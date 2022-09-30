https://ria.ru/20220930/khosta-1820408554.html

"Глобальная угроза". Вирус из России удивил ученых

"Глобальная угроза". Вирус из России удивил ученых - РИА Новости, 30.09.2022

"Глобальная угроза". Вирус из России удивил ученых

В образцах, взятых у летучей мыши из России, обнаружили разновидность коронавируса, которая оказалась способна заражать человека. Насколько велика опасность... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T08:00

2022-09-30T08:00

2022-09-30T10:55

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости, Николай Гурьянов. В образцах, взятых у летучей мыши из России, обнаружили разновидность коронавируса, которая оказалась способна заражать человека. Насколько велика опасность новой эпидемии и помогут ли от нее вакцины от ковида — в материале РИА Новости.Сочинские вампирыВ 2020-м исследовательская группа под руководством Сергея Альховского, заведующего лабораторией биотехнологии НИЦ имени Гамалеи, выявила сарбековирусы Khosta-1 и Khosta-2. Как SARS-CoV и SARS-CoV-2, это коронавирусы.Ученые отлавливали летучих мышей в пещерах Сочинского национального парка (долина реки Хосты), а также в подвалах и на чердаках окрестных домов. Их интересовали два вида — большой и малый подковоносы (Rhinolophus ferrumequinum и R. hipposideros). Именно эти рукокрылые служат естественным резервуаром коронавирусов.У них взяли образцы слюны и фекалий. Как уверяют исследователи, при сборе биоматериала ни одно животное не пострадало. Пробы заморозили и доставили в Санкт-Петербург, где с помощью новейших приборов тщательно исследовали.Выяснилось, что по геному Khosta-1 и Khosta-2 больше всего похожи на два SARS-подобных коронавируса, найденных у подковоносых летучих мышей в Болгарии и Кении в 2008-м и 2007-м.Также отметили определенное сходство с патогенами — возбудителями эпидемии атипичной пневмонии и пандемии COVID-19. Правда, в отличие от SARS, обе хосты не обладали изменчивым белком ORF8, который, как предполагается, мог сыграть важную роль в распространении коронавируса.Альховский и его коллеги в своем исследовании оставили открытым вопрос о способности Khosta-1 и Khosta-2 заражать человека. Но указали, что в их эволюционной истории есть свидетельства рекомбинации — это когда два вируса поражают одну клетку, обмениваясь в ней генетическим материалом и порождая новый вариант патогена. Тревожный знак: если исключить версию о лабораторном происхождении инфекционного агента, то, скорее всего, опасные для человека SARS-CoV и SARS-CoV-2 возникли именно благодаря такой рекомбинации."Сначала никто не волновался"Исследованием российских вирусов занялась команда ученых из Школы глобального здравоохранения имени Пола Аллена при Вашингтонском государственном университете. Результаты их работы в конце сентября представили в журнале PLOS Pathogens."Поскольку вирусы из России были не очень похожи на SARS-CoV-2, никто особо не волновался, — говорит один из авторов публикации Майкл Летко. — Но когда мы посмотрели на них поближе, очень удивились. Оказалось, они могут заражать клетки человека".Ученые создали в лаборатории химеру, добавив к белку-шипу SARS-CoV-1 элемент от сочинских вирусов — так называемый рецептор — связывающий домен (RBD), непосредственно отвечающей за "взлом" клетки. Получившийся псевдотип тщательно проверили.Выяснилось, что Khosta-1 людям не опасен. А вот Khosta-2 смог проникнуть в клетку человека, присоединившись к рецепторному белку АПФ2 (ACE2). Способность ковида поражать различные органы человеческого организма объясняется тем, что коронавирус нацелен именно на этот фермент.Импортозамещение коронавирусаСарбековирус из России стал первым с такой особенностью за пределами Азии."Наше исследование показывает, что сарбековирусы, циркулирующие в дикой природе, даже в западной части России, представляют угрозу для глобального здравоохранения", — отмечает Летко.Одной лишь способности цепляться к АПФ2 пока недостаточно для того, чтобы вызвать новую пандемию. Однако есть риск опасной рекомбинации Khosta-2 с другим вирусом. Например, с тем же SARS-CoV-2, который передается от человека домашним и диким животным. Так, недавно антитела к штамму "омикрон" обнаружили у белохвостых оленей.И если однажды лесной зверь подхватит Khosta-2 и SARS-CoV-2 одновременно, в его клетках может родиться вирус-монстр. Летко сравнивает ситуацию с игрой в кости: природа бросает кубики, пока не выпадет смертельная комбинация.Комментируя исследование, иммунолог Владислав Жемчугов отметил, что геном всех микробов, включая вирусы и бактерии, претерпевает десятки мутаций в день. В результате естественного отбора остаются те, которые полезны для вирусного сообщества, то есть способствуют размножению и распространению патогена. Так, SARS-CoV-2 помогла мутация, позволившая ему проникать в человека."Пока хоста не опасна, но что произойдет дальше — никто не знает", — заключает специалист.Вакцины не подействовалиЕще одна неприятность: если Khosta-2 научится заражать людей, прививки от коронавируса не помогут. Ученые из Университета штата Вашингтон ввели псевдотипы с RBD от SARS-CoV-2 и от Khosta-2 в сыворотку, полученную от вакцинированных пациентов."Удивительно, но в то время как шип SARS-CoV-2 был эффективно нейтрализован антителом, шип SARS-CoV-2 с RBD от Khosta-2 сохранил устойчивость", — говорится в статье.Это связывают с тем, что аминокислоты RBD хосты лишь на 60 процентов идентичны аминокислотам вируса — возбудителя COVID-19, а вакцины направлены именно на эту область спайк-белка.Естественный иммунный ответ на коронавирус также не поможет: это доказано на сыворотке от переболевших "омикроном".Исследователи призывают создать вакцину, способную защищать не от конкретного штамма или даже вируса, а от всех сарбековирусов.

https://ria.ru/20220923/lupus-1818761128.html

https://ria.ru/20220723/rak-1804328115.html

https://ria.ru/20220609/genetika-1793997371.html

https://ria.ru/20220924/virus-1818977198.html

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россия, санкт-петербург, коронавирус covid-19, биология, коронавирус в россии, медицина