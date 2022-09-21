https://ria.ru/20220921/sanktsii-1818567454.html

Большинство венгров считают, что санкции больше вредят Европе, чем России

Большинство венгров считают, что санкции больше вредят Европе, чем России - РИА Новости, 21.09.2022

Большинство венгров считают, что санкции больше вредят Европе, чем России

Две трети венгров считают, что санкции навредили больше Европе, чем России, большинство также не поддерживает эмбарго на газ и нефть из РФ, свидетельствуют... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T23:09

2022-09-21T23:09

2022-09-21T23:09

виктор орбан

россия

европа

венгрия

санкции в отношении россии

в мире

экономика

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БУДАПЕШТ, 21 сен - РИА Новости. Две трети венгров считают, что санкции навредили больше Европе, чем России, большинство также не поддерживает эмбарго на газ и нефть из РФ, свидетельствуют результаты опроса центра общественного мнения Nézőpont Intézet.Как следует из результатов опроса, 66% респондентов скорее согласны с тем, что санкции вредят Европе больше, чем России, 22% скорее не согласны, еще 12% затруднились ответить.У респондентов также спросили, стали бы ошибкой, по их мнению, санкции против российского газа. 62% посчитали, что подобные санкции были бы ошибочны, четверть опрошенных полагает, что нет.Аналогичным образом на вопрос, были ли ошибкой санкции против российской нефти, 58% ответили утвердительно и 27% отрицательно.Исследование проводилось с 16 по 20 сентября 2022 года методом телефонных опросов, участие приняли 1000 совершеннолетних респондентов в Венгрии, погрешность составляет 3,16%.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что против РФ введено 11 тысяч санкций, однако они не увенчались успехом, а вызванные ими инфляция и дефицит энергии могут поставить Европу на колени. По его словам, Европе необходимо изменить санкционную политику, потому что иначе ситуация будет непростой, континент сам делает свою жизнь дороже и усложняет положение собственной промышленности. Премьер-министр Венгрии считает санкции "необычайными", поскольку их вводят "энергетические карлики против энергетического гиганта". Его советник по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что санкции, введенные Евросоюзом против России, не оправдали ожиданий, поэтому, вероятно, будут пересмотрены в новом политическом сезоне.Представитель венгерского МИД Тамаш Менцер также заявил, что осенью можно ожидать пересмотра санкционной политики Евросоюза, поскольку с наступлением холодов "реальность стучится в каждую дверь" в Западной Европе. Представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи заявила, что санкции Евросоюза - это оружие, которое выстрелило в обратную сторону, вследствие чего Европа стала беднее, а РФ - богаче. По результатам опроса центра изучения общественного мнения Szazadveg, более 70% венгров считают, что антироссийские санкции вредят Европе, в том числе Венгрии.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220915/sanktsii-1816970837.html

https://ria.ru/20220915/sanktsii-1816872920.html

россия

европа

венгрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

виктор орбан, россия, европа, венгрия, санкции в отношении россии, в мире, экономика