https://ria.ru/20220929/demokratiya-1820163713.html

Запад определился: мнение народа незаконно и несовместимо с демократией

Запад определился: мнение народа незаконно и несовместимо с демократией - РИА Новости, 29.09.2022

Запад определился: мнение народа незаконно и несовместимо с демократией

Этого не могло не случиться: хоть кто-то из числа настоящих западников, либералов и прочих (по должности или убеждениям) должен был сказать, что референдумы и... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T08:00

2022-09-29T08:00

2022-09-29T10:51

авторы

европа

венгрия

франция

виктор орбан

в мире

специальная военная операция на украине

референдумы на освобожденных территориях

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Этого не могло не случиться: хоть кто-то из числа настоящих западников, либералов и прочих (по должности или убеждениям) должен был сказать, что референдумы и прочие общенародные голосования — это преступление. И сказал. В данном случае даже сказала: внешнеполитическая служба Евросоюза — в лице своего официального представителя Петера Стано.На освобожденных территориях Украины, где проходил референдум, говорит он, "находятся не только граждане европейских стран для наблюдения за этим незаконным действием": "Любая поддержка этих референдумов считается незаконной. <…> Но определять, подпадают ли конкретные лица под режим санкций, будут государства-члены". И добавил: "Последствия будут для всех лиц, участвующих в этих незаконных референдумах".Сказал бы, что люди "голосуют под дулами танковых орудий", то есть плохой референдум получается. Нет, он сказал нечто иное. Что не только проводить референдумы и участвовать в них (голосовать) незаконно, а даже наблюдать за ними — преступление.И как же иначе, если сегодня, где дают народу прямо и конкретно высказаться — особенно в Европе, — там все идет не так, как следовало. Еще раз: не только в Новороссии. Итальянцы неправильно голосовали, приведя к власти правых (а если правый и консерватор — то уже не демократ, это понятно). Социологические опросы или выборы (не референдумы!) показывают нехорошие для демократов результаты во Франции, Австрии, Финляндии, Дании, Швеции. Ну и все понятно с Венгрией.Там планируется не референдум, а нечто невиданное — национальные консультации. Власти Венгрии спросят граждан страны, что они думают насчет антироссийских санкций, заявил премьер-министр Виктор Орбан на заседании парламента.Может, на территории Европы слово "референдум" в присутствии дам произносить не рекомендуется? А то будут те самые последствия.Соцопросы в Венгрии показывают, что две трети граждан санкции эти не одобряют, но соцопросы — это ведь такое шаманство, мнения изучают по выборке "типичных представителей" разных социальных групп. А референдум — это без дураков, тут фиксируется мнение всякого и каждого. Прямая демократия. Ну хорошо: референдумы обычно ведут и к прямым последствиям, когда правительство подчиняется воле всего народа, а "консультации" — надо еще посмотреть, что за штука, — может, просто расширенная социология. Но все равно каждый демократ обязан тревожиться.Потому что демократия — это власть демократов, а не кого-то еще, какого-то там народа. То есть это когда голосуй не голосуй, но у власти должны оставаться люди с правильной идеологией. Какой — они вам объяснят.И объясняют, причем довольно давно. Вы можете заинтересоваться: каким же это образом теоретики демократии и прочие философы должны завязаться в узел, рассказывая нам, что действительно всенародное голосование — это плохо. Так ведь уже завязались — и давно. Произошло это после всебританского референдума о выходе из Евросоюза (2016 год) и аналогичного события в Крыму (2014 год).Вот тогда нам и объяснили, что не так с любыми референдумами. Посмотрим на одну нашу давнюю публикацию от июля 2016 года, в которой цитируются политологические открытия цвета западной демократической мысли. Включая американскую статью, которая называется "Фальшивая демократия" и начинается с искренней фразы "референдумы — ужасный механизм демократии".И что тут ужасного? А вот что: например, возраст голосующих. Это что ж такое, все равны — и старые, и молодые? И вот Британия проголосовала за выход из ЕС потому, что только 36 процентов британцев от 18 до 24 лет вообще пришли на референдум, зато люди старше 65 участвовали в нем на 83 процента. Вот они и развернули страну не туда, куда следует.Выводы американского автора: "Когда молодых отталкивают на обочину общества, европейская геронтократия становится не только финансово обременительной, но и морально невыносимой". А разговоры о морали — это у демократов нечто фирменное. А раз так, предлагает он, надо опустить избирательный возраст до 16 лет, а тех, кому за 65, — их лишить ну хотя бы права куда-то избираться. Потому что демократия — она не для опытных и умных, а для юных городских жителей с единым по всему Западу (и миру) стилем жизни и идеологией. Кстати, у таких людей и национальная культура — понятие подозрительное: так учили. Уничтожали систему образования начиная минимум с 90-х.И вот сейчас ждите тезиса: якобы старшее поколение Новороссии проголосовало за возвращение в Россию, нанеся этим удар по младшему поколению, которое "так учили" — хотеть в Европу и ненавидеть все русское, держали в информационной блокаде лет 20-30. Да, об этом точно скажут.Вообще-то ужас перед реально всеобщим народным волеизъявлением начался в западной системе государств раньше 2016 года. Тут такая история: в 2004-2005 годах строители правильной демократической Европы попытались было проводить референдумы об окончательном превращении ее в тоталитарное бюрократическое нечто с общеевропейской конституцией — и вдруг народ начал высказываться против. По крайней мере, во Франции. Пришлось референдумы во всех прочих странах отменить, применить план Б в виде Лиссабонского договора (всеобщего одобрения не требующего) и строить правильную Европу помимо всякого там народного мнения. Результат мы сегодня видим, и увидим еще многое.Но в 2005 году все было как-то стыдливо, еще дело не доходило до открытого теоретизирования на тему "или референдумы, или демократия", точнее — "демократия к мнению народа отношения не имеет". В 2016 году (смотри выше) такие теории появились. А сейчас у демократов просто другого выхода нет. Скоро сформируется концепция, по которой за одно лишь произнесение вслух слова "референдум" в любой точке земного шара будут полагаться санкции. Ну а за наблюдение над таковыми (не говоря об участии) — и подавно.Но остаются выборы — даже и со всеми известными избирательными технологиями приведения к власти все равно кого следует. И надо будет внимательно посмотреть на то, что Соединенным Штатам предстоит в ноябре. Есть ощущение, что тут не потребуется даже "итальянского варианта", то есть полной победы консервативных сил. Если республиканцы одержат частичную победу или будет нечто вроде ничьей — ждите теоретических обоснований идеи, что от всех этих голосований демократия в США только страдает. А за теоретиками могут пойти и практики.

https://ria.ru/20220928/obvinenie-1820088056.html

https://ria.ru/20220928/referendum-1820056526.html

https://ria.ru/20220928/referendumy-1820145295.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220928/referendumy-1820103603.html

https://ria.ru/20220926/referendum-1819625325.html

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авторы, европа, венгрия, франция, виктор орбан, в мире, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе, евросоюз