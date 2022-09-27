https://ria.ru/20220927/sanktsii-1819785717.html

ЕК может ввести санкции против иностранных наблюдателей за референдумами

ЕК может ввести санкции против иностранных наблюдателей за референдумами - РИА Новости, 27.09.2022

ЕК может ввести санкции против иностранных наблюдателей за референдумами

Граждане стран Евросоюза могут оказаться под санкциями за наблюдение за ходом референдумов о присоединении к России в республиках Донбасса и на освобожденных... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T14:16

2022-09-27T14:16

2022-09-27T15:23

в мире

владимир путин

россия

донбасс

луганская народная республика

еврокомиссия

евросоюз

референдум в донбассе

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БРЮССЕЛЬ, 27 сен — РИА Новости. Граждане стран Евросоюза могут оказаться под санкциями за наблюдение за ходом референдумов о присоединении к России в республиках Донбасса и на освобожденных территориях Украины, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель вненеполитической службы ЕС Петер Стано.Он пояснил, что у европейских стран должна быть теоретическая возможность включать своих жителей в санкционные списки, если они сочтут это возможным. "Там находятся не только граждане европейских стран для наблюдения за этим незаконным действием. Любая поддержка этих референдумов считается незаконной. <…> Но определять, подпадают ли конкретные лица под режим санкций, будут государства-члены. Они будут решать в индивидуальном порядке по каждому случаю", — продолжил Стано.Он подчеркнул, что последствия наступят для всех участников "этих незаконных референдумов"."Мы не хотим комментировать подготовку санкционных списков, это наша давняя политика", — заключил евродипломат.С инициативой немедленно провести референдумы о будущем Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей к их властям обратилась общественность. Как заявили представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территорию и восстановит историческую справедливость.Подчеркивается, что такое решение необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Владимир Путин на минувшей неделе заявил, что Россия поддержит результат волеизъявления жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.Пятидневные голосования стартовали 23 сентября. Так, на референдуме в ЛНР находятся наблюдатели из Чехии, Франции, Аргентины, Мексики, Сирии, Египта, Бразилии, Нидерландов.

https://ria.ru/20220927/evrosoyuz-1819809614.html

https://ria.ru/20220927/referendum-1819757340.html

https://ria.ru/20220927/referendum-1819779457.html

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донбасс

луганская народная республика

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