https://ria.ru/20221001/mobilizatsiya-1820850793.html
Студента из Петербурга, мобилизованного по ошибке, вернули домой
Студента из Петербурга, мобилизованного по ошибке, вернули домой - РИА Новости, 01.10.2022
Студента из Петербурга, мобилизованного по ошибке, вернули домой
Студента из Санкт-Петербурга, которого по ошибке призвали в рамках частичной мобилизации, вернули домой, сообщил губернатор города Александр Беглов на странице... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T15:23
2022-10-01T15:23
2022-10-01T16:26
специальная военная операция на украине
общество
санкт-петербург
частичная мобилизация в россии
александр беглов
сергей шойгу
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819424968_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_301395f3835d71319e2a1344d28c53df.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт — РИА Новости. Студента из Санкт-Петербурга, которого по ошибке призвали в рамках частичной мобилизации, вернули домой, сообщил губернатор города Александр Беглов на странице соцсети "ВКонтакте".По его словам, в социальной сети ему пришло сообщение от матери жителя Красносельского района."Ее сына — студента дневного отделения — призвали по мобилизации. Поручил разобраться с ситуацией. С частью связались. Родители отвезли командованию справку, подтверждающую очную форму обучения. Ошибка при призыве подтвердилась. Уже сегодня студент вернулся домой", — написал Беглов.Он призвал жителей сообщать обо всех спорных ситуациях на его личной странице.Накануне заместитель военного комиссара Петербурга Ильфат Абзалов заявил, что восемь человек, призванных с нарушениями при частичной мобилизации, возвращаются домой.С 21 сентября в России проходит частичная мобилизация. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что планируют призвать до 300 тысяч резервистов, — как подчеркивал президент Владимир Путин, это прежде всего те, кто проходил военную службу и имеет востребованные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.Кроме того, глава государства поручил исправить ошибки, допущенные в первые дни частичной мобилизации, и разбираться в каждом конкретном случае. Он напомнил, что призыву подлежат только россияне, имеющие военный опыт, а перед отправкой в части они должны проходить дополнительную подготовку. Это требование, как подчеркнул Путин, требует неукоснительного выполнения.
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818389189.html
https://ria.ru/20221001/shoygu-1820847422.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819424968_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_723b30afd5c13e6a62c178d2de556b5f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, санкт-петербург, частичная мобилизация в россии, александр беглов, сергей шойгу, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Санкт-Петербург, Частичная мобилизация в России, Александр Беглов, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Россия
15:23 01.10.2022 (обновлено: 16:26 01.10.2022)
Студента из Петербурга, мобилизованного по ошибке, вернули домой
Губернатор Санкт-Петербурга Беглов: мобилизованного по ошибке студента вернули домой
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт — РИА Новости.
Студента из Санкт-Петербурга, которого по ошибке призвали в рамках частичной мобилизации, вернули домой, сообщил
губернатор города Александр Беглов на странице соцсети "ВКонтакте".
По его словам, в социальной сети ему пришло сообщение от матери жителя Красносельского района.
"Ее сына — студента дневного отделения — призвали по мобилизации. Поручил разобраться с ситуацией. С частью связались. Родители отвезли командованию справку, подтверждающую очную форму обучения. Ошибка при призыве подтвердилась. Уже сегодня студент вернулся домой", — написал Беглов.
Он призвал жителей сообщать обо всех спорных ситуациях на его личной странице.
Накануне заместитель военного комиссара Петербурга Ильфат Абзалов заявил, что восемь человек, призванных с нарушениями при частичной мобилизации, возвращаются домой.
С 21 сентября в России проходит частичная мобилизация. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что планируют призвать до 300 тысяч резервистов, — как подчеркивал президент Владимир Путин
, это прежде всего те, кто проходил военную службу и имеет востребованные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
Кроме того, глава государства поручил исправить ошибки, допущенные в первые дни частичной мобилизации, и разбираться в каждом конкретном случае. Он напомнил, что призыву подлежат только россияне, имеющие военный опыт, а перед отправкой в части они должны проходить дополнительную подготовку. Это требование, как подчеркнул Путин, требует неукоснительного выполнения.