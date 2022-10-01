https://ria.ru/20221001/mobilizatsiya-1820850793.html

Студента из Петербурга, мобилизованного по ошибке, вернули домой

Студента из Петербурга, мобилизованного по ошибке, вернули домой - РИА Новости, 01.10.2022

Студента из Петербурга, мобилизованного по ошибке, вернули домой

Студента из Санкт-Петербурга, которого по ошибке призвали в рамках частичной мобилизации, вернули домой, сообщил губернатор города Александр Беглов на странице... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T15:23

2022-10-01T15:23

2022-10-01T16:26

специальная военная операция на украине

общество

санкт-петербург

частичная мобилизация в россии

александр беглов

сергей шойгу

владимир путин

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт — РИА Новости. Студента из Санкт-Петербурга, которого по ошибке призвали в рамках частичной мобилизации, вернули домой, сообщил губернатор города Александр Беглов на странице соцсети "ВКонтакте".По его словам, в социальной сети ему пришло сообщение от матери жителя Красносельского района."Ее сына — студента дневного отделения — призвали по мобилизации. Поручил разобраться с ситуацией. С частью связались. Родители отвезли командованию справку, подтверждающую очную форму обучения. Ошибка при призыве подтвердилась. Уже сегодня студент вернулся домой", — написал Беглов.Он призвал жителей сообщать обо всех спорных ситуациях на его личной странице.Накануне заместитель военного комиссара Петербурга Ильфат Абзалов заявил, что восемь человек, призванных с нарушениями при частичной мобилизации, возвращаются домой.С 21 сентября в России проходит частичная мобилизация. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что планируют призвать до 300 тысяч резервистов, — как подчеркивал президент Владимир Путин, это прежде всего те, кто проходил военную службу и имеет востребованные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.Кроме того, глава государства поручил исправить ошибки, допущенные в первые дни частичной мобилизации, и разбираться в каждом конкретном случае. Он напомнил, что призыву подлежат только россияне, имеющие военный опыт, а перед отправкой в части они должны проходить дополнительную подготовку. Это требование, как подчеркнул Путин, требует неукоснительного выполнения.

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818389189.html

https://ria.ru/20221001/shoygu-1820847422.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, санкт-петербург, частичная мобилизация в россии, александр беглов, сергей шойгу, владимир путин, россия