https://ria.ru/20220926/vengriya-1819535128.html

Венгрия намерена узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России

Венгрия намерена узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России - РИА Новости, 26.09.2022

Венгрия намерена узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России

Власти Венгрии обсудят с гражданами страны антироссийские санкции, заявил премьер-министр Виктор Орбан, выступая на заседании парламента. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T14:45

2022-09-26T14:45

2022-09-26T17:09

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россия

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евросоюз

виктор орбан

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БУДАПЕШТ, 26 сен — РИА Новости. Власти Венгрии обсудят с гражданами страны антироссийские санкции, заявил премьер-министр Виктор Орбан, выступая на заседании парламента."Сейчас мы запустили национальные консультации, где венгерский народ может напрямую высказать свое мнение о санкциях, заявить, поддерживают ли они введение новых санкций или нет", — пояснил глава правительства.Он подчеркнул, что Венгрия стала первой страной в Европе, где началась такая процедура.По словам Орбана, несмотря на то, что демократия официально ставится на первое место среди европейских ценностей, "санкции были введены недемократическим образом", потому что "решение о них приняли европейские элиты и брюссельские бюрократы, а европейцев никто не спросил, хотя расплачиваются за санкции именно они".Как показал соцопрос, проведенный с 16 по 20 сентября центром Nézőpont Intézet, две трети венгров считают, что санкции навредили больше Европе, чем России, большинство также не поддерживает эмбарго на российские нефть и газ.Орбан в начале сентября констатировал, что против России ввели 11 тысяч различных санкций, но они привели только к росту инфляции и дефициту энергии, что может поставить Европу на колени.Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220926/orban-1819545282.html

https://ria.ru/20220925/sanktsii-1819398640.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, венгрия, россия, европа, евросоюз, виктор орбан