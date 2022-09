https://ria.ru/20220916/koronavirus-1817337152.html

В США скрывают утечку: Lancet подозревает лабораторное происхождение COVID

2022-09-16

Владислав Стрекопытов

2022-09-16T18:27

2022-09-16T18:27

2022-09-16T19:36

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Британский журнал The Lancet опубликовал финальный отчет комиссии по коронавирусу "Об уроках пандемии COVID-19 на будущее". Происхождению патогена там посвящен совсем небольшой раздел, но он произвел эффект разорвавшейся бомбы. О том, как версия о лабораторной утечке из антинаучной превратилась во "вполне вероятную", — в материале РИА Новости.В поисках истиныВпервые COVID-19 выявили в китайском городе Ухань в декабре 2019-го. Практически сразу эпидемиологи установили, что инфекция распространилась с оптового рынка морепродуктов. Вирус получил обозначение SARS-CoV-2, поскольку он — ближайший родственник SARS-CoV, вызвавшего вспышку атипичной пневмонии в южном Китае в 2003-м, и MERS-CoV, ответственного за случаи ближневосточного респираторного синдрома в Саудовской Аравии, Йемене, Объединенных Арабских Эмиратах, а также Европе и Южной Корее в 2012-2015-м.Все эти вирусы считаются зооантропонозными — их природными резервуарами служат те или иные виды животных, при тесном контакте с которыми инфекция может переходить на людей и дальше распространяться в человеческой популяции. Для SARS-CoV таким резервуаром были циветы, а MERS-CoV — одногорбые верблюды, предположительно получившие его от летучих мышей.Большинство ученых считают, что новый коронавирус тоже пришел от животных. Генетические исследования показали, что его геном на 96 процентов совпадает с последовательностью РНК вируса RaTG13, найденного у подковоносых летучих мышей в Юго-Восточной Азии. Геномы SARS-CoV-2 и SARS-CoV одинаковы на 75 процентов. Также есть сходство с коронавирусом малайских панголинов. В феврале 2020-го один из самых авторитетных медицинских журналов мира — британский The Lancet — выпустил заявление о том, что в природном происхождении коронавируса нет никаких сомнений.Тем не менее разговоры об утечке из лабораторий Уханьского института вирусологии продолжались. Там находится крупнейшее в Китае хранилище образцов коронавирусов. В институте занимались их модификацией, преднамеренно делая более заразными и опасными. Официальная версия — так ученые готовились к возможному возникновению других патогенов, заранее изучая их свойства.Расследования и разведкаСамым ярым сторонником искусственного происхождения SARS-CoV-2 был тогдашний президент США Дональд Трамп. Он даже ссылался на некие разведданные, однако никаких доказательств так и не предъявил.Следующий президент — Джо Байден — поручил разведке изучить проблему. В официальном отчете, который ему представили в августе 2021-го, говорится, что национальное разведуправление не пришло к однозначному выводу.Собственное расследование проводила Всемирная организации здравоохранения. Эксперты ВОЗ в январе 2021-го прибыли в Ухань. Посетили рынок морепродуктов и институт вирусологии, где встретились с руководителем лаборатории, изучавшей коронавирусы летучих мышей, — Ши Чжэнли.Вирусолог категорически отвергла возможность утечки. Но базу данных хранящихся в институте коронавирусов экспертам не показали. Интересно, что раньше доступ был свободным для всех, но в сентябре 2019-го базу закрыли. Многие ученые считают, что первые заболевания были именно в сентябре, но им тогда не придали должного значения.В конце марта 2021-го ВОЗ по итогам первой фазы расследования выпустила доклад, в котором отмечалось, что самая вероятная причина эпидемии — передача вируса от промежуточного носителя к человеку. Однако глава ВОЗ отметил: "Со стороны Китая не было необходимой прозрачности и сотрудничества. <...> Имелись трудности с предоставлением данных, особенно необработанных".Точно установить, где и когда возник SARS-CoV-2, ВОЗ не удалось. Связь с рынком морепродуктов экспертам показалась неубедительной. Более того, они обнаружили, что вирус широко циркулировал в Ухане и за пределами рынка.В мае 2021-го ведущие ученые в области биомедицины из США, Канады, Великобритании и Швейцарии опубликовали в журнале Science открытое письмо с призывом тщательно расследовать обе версии происхождения коронавируса."Мы должны серьезно относиться как к гипотезе о естественном преодолении межвидового барьера, так и к возможности лабораторной утечки, пока у нас не будет достаточно данных", — подчеркивают авторы документа.Представители ВОЗ признали, что преждевременно отказались от гипотезы об утечке и выразили готовность продолжить проверку Уханьского института вирусологии и других организаций в Ухане. Однако Китай резко отверг предложения международной организации."Что касается второй фазы расследования: в проекте используются формулировки, не уважающие науку и здравый смысл. Мы не будем следовать этому плану", — заявили китайские власти.Американский следКитайцы не исключали возможность утечки, но призвали ВОЗ проверить и другие лаборатории, прежде всего американские. Помимо Уханьского института, научные эксперименты по усилению функций коронавирусов проводят в лаборатории Галвестона, штат Техас, и в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл.Кроме того, есть много американских биолабораторий по всему миру. Их координирует Центр управления по разработке биологического оружия в Форт-Детрике, штат Мэриленд. Там находятся Командование медицинских исследований и разработок армии США, агентство биологической защиты и Медицинский научно-исследовательский институт инфекционных заболеваний, в котором изучают смертоносные патогены. В августе 2019-го Центр закрыли из-за серьезных нарушений техники безопасности, однако в апреле 2020-го он возобновил работу. Сенатор-демократ от штата Мэриленд поздравил тогда его сотрудников "с текущей вспышкой COVID-19".Американцы активно работали и в Уханьском институте вирусологии. Так, в течение 15 лет в научных исследованиях лаборатории Ши Чжэнли участвовал Питер Дашак — специалист по вирусным эпидемиям и по совместительству президент EcoHealth Alliance — некоммерческой организации из Нью-Йорка, сотрудничающей с биолабораториями в трех десятках стран Азии, Африки и Ближнего Востока.Он входил в группу экспертов, которые в феврале 2018-го собрались на мероприятии ВОЗ в Женеве, чтобы обсудить болезни, угрожающие человечеству. В отчете было предупреждение о пандемии, которая может разразиться в ближайшем будущем из-за нового патогена.В апреле 2020-го, когда COVID-19 уже свирепствовал по миру, но данных о вирусе было еще очень мало, Дашак с двумя соавторами поспешил опубликовать в самом рейтинговом медицинском журнале мира The New England Journal of Medicine статью, в которой настаивал на природном происхождении SARS-CoV-2 и невозможности его утечки из лаборатории. Ученому указали на так называемый конфликт интересов, но статью не отозвали.Заключение комиссииЧтобы собрать воедино все данные и выработать рекомендации по предотвращению вспышек новых инфекционных заболеваний, два года назад создали комиссию The Lancet. Возглавил ее известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. Однако в сентябре 2021-го ему пришлось распустить одну из рабочих групп — ту, которая как раз занималась происхождением вируса, — из-за ее связи с EcoHealth Alliance.Отчет, опубликованный комиссией в обновленном составе, сами авторы назвали финальным. Это значит, что они учли все факты. В документе говорится о двух версиях возникновения вируса. Первая: естественная — посредством зоонозной передачи — то есть от животного к человеку. Вторая: искусственная, связанная с исследованиями, и здесь, в свою очередь, есть три варианта."На момент публикации вероятны все три гипотезы лабораторного происхождения вируса: инфицирование при работе "в поле", заражение природным вирусом в лаборатории и модифицированным — в лаборатории", — говорится в отчете.Также отмечено, что власти США препятствовали раскрытию деталей исследований вирусов, подобных SARS-CoV-2. Независимым экспертам так и не удалось провести расследования в американских биолабораториях. При этом Джеффри Сакс еще в июле заявил, что коронавирус создан искусственно и, как предполагается, с помощью американских технологий."Комиссия пока не исследовала американские лаборатории, занимающиеся манипуляциями с вирусами, подобными SARS-CoV, и неизвестны детали исследований в Ухане. Более того, Национальный институт здравоохранения США (NIH) отказался раскрывать подробности поддержанных им исследований вирусов, связанных с SARS-CoV. Там предоставляли лишь тщательно отредактированную информацию", — сообщают авторы документа.В августе начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов рассказал, что Минобороны допускает причастность Агентства США по международному развитию (USAID) к возникновению SARS-CoV-2."С 2009-го агентство финансировало программу "Предикт", в рамках которой изучали новые виды коронавирусов, отлавливали летучих мышей — переносчиков этих патогенов", — отметил Кириллов.Он указал, что экстренное сворачивание USAID в 2019-м программы "Предикт" позволяет предположить преднамеренный характер пандемии.В ВОЗ в целом поддержали выводы комиссии The Lancet. Но гипотезы происхождения никак не прокомментировали, напомнив лишь о необходимости "снижения биологических рисков и безопасного управления исследованиями двойного назначения".

Владислав Стрекопытов

