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Ялтинский форум перенесли на конец года - РИА Новости, 14.04.2022
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Ялтинский форум перенесли на конец года
Ялтинский форум перенесли на конец года - РИА Новости, 14.04.2022
Ялтинский форум перенесли на конец года
Проведение Ялтинского международного экономического форума, запланированное на 20-22 апреля, в связи с нестабильной международной ситуацией переносится на конец РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T09:46
2022-04-14T09:52
республика крым
ялта
сергей аксенов (политик)
ялтинский международный экономический форум
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр- РИА Новости. Проведение Ялтинского международного экономического форума, запланированное на 20-22 апреля, в связи с нестабильной международной ситуацией переносится на конец года, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."Проведение Ялтинского международного экономического форума, запланированное с 20 по 22 апреля, в связи с нестабильной международной ситуацией переносится на четвертый квартал текущего года", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.О новых датах будет сообщено дополнительно, добавил он.В 2020 году форум в Ялте не состоялся из-за пандемии коронавируса, в 2021-м был перенесен с апреля на ноябрь, но в итоге тоже был отменен из-за сложной эпидситуации. Тогда Аксенов сообщил, что форум пройдет в традиционное время – в апреле 2022 года.В 2019 году форум проходил с 18 по 20 апреля, тогда число участников форума превысило 4,5 тысячи.
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республика крым, ялта, сергей аксенов (политик), ялтинский международный экономический форум
09:46 14.04.2022 (обновлено: 09:52 14.04.2022)
 
Ялтинский форум перенесли на конец года

Ялтинский форум перенесли на конец года из-за нестабильной ситуации

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЯлтинский международный экономический форум
Ялтинский международный экономический форум - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Ялтинский международный экономический форум. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр- РИА Новости. Проведение Ялтинского международного экономического форума, запланированное на 20-22 апреля, в связи с нестабильной международной ситуацией переносится на конец года, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Проведение Ялтинского международного экономического форума, запланированное с 20 по 22 апреля, в связи с нестабильной международной ситуацией переносится на четвертый квартал текущего года", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
О новых датах будет сообщено дополнительно, добавил он.
В 2020 году форум в Ялте не состоялся из-за пандемии коронавируса, в 2021-м был перенесен с апреля на ноябрь, но в итоге тоже был отменен из-за сложной эпидситуации. Тогда Аксенов сообщил, что форум пройдет в традиционное время – в апреле 2022 года.
В 2019 году форум проходил с 18 по 20 апреля, тогда число участников форума превысило 4,5 тысячи.
Вице-премьер Юрий Борисов на форум ГОСЗАКАЗ - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 16:50
В Москве прошел Форум "ГОСЗАКАЗ"
 
Республика КрымЯлтаСергей Аксенов (политик)Ялтинский международный экономический форум
 
 
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