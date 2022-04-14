https://ria.ru/20220414/forum-1783455959.html
Ялтинский форум перенесли на конец года
Ялтинский форум перенесли на конец года - РИА Новости, 14.04.2022
Ялтинский форум перенесли на конец года
Проведение Ялтинского международного экономического форума, запланированное на 20-22 апреля, в связи с нестабильной международной ситуацией переносится на конец РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T09:46
2022-04-14T09:46
2022-04-14T09:52
республика крым
ялта
сергей аксенов (политик)
ялтинский международный экономический форум
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр- РИА Новости. Проведение Ялтинского международного экономического форума, запланированное на 20-22 апреля, в связи с нестабильной международной ситуацией переносится на конец года, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."Проведение Ялтинского международного экономического форума, запланированное с 20 по 22 апреля, в связи с нестабильной международной ситуацией переносится на четвертый квартал текущего года", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.О новых датах будет сообщено дополнительно, добавил он.В 2020 году форум в Ялте не состоялся из-за пандемии коронавируса, в 2021-м был перенесен с апреля на ноябрь, но в итоге тоже был отменен из-за сложной эпидситуации. Тогда Аксенов сообщил, что форум пройдет в традиционное время – в апреле 2022 года.В 2019 году форум проходил с 18 по 20 апреля, тогда число участников форума превысило 4,5 тысячи.
https://ria.ru/20220411/forum-1782944190.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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республика крым, ялта, сергей аксенов (политик), ялтинский международный экономический форум
09:46 14.04.2022 (обновлено: 09:52 14.04.2022)
Ялтинский форум перенесли на конец года
Ялтинский форум перенесли на конец года из-за нестабильной ситуации
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр- РИА Новости.
Проведение Ялтинского международного экономического форума, запланированное на 20-22 апреля, в связи с нестабильной международной ситуацией переносится на конец года, сообщил
глава Крыма Сергей Аксенов.
"Проведение Ялтинского международного экономического форума, запланированное с 20 по 22 апреля, в связи с нестабильной международной ситуацией переносится на четвертый квартал текущего года", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
О новых датах будет сообщено дополнительно, добавил он.
В 2020 году форум в Ялте не состоялся из-за пандемии коронавируса, в 2021-м был перенесен с апреля на ноябрь, но в итоге тоже был отменен из-за сложной эпидситуации. Тогда Аксенов сообщил, что форум пройдет в традиционное время – в апреле 2022 года.
В 2019 году форум проходил с 18 по 20 апреля, тогда число участников форума превысило 4,5 тысячи.