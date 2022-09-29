https://ria.ru/20220929/moskva-1820217608.html

Главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей прибыли в Москву

Главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей прибыли в Москву - РИА Новости, 29.09.2022

Главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей прибыли в Москву

Руководство Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей прилетело в Москву "для принятия исторического решения", сообщил... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T01:16

2022-09-29T01:16

2022-09-29T01:19

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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Руководство Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей прилетело в Москву "для принятия исторического решения", сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.Пост подкреплен фотографией с руководителями вышеуказанных областей Владимиром Сальдо и Евгением Балицким, а также главой ДНР Денисом Пушилиным возле трапа самолета. Главы ЛНР Леонида Пасечника на снимке нет."Херсонская и Запорожская области, Донецкая и Луганская народные республики собрались в Москве для принятия исторического решения. Совсем скоро мы станем новыми субъектами Российской Федерации", — отметил Стремоусов.Референдумы в Донбассе и на освобожденных территорияхРеферендумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. С инициативой немедленно провести голосование к властям регионов обратилась общественность. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента.Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей."Отстаивали свое право"Как заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, итоги референдумов показали, что люди там отстояли свое право быть частью России. "Это мужество, воля людей, которые восемь лет шли к тому, чтобы самим определять свою судьбу. Их не удалось сломить, их не удалось напугать, их не удалось покорить. Они смогли это сделать, они приняли свое решение", - подчеркнул он.Российский МИД заявил, что в ближайшее время предстоит этап совместных действий по воплощению в жизнь прошедших референдумов. "В ближайшее время предстоит ответственный этап наших совместных действий по воплощению в жизнь чаяний жителей ДНР, ЛHP, Запорожской и Херсонской областей быть вместе с Россией", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.Совет Федерации может рассмотреть законы, необходимые для вхождения в состав Российской Федерации новых субъектов, на заседании 4 октября, сообщил РИА Новости председатель комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас. "Если Госдума рассмотрит соответствующие законы, то Совфед может включить в повестку заседания 4 октября и рассмотреть", - сказал он. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что пленарные заседания Госдумы пройдут 3 и 4 октября и отметил, что график скорректирован из-за необходимости депутатам принимать законодательные решения по итогам референдумов.

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