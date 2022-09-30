https://ria.ru/20220930/povestka-1820506945.html

Повестку мобилизованным могут вручать по месту работы

Повестку мобилизованным могут вручать по месту работы - РИА Новости, 30.09.2022

Повестку мобилизованным могут вручать по месту работы

Повестка гражданам, подлежащим частичной мобилизации в РФ, может вручаться по месту работы, сообщает в пятницу запущенный правительством портал "Объясняем.рф". РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T09:35

2022-09-30T09:35

2022-09-30T09:35

сергей шойгу

россия

украина

частичная мобилизация в россии

общество

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Повестка гражданам, подлежащим частичной мобилизации в РФ, может вручаться по месту работы, сообщает в пятницу запущенный правительством портал "Объясняем.рф"."Да, повестка может быть направлена в военно-учётный стол или отдел кадров предприятия для последующего вручения в руки сотруднику, подлежащему призыву по мобилизации. При этом повестка вручается мобилизуемому лично в руки под подпись", - говорится в публикации.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://rsport.ria.ru/20220929/valuev-1820387736.html

россия

украина

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сергей шойгу, россия, украина, частичная мобилизация в россии, общество