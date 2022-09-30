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Спецоперация, 30 сентября: Путин выступил с "георгиевской речью" - РИА Новости, 30.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220930/putin-1820775903.html
Спецоперация, 30 сентября: Путин выступил с "георгиевской речью"
Спецоперация, 30 сентября: Путин выступил с "георгиевской речью" - РИА Новости, 30.09.2022
Спецоперация, 30 сентября: Путин выступил с "георгиевской речью"
Президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Церемония прошла в... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T23:04
2022-09-30T23:04
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
оон
сергей лавров
сша
донецкая народная республика
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля.Путин также выступил с программной речью, которую некоторые эксперты сравнили с его "Мюнхенской речью" 2007 года, и сделал ряд важных заявлений, включая призыв к Киеву к прекращению огня и мирным переговорам. Позднее в тот же день Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, а говорить с Путиным он не готов.Речь Путина в КремлеПрезидент РФ заявил, что начавшийся слом западной гегемонии необратим, мир вступил в период революционных трансформаций, которые носят фундаментальный характер, формируются новые центры развития. Путин подчеркнул, что Запад отстаивает порядок, основанный на правилах, но неясно, кто придумал эти правила, это сплошной обман и двойные стандарты. Путин упрекнул США в попытках сломить Россию и другие суверенные государства, чтобы выпутаться из очередного клубка противоречий. Тех, кто готов жить по правилам Запада, Путин назвал политическими мазохистами и "последователями нетрадиционных политических отношений".Путин также заявил, что Россия призывает Киев немедленно прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров. Обращаясь к Киеву и Западу, Путин заявил: люди ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей становятся навсегда нашими гражданами. Позже, выступая с речью на митинге-концерте на Красной площади, Путин заявил, что российские бойцы в ходе спецоперации героически защищают Донбасс и страна сделает все, чтобы поддержать свои новые территории и их безопасность.Глава МИД РФ Сергей Лавров после выступления Путина в Кремле заявил, что речь президента РФ невозможно игнорировать, поэтому министерство поручило российским послам за рубежом максимально распространить ее, в том числе в ООН и других международных структурах. Лавров также подчеркнул, что фразу президента о том, что затягивание Украиной возобновления переговоров приведет к тому, что будет сложнее договариваться, нужно воспринимать всерьез.Реакция Зеленского и ЗападаВскоре после выступления Путина Зеленский выступил с заявлением об ускоренной подаче заявки Киева на вступление в НАТО, а также сказал, что Украина не будет проводить переговоров с Россией, пока Путин является президентом.Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал это заявление, назвав его "прямым приглашением альянса вступить в военный конфликт с РФ". Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев охарактеризовал идею Зеленского о вступлении Украины в НАТО как мольбу ускорить начало третьей мировой войны. Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что заявку Зеленского не следует рассматривать как участие Украины в альянсе, поскольку страны НАТО не будут ввязываться в войну с РФ из-за украинских властей.Позже в офисе самого Зеленского заявили, что НАТО не вступит в боевые действия на стороне Киева, а заявка Украины на вступление в альянс нужна для того, чтобы "зафиксировать вектор развития" и ускорить поставки западного вооружения. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что альянс не является частью конфликта на Украине, но продолжит оказывать необходимую помощь Киеву. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что планируется введение ранее подготовленного контингента сил НАТО в Польше на территорию Западной Украины.Выступил с заявлением и президент США Джо Байден - он отметил, что США будут всегда уважать границы Украины, признаваемые международным сообществом, и продолжат оказывать ей военное и дипломатическое содействие в возвращении всех территорий. США, Великобритания и Канада объявили о введении очередных санкций против РФ. США ввели ограничения и против компаний из Китая, Белоруссии и Армении за нарушение мер экспортного контроля в отношении РФ, сообщил американский минфин. Кроме того, США готовs ввести санкции против иностранных граждан и юридических лиц за поддержку референдумов на неподконтрольных Киеву территориях, добавили в минфине.ЕС заявил, что никогда не признает присоединение к РФ по результатам референдумов новых субъектов, и призвал другие страны осудить их. А главы МИД "Большой семерки" в совместном заявлении пообещали никогда не признавать референдумы, прошедшие в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также выразили намерение и дальше накладывать экономические ограничения на Россию. Ряд стран, включая Швецию, Нидерланды и Великобританию, вызвали для объяснений в министерства иностранных дел российских послов.Ход операцииВКС РФ уничтожили украинскую мобильную группу центра радиоэлектронной разведки в Николаевской области, сообщили в пятницу в Минобороны России. ВС РФ контрбатарейным огнем поразили украинский взвод с американскими РСЗО HIMARS в Николаеве. Вооруженные силы РФ сбили украинский истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25.Российская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили шесть украинских складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в ДНР, Запорожской, Днепропетровской областях и городе Николаев. ВС РФ ракетными ударами по пункту временной дислокации украинских военных и складу вооружения в Краматорске уничтожили до 200 человек и 23 единицы техники, добавили в Минобороны. Российские комплексы ПВО сбили 18 снарядов РСЗО HIMARS, две противорадарные ракеты HARM и пять украинских беспилотников. ВС РФ высокоточным ударом уничтожили цеха завода "Южмаш" в Днепропетровске, где производили сборку украинских оперативно-тактических ракет "Гром-2" и "Точка-У".Украинские войска нанесли удар по колонне машин с гражданским населением, стоящей на выезде в освобожденную часть Запорожской области. Двадцать три человека погибли, 34 ранены после обстрела украинскими войсками колонны машин на выезде в освобожденную часть Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что город Красный Лиман сейчас находимся в полукольце, дорога от города Сватово в ЛНР находится под контролем союзных сил, но периодически обстреливается. Ситуация в Красном Лимане остается тяжелой, подразделения союзных сил выдерживают тяжелый натиск противника, но подкрепление подтягивается, добавил он. Украинские силовики до пятницы планировали отрезать Красный Лиман в ДНР от городов Сватово и Кременная в ЛНР и продвинуться ближе к границам РФ, но у них ничего не вышло, заявил РИА Новости полковник полиции ЛНР Виталий Киселев.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что территории ДНР и ЛНР войдут в состав РФ в границах 2014 года, в которых Россия ранее признала независимость этих государств. При этом глава администрации региона Владимир Сальдо заявил, что Херсонская область вошла в состав РФ с освобожденными населенными пунктами Николаевской области. Ничем иным, кроме как актом агрессии, удары со стороны Украины по новым территориям после их вхождения в состав России не будут, подчеркнул Песков.
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в мире, владимир путин, россия, оон, сергей лавров, сша, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область, нато, йенс столтенберг, украина, вооруженные силы рф, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Россия, ООН, Сергей Лавров, США, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область, НАТО, Йенс Столтенберг, Украина, Вооруженные силы РФ, Владимир Зеленский
23:04 30.09.2022
 
Спецоперация, 30 сентября: Путин выступил с "георгиевской речью"

Спецоперация, 30 сентября: президент России Путин выступил с "георгиевской речью"

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкВладимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля.
Путин также выступил с программной речью, которую некоторые эксперты сравнили с его "Мюнхенской речью" 2007 года, и сделал ряд важных заявлений, включая призыв к Киеву к прекращению огня и мирным переговорам. Позднее в тот же день Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, а говорить с Путиным он не готов.
Празднование вхождения Луганской народной республики в состав России в Луганске - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 18:05
"За нами правда": в состав России приняли новые территории

Речь Путина в Кремле

Президент РФ заявил, что начавшийся слом западной гегемонии необратим, мир вступил в период революционных трансформаций, которые носят фундаментальный характер, формируются новые центры развития. Путин подчеркнул, что Запад отстаивает порядок, основанный на правилах, но неясно, кто придумал эти правила, это сплошной обман и двойные стандарты. Путин упрекнул США в попытках сломить Россию и другие суверенные государства, чтобы выпутаться из очередного клубка противоречий. Тех, кто готов жить по правилам Запада, Путин назвал политическими мазохистами и "последователями нетрадиционных политических отношений".
Путин также заявил, что Россия призывает Киев немедленно прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров. Обращаясь к Киеву и Западу, Путин заявил: люди ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей становятся навсегда нашими гражданами. Позже, выступая с речью на митинге-концерте на Красной площади, Путин заявил, что российские бойцы в ходе спецоперации героически защищают Донбасс и страна сделает все, чтобы поддержать свои новые территории и их безопасность.
Глава МИД РФ Сергей Лавров после выступления Путина в Кремле заявил, что речь президента РФ невозможно игнорировать, поэтому министерство поручило российским послам за рубежом максимально распространить ее, в том числе в ООН и других международных структурах. Лавров также подчеркнул, что фразу президента о том, что затягивание Украиной возобновления переговоров приведет к тому, что будет сложнее договариваться, нужно воспринимать всерьез.
Люди идут на митинг Своих не бросаем на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
России становится больше

Реакция Зеленского и Запада

Вскоре после выступления Путина Зеленский выступил с заявлением об ускоренной подаче заявки Киева на вступление в НАТО, а также сказал, что Украина не будет проводить переговоров с Россией, пока Путин является президентом.
Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал это заявление, назвав его "прямым приглашением альянса вступить в военный конфликт с РФ". Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев охарактеризовал идею Зеленского о вступлении Украины в НАТО как мольбу ускорить начало третьей мировой войны. Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что заявку Зеленского не следует рассматривать как участие Украины в альянсе, поскольку страны НАТО не будут ввязываться в войну с РФ из-за украинских властей.
Позже в офисе самого Зеленского заявили, что НАТО не вступит в боевые действия на стороне Киева, а заявка Украины на вступление в альянс нужна для того, чтобы "зафиксировать вектор развития" и ускорить поставки западного вооружения. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что альянс не является частью конфликта на Украине, но продолжит оказывать необходимую помощь Киеву. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что планируется введение ранее подготовленного контингента сил НАТО в Польше на территорию Западной Украины.
Российский военнослужащий возле КПП Васильевка на границе Запорожской области - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
24 сентября, 08:11Специальная военная операция на Украине
Запад все еще верит в возможность победы над Россией
Выступил с заявлением и президент США Джо Байден - он отметил, что США будут всегда уважать границы Украины, признаваемые международным сообществом, и продолжат оказывать ей военное и дипломатическое содействие в возвращении всех территорий. США, Великобритания и Канада объявили о введении очередных санкций против РФ. США ввели ограничения и против компаний из Китая, Белоруссии и Армении за нарушение мер экспортного контроля в отношении РФ, сообщил американский минфин. Кроме того, США готовs ввести санкции против иностранных граждан и юридических лиц за поддержку референдумов на неподконтрольных Киеву территориях, добавили в минфине.
ЕС заявил, что никогда не признает присоединение к РФ по результатам референдумов новых субъектов, и призвал другие страны осудить их. А главы МИД "Большой семерки" в совместном заявлении пообещали никогда не признавать референдумы, прошедшие в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также выразили намерение и дальше накладывать экономические ограничения на Россию. Ряд стран, включая Швецию, Нидерланды и Великобританию, вызвали для объяснений в министерства иностранных дел российских послов.
Девушка голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 08:00Специальная военная операция на Украине
Запад определился: мнение народа незаконно и несовместимо с демократией

Ход операции

ВКС РФ уничтожили украинскую мобильную группу центра радиоэлектронной разведки в Николаевской области, сообщили в пятницу в Минобороны России. ВС РФ контрбатарейным огнем поразили украинский взвод с американскими РСЗО HIMARS в Николаеве. Вооруженные силы РФ сбили украинский истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25.
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили шесть украинских складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в ДНР, Запорожской, Днепропетровской областях и городе Николаев. ВС РФ ракетными ударами по пункту временной дислокации украинских военных и складу вооружения в Краматорске уничтожили до 200 человек и 23 единицы техники, добавили в Минобороны. Российские комплексы ПВО сбили 18 снарядов РСЗО HIMARS, две противорадарные ракеты HARM и пять украинских беспилотников. ВС РФ высокоточным ударом уничтожили цеха завода "Южмаш" в Днепропетровске, где производили сборку украинских оперативно-тактических ракет "Гром-2" и "Точка-У".
Местный житель во время голосования на выездном избирательном участке в поселке Орехово в ЛНР - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
28 сентября, 08:00Специальная военная операция на Украине
Россия не может себе позволить проиграть
Украинские войска нанесли удар по колонне машин с гражданским населением, стоящей на выезде в освобожденную часть Запорожской области. Двадцать три человека погибли, 34 ранены после обстрела украинскими войсками колонны машин на выезде в освобожденную часть Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что город Красный Лиман сейчас находимся в полукольце, дорога от города Сватово в ЛНР находится под контролем союзных сил, но периодически обстреливается. Ситуация в Красном Лимане остается тяжелой, подразделения союзных сил выдерживают тяжелый натиск противника, но подкрепление подтягивается, добавил он. Украинские силовики до пятницы планировали отрезать Красный Лиман в ДНР от городов Сватово и Кременная в ЛНР и продвинуться ближе к границам РФ, но у них ничего не вышло, заявил РИА Новости полковник полиции ЛНР Виталий Киселев.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что территории ДНР и ЛНР войдут в состав РФ в границах 2014 года, в которых Россия ранее признала независимость этих государств. При этом глава администрации региона Владимир Сальдо заявил, что Херсонская область вошла в состав РФ с освобожденными населенными пунктами Николаевской области. Ничем иным, кроме как актом агрессии, удары со стороны Украины по новым территориям после их вхождения в состав России не будут, подчеркнул Песков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРоссияООНСергей ЛавровСШАДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьЗапорожская областьНАТОЙенс СтолтенбергУкраинаВооруженные силы РФВладимир Зеленский
 
 
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