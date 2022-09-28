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Ялтинский международный экономический форум - РИА Новости, 28.09.2022
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Ялтинский международный экономический форум
Ялтинский международный экономический форум - РИА Новости, 28.09.2022
Ялтинский международный экономический форум
Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) – ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму, в городе Ялте с 2015 РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T12:31
2022-09-28T12:31
справки
сергей аксенов (политик)
россия
ялта
экономика
ялтинский международный экономический форум
ялтинский международный экономический форум (ямэф)
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Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) – ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму, в городе Ялте с 2015 года. Входит в четверку крупнейших экономических событий, проводимых в России. Форум проводится при поддержке правительства Российской Федерации, Республики Крым (РК), Республики Башкортостан.Оператором ЯМЭФ является Фонд "Ялтинский международный экономический форум", учрежденный в августе 2015 года решением главного управления министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым при содействии Совета министров РК и осуществляет свою деятельность при поддержке администрации президента РФ. ЯМЭФ – главная площадка России для демонстрации экономических возможностей и инвестиционного потенциала Крыма. Ежегодно на полях форума проходит масштабная выставка инвестиционных проектов региона в области сельского хозяйства, виноградарства, инфраструктурного развития, промышленности, строительства, туризма и десятка других отраслей. На ней крупнейшие компании региона не только представляют свои наработки, но и организуют для российского и зарубежного инвестора тематические зоны делового общения, проводят презентации проектов, бизнес-кейсов и технологий. Традиционно выставка находится в центре внимания как зарубежных инвесторов, желающих вкладывать в местную экономику, так и органов государственной власти. Присутствие представителей власти и ключевых игроков бизнеса, заинтересованных в партнерстве, позволяет быстро выходить на выгодные сделки и в целом позиционировать Крым как привлекательную территорию для развития своего дела. Первый Ялтинский международный экономический форум прошел с 17 по 18 апреля 2015 года в поселке Понизовка (Большая Ялта). В мероприятии приняли участие более 600 человек, включая 34 представителей иностранных компаний из 12 стран мира. По итогам форума шесть инвесторов стали резидентами свободной экономической зоны Крыма, 28 подали заявления об участии. Второй Ялтинский форум был проведен с 14 по 16 апреля 2016 года, в его работе приняли участие более тысячи человек из 26 стран мира, на мероприятии выступили более 200 спикеров. В ходе форума были подписаны 12 инвестиционных соглашений на общую сумму около 70 миллиардов рублей. Самый крупный контракт, подписание которого состоялось в рамках форума, касалось строительства нового терминала аэропорта Симферополя на сумму 32 миллиарда рублей. Третий Ялтинский международный экономический форум прошел с 20 по 22 апреля 2017 года. В нем участвовали более двух тысяч человек, при этом более 200 международных участников прибыли из 46 стран мира. На полях форума были подписаны более 30 контрактов на общую сумму свыше ста миллиардов рублей. Четвертый Ялтинский форум прошел с 19 по 21 апреля 2018 года. Главной темой форума стало "Будущее мира. Будущее России". В нем приняли участие более трех тысяч человек, более 600 из них представляли 71 страну мира. По итогам форума было подписано 70 соглашений на сумму 162 миллиарда рублей. Пятый Ялтинский международный экономический форум проходил с 18 по 20 апреля 2019 года. В нем приняли участие более 4,5 тысячи человек. ЯМЭФ посетили 807 иностранных делегатов из 89 стран мира. По итогам пятого Ялтинского международного экономического форума было подписано 102 документа на общую сумму 215 миллиардов рублей. Проведение шестого Ялтинского международного экономического форума организаторы переносили несколько раз. В апреле 2020 года Ялтинский форум не состоялся из-за пандемии коронавируса. Оргкомитет форума решил приурочить его проведение в 2021 году к 100-летию образования республики Крым в составе Российской Федерации (18 октября 1921 года была создана Автономная Крымская ССР в составе РСФСР). Форум в 2021 году был перенесен с традиционного апреля на начало ноября, но в итоге тоже был отменен из-за сложной эпидситуации. Ожидалось, что он пройдет в апреле 2022 года, но в связи с нестабильной международной ситуацией проведение форума перенесли на четвертый квартал 2022 года. В сентябре 2022 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что проведение шестого Ялтинского международного экономического форума перенесли на второй квартал 2023 года. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
справки, сергей аксенов (политик), россия, ялта, экономика, ялтинский международный экономический форум, ялтинский международный экономический форум (ямэф)
Справки, Сергей Аксенов (политик), Россия, Ялта, Экономика, Ялтинский международный экономический форум, Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ)
12:31 28.09.2022
 

Ялтинский международный экономический форум

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкЯлтинский международный экономический форум
Ялтинский международный экономический форум - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) – ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму, в городе Ялте с 2015 года. Входит в четверку крупнейших экономических событий, проводимых в России.
Форум проводится при поддержке правительства Российской Федерации, Республики Крым (РК), Республики Башкортостан.
Оператором ЯМЭФ является Фонд "Ялтинский международный экономический форум", учрежденный в августе 2015 года решением главного управления министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым при содействии Совета министров РК и осуществляет свою деятельность при поддержке администрации президента РФ.
ЯМЭФ – главная площадка России для демонстрации экономических возможностей и инвестиционного потенциала Крыма.
Ежегодно на полях форума проходит масштабная выставка инвестиционных проектов региона в области сельского хозяйства, виноградарства, инфраструктурного развития, промышленности, строительства, туризма и десятка других отраслей. На ней крупнейшие компании региона не только представляют свои наработки, но и организуют для российского и зарубежного инвестора тематические зоны делового общения, проводят презентации проектов, бизнес-кейсов и технологий.
Традиционно выставка находится в центре внимания как зарубежных инвесторов, желающих вкладывать в местную экономику, так и органов государственной власти. Присутствие представителей власти и ключевых игроков бизнеса, заинтересованных в партнерстве, позволяет быстро выходить на выгодные сделки и в целом позиционировать Крым как привлекательную территорию для развития своего дела.

Первый Ялтинский международный экономический форум прошел с 17 по 18 апреля 2015 года в поселке Понизовка (Большая Ялта). В мероприятии приняли участие более 600 человек, включая 34 представителей иностранных компаний из 12 стран мира. По итогам форума шесть инвесторов стали резидентами свободной экономической зоны Крыма, 28 подали заявления об участии.
Второй Ялтинский форум был проведен с 14 по 16 апреля 2016 года, в его работе приняли участие более тысячи человек из 26 стран мира, на мероприятии выступили более 200 спикеров. В ходе форума были подписаны 12 инвестиционных соглашений на общую сумму около 70 миллиардов рублей. Самый крупный контракт, подписание которого состоялось в рамках форума, касалось строительства нового терминала аэропорта Симферополя на сумму 32 миллиарда рублей.
Третий Ялтинский международный экономический форум прошел с 20 по 22 апреля 2017 года. В нем участвовали более двух тысяч человек, при этом более 200 международных участников прибыли из 46 стран мира. На полях форума были подписаны более 30 контрактов на общую сумму свыше ста миллиардов рублей.
Четвертый Ялтинский форум прошел с 19 по 21 апреля 2018 года. Главной темой форума стало "Будущее мира. Будущее России". В нем приняли участие более трех тысяч человек, более 600 из них представляли 71 страну мира. По итогам форума было подписано 70 соглашений на сумму 162 миллиарда рублей.
Пятый Ялтинский международный экономический форум проходил с 18 по 20 апреля 2019 года. В нем приняли участие более 4,5 тысячи человек. ЯМЭФ посетили 807 иностранных делегатов из 89 стран мира. По итогам пятого Ялтинского международного экономического форума было подписано 102 документа на общую сумму 215 миллиардов рублей.
Проведение шестого Ялтинского международного экономического форума организаторы переносили несколько раз. В апреле 2020 года Ялтинский форум не состоялся из-за пандемии коронавируса. Оргкомитет форума решил приурочить его проведение в 2021 году к 100-летию образования республики Крым в составе Российской Федерации (18 октября 1921 года была создана Автономная Крымская ССР в составе РСФСР). Форум в 2021 году был перенесен с традиционного апреля на начало ноября, но в итоге тоже был отменен из-за сложной эпидситуации. Ожидалось, что он пройдет в апреле 2022 года, но в связи с нестабильной международной ситуацией проведение форума перенесли на четвертый квартал 2022 года. В сентябре 2022 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что проведение шестого Ялтинского международного экономического форума перенесли на второй квартал 2023 года.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиСергей Аксенов (политик)РоссияЯлтаЭкономикаЯлтинский международный экономический форумЯлтинский международный экономический форум (ЯМЭФ)
 
 
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