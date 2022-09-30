https://ria.ru/20220930/povestka-1820506945.html
Повестку мобилизованным могут вручать по месту работы
Повестку мобилизованным могут вручать по месту работы - РИА Новости, 30.09.2022
Повестку мобилизованным могут вручать по месту работы
Повестка гражданам, подлежащим частичной мобилизации в РФ, может вручаться по месту работы, сообщает в пятницу запущенный правительством портал "Объясняем.рф". РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T09:35
2022-09-30T09:35
2022-09-30T09:35
сергей шойгу
россия
украина
частичная мобилизация в россии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820099810_0:146:2955:1808_1920x0_80_0_0_c10c729f864dcfbe308a6af81b40b3f6.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Повестка гражданам, подлежащим частичной мобилизации в РФ, может вручаться по месту работы, сообщает в пятницу запущенный правительством портал "Объясняем.рф"."Да, повестка может быть направлена в военно-учётный стол или отдел кадров предприятия для последующего вручения в руки сотруднику, подлежащему призыву по мобилизации. При этом повестка вручается мобилизуемому лично в руки под подпись", - говорится в публикации.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://rsport.ria.ru/20220929/valuev-1820387736.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820099810_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_754c65fdb7c5e81e8571f325a0620942.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шойгу, россия, украина, частичная мобилизация в россии, общество
Сергей Шойгу, Россия, Украина, Частичная мобилизация в России, Общество
Повестку мобилизованным могут вручать по месту работы
"Объясняем.рф": повестку мобилизованным могут вручать по месту работы