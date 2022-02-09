https://ria.ru/20220209/oleni-1771794721.html

В США ученые обнаружили антитела к штамму "омикрон" у диких оленей

В США ученые обнаружили антитела к штамму "омикрон" у диких оленей - РИА Новости, 09.02.2022

В США ученые обнаружили антитела к штамму "омикрон" у диких оленей

Ученые Пенсильванского университета в США обнаружили антитела к штамму коронавируса "омикрон" у диких белохвостых оленей. РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T03:53

2022-02-09T03:53

2022-02-09T03:55

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

сша

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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Ученые Пенсильванского университета в США обнаружили антитела к штамму коронавируса "омикрон" у диких белохвостых оленей.Основываясь на результатах исследования, ученые выразили опасения, что среди животных также могут появляться и распространяться новые варианты вируса, устойчивые к вакцинам и опасные для людей.Исследование проводилось в период с 12 декабря 2021 года по 31 января 2022 года среди оленей, живущих в районе Нью-Йорка Статен-Айленд.В августе 2021 года министерство сельского хозяйства США сообщило о первых в мире случаях коронавируса у диких белохвостых оленей. Как добавили в ведомстве, случаи коронавируса регистрировались в мире "среди небольшого числа видов животных", в основном это были животные, которые контактировали с людьми с COVID-19.

https://ria.ru/20220209/nasmork-1771791218.html

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коронавирус covid-19, сша