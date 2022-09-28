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Аксенов сообщил о переносе Ялтинского международного экономического форума
Аксенов сообщил о переносе Ялтинского международного экономического форума - РИА Новости, 28.09.2022
Аксенов сообщил о переносе Ялтинского международного экономического форума
Ялтинский международный экономический форум перенесен на второй квартал 2023 года, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T10:07
2022-09-28T10:07
2022-09-28T10:10
республика крым
сергей аксенов (политик)
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости. Ялтинский международный экономический форум перенесен на второй квартал 2023 года, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."Принято решение о переносе Ялтинского международного экономического форума на второй квартал 2023 года. О точных датах проведения форума будет объявлено дополнительно", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.В 2021 году глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что шестой Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), который должен был состояться 4-6 ноября, перенесен на 2022 год из-за сложной ситуации с коронавирусом. Ожидалось, что форум пройдет в четвертом квартале.
https://ria.ru/20220928/referendum-1819973487.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, сергей аксенов (политик), экономика
Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Экономика
10:07 28.09.2022 (обновлено: 10:10 28.09.2022)
Аксенов сообщил о переносе Ялтинского международного экономического форума
Ялтинский международный экономический форум перенесут на второй квартал 2023 года