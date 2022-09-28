Рейтинг@Mail.ru
Аксенов сообщил о переносе Ялтинского международного экономического форума - РИА Новости, 28.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220928/forum-1819986990.html
Аксенов сообщил о переносе Ялтинского международного экономического форума
Аксенов сообщил о переносе Ялтинского международного экономического форума - РИА Новости, 28.09.2022
Аксенов сообщил о переносе Ялтинского международного экономического форума
Ялтинский международный экономический форум перенесен на второй квартал 2023 года, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T10:07
2022-09-28T10:10
республика крым
сергей аксенов (политик)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155291/87/1552918721_0:125:3197:1923_1920x0_80_0_0_109b47f3a26932495e0c3cbf0308476c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости. Ялтинский международный экономический форум перенесен на второй квартал 2023 года, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."Принято решение о переносе Ялтинского международного экономического форума на второй квартал 2023 года. О точных датах проведения форума будет объявлено дополнительно", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.В 2021 году глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что шестой Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), который должен был состояться 4-6 ноября, перенесен на 2022 год из-за сложной ситуации с коронавирусом. Ожидалось, что форум пройдет в четвертом квартале.
https://ria.ru/20220928/referendum-1819973487.html
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155291/87/1552918721_234:0:2963:2047_1920x0_80_0_0_803ff4541d7636b9c34f0d0548cae789.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика крым, сергей аксенов (политик), экономика
Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Экономика
10:07 28.09.2022 (обновлено: 10:10 28.09.2022)
 
Аксенов сообщил о переносе Ялтинского международного экономического форума

Ялтинский международный экономический форум перенесут на второй квартал 2023 года

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкЯлтинский международный экономический форум
Ялтинский международный экономический форум - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Ялтинский международный экономический форум. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости. Ялтинский международный экономический форум перенесен на второй квартал 2023 года, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Принято решение о переносе Ялтинского международного экономического форума на второй квартал 2023 года. О точных датах проведения форума будет объявлено дополнительно", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
В 2021 году глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что шестой Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), который должен был состояться 4-6 ноября, перенесен на 2022 год из-за сложной ситуации с коронавирусом. Ожидалось, что форум пройдет в четвертом квартале.
Бюллетени во время подсчета голосов после закрытия избирательного участка в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
08:58
Россия прирастет серьезными в плане экономики территориями, заявили в Крыму
 
Республика КрымСергей Аксенов (политик)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала