призыве подтвердилась. Уже сегодня студент вернулся домой", — написал Беглов.
Он призвал жителей сообщать обо всех спорных ситуациях на его личной странице.
Накануне заместитель военного комиссара Петербурга Ильфат Абзалов заявил, что восемь человек, призванных с нарушениями при частичной мобилизации, возвращаются домой.
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С 21 сентября в России проходит частичная мобилизация. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что планируют призвать до 300 тысяч резервистов, — как подчеркивал президент Владимир Путин, это прежде всего те, кто проходил военную службу и имеет востребованные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
Кроме того, глава государства поручил исправить ошибки, допущенные в первые дни частичной мобилизации, и разбираться в каждом конкретном случае. Он напомнил, что призыву подлежат только россияне, имеющие военный опыт, а перед отправкой в части они должны проходить дополнительную подготовку. Это требование, как подчеркнул Путин, требует неукоснительного выполнения.
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоСанкт-ПетербургЧастичная мобилизация в РоссииАлександр БегловСергей ШойгуВладимир ПутинРоссия
 
 
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