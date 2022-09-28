https://ria.ru/20220928/podzhog-1820006314.html

Суд арестовал петербуржца за поджог помещения в здании военкомата

Суд арестовал петербуржца за поджог помещения в здании военкомата - РИА Новости, 28.09.2022

Суд арестовал петербуржца за поджог помещения в здании военкомата

Райсуд в Санкт-Петербурге арестовал местного жителя, который поджег помещение в здании, находящемся на балансе Минобороны РФ, сообщила объединенная пресс-служба РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T11:26

2022-09-28T11:26

2022-09-28T11:26

происшествия

россия

санкт-петербург

ленинградская область

частичная мобилизация в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен – РИА Новости. Райсуд в Санкт-Петербурге арестовал местного жителя, который поджег помещение в здании, находящемся на балансе Минобороны РФ, сообщила объединенная пресс-служба судов города в среду.Как информирует ведомство, в день объявления о частичной мобилизации, 21 сентября, Виктор Мельников "путем поджога повредил помещение" в здании, которое находится на балансе Северо-Западного территориального управления имущественных отношений Минобороны РФ. Ущерб составил не менее 250 тысяч рублей. По данным из открытых источников, по этому адресу находится военкомат Ломоносовского района Ленинградской области.Как уточняет судебная пресс-служба, защита Мельникова просила отправить его под домашний арест или ограничиться "запретом определенных действий" либо залогом, но получила отказ. Мужчина обвиняется по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества из хулиганских побуждений."Петродворцовый районный суд… избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Виктору Мельникову, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ… Срок меры – 23 ноября 2022 года", - говорится в релизе.Частичная мобилизация в России объявлена указом президента с 21 сентября. Как отмечал Сергей Шойгу ранее, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220926/uryupinsk-1819433383.html

https://ria.ru/20220926/podzhog-1819534024.html

россия

санкт-петербург

ленинградская область

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Кирилл Волков

происшествия, россия, санкт-петербург, ленинградская область, частичная мобилизация в россии