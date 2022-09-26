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Венгрия намерена узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России - РИА Новости, 26.09.2022
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Венгрия намерена узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России
Венгрия намерена узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России - РИА Новости, 26.09.2022
Венгрия намерена узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России
Власти Венгрии обсудят с гражданами страны антироссийские санкции, заявил премьер-министр Виктор Орбан, выступая на заседании парламента. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T14:45
2022-09-26T17:09
в мире
венгрия
россия
европа
евросоюз
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 26 сен — РИА Новости. Власти Венгрии обсудят с гражданами страны антироссийские санкции, заявил премьер-министр Виктор Орбан, выступая на заседании парламента."Сейчас мы запустили национальные консультации, где венгерский народ может напрямую высказать свое мнение о санкциях, заявить, поддерживают ли они введение новых санкций или нет", — пояснил глава правительства.Он подчеркнул, что Венгрия стала первой страной в Европе, где началась такая процедура.По словам Орбана, несмотря на то, что демократия официально ставится на первое место среди европейских ценностей, "санкции были введены недемократическим образом", потому что "решение о них приняли европейские элиты и брюссельские бюрократы, а европейцев никто не спросил, хотя расплачиваются за санкции именно они".Как показал соцопрос, проведенный с 16 по 20 сентября центром Nézőpont Intézet, две трети венгров считают, что санкции навредили больше Европе, чем России, большинство также не поддерживает эмбарго на российские нефть и газ.Орбан в начале сентября констатировал, что против России ввели 11 тысяч различных санкций, но они привели только к росту инфляции и дефициту энергии, что может поставить Европу на колени.Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220926/orban-1819545282.html
https://ria.ru/20220925/sanktsii-1819398640.html
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в мире, венгрия, россия, европа, евросоюз, виктор орбан
В мире, Венгрия, Россия, Европа, Евросоюз, Виктор Орбан
14:45 26.09.2022 (обновлено: 17:09 26.09.2022)
 
Венгрия намерена узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России

Премьер Венгрии Орбан: в стране пройдут консультации о европейских санкциях против России

© AP Photo / MTI /Zsolt SzigetvaryЗдание парламента в Будапеште
Здание парламента в Будапеште - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© AP Photo / MTI /Zsolt Szigetvary
Здание парламента в Будапеште. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 26 сен — РИА Новости. Власти Венгрии обсудят с гражданами страны антироссийские санкции, заявил премьер-министр Виктор Орбан, выступая на заседании парламента.
"Сейчас мы запустили национальные консультации, где венгерский народ может напрямую высказать свое мнение о санкциях, заявить, поддерживают ли они введение новых санкций или нет", — пояснил глава правительства.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 15:07
Орбан назвал санкции ЕС причиной всех экономических бед в Европе
Он подчеркнул, что Венгрия стала первой страной в Европе, где началась такая процедура.
По словам Орбана, несмотря на то, что демократия официально ставится на первое место среди европейских ценностей, "санкции были введены недемократическим образом", потому что "решение о них приняли европейские элиты и брюссельские бюрократы, а европейцев никто не спросил, хотя расплачиваются за санкции именно они".

"В Брюсселе мода на то, что они там умнее всех и все лучше знают. Если у них заканчиваются аргументы или если факты их не оправдывают, то того, кто им противостоит, обвиняют в нарушении европейских ценностей, например нас", — отметил премьер.

Как показал соцопрос, проведенный с 16 по 20 сентября центром Nézőpont Intézet, две трети венгров считают, что санкции навредили больше Европе, чем России, большинство также не поддерживает эмбарго на российские нефть и газ.
Орбан в начале сентября констатировал, что против России ввели 11 тысяч различных санкций, но они привели только к росту инфляции и дефициту энергии, что может поставить Европу на колени.
Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
25 сентября, 23:48
Глава МИД Венгрии заявил о полном провале санкционной стратегии ЕС
 
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