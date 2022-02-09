03:53 09.02.2022 (обновлено: 03:55 09.02.2022)
В США ученые обнаружили антитела к штамму "омикрон" у диких оленей
Ученые Пенсильванского университета обнаружили антитела к штамму "омикрон" у диких оленей
ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Ученые Пенсильванского университета в США обнаружили антитела к штамму коронавируса "омикрон" у диких белохвостых оленей.
"Мы обнаружили, что 19 из 131 отобранного случайным образом белохвостого оленя (14,5%) имели положительный тест на наличие антител к коронавирусу SARS-CoV-2, указывающих на предшествовавшее заражение, ... а секвенирование полного генома показало, что среди белохвостых оленей распространяется штамм "омикрон", - говорится в исследовании, препринт которого опубликован на ресурсе bioRxiv.
Основываясь на результатах исследования, ученые выразили опасения, что среди животных также могут появляться и распространяться новые варианты вируса, устойчивые к вакцинам и опасные для людей.
Исследование проводилось в период с 12 декабря 2021 года по 31 января 2022 года среди оленей, живущих в районе Нью-Йорка Статен-Айленд.
В августе 2021 года министерство сельского хозяйства США сообщило о первых в мире случаях коронавируса у диких белохвостых оленей. Как добавили в ведомстве, случаи коронавируса регистрировались в мире "среди небольшого числа видов животных", в основном это были животные, которые контактировали с людьми с COVID-19.