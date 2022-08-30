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Власти Крыма не исключили переноса Ялтинского экономического форума - РИА Новости, 30.08.2022
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Власти Крыма не исключили переноса Ялтинского экономического форума
Власти Крыма не исключили переноса Ялтинского экономического форума - РИА Новости, 30.08.2022
Власти Крыма не исключили переноса Ялтинского экономического форума
Проведение Ялтинского международного экономического форума может быть перенесено на следующий год, сообщил РИА Новости постпред Крыма при президенте России,... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T08:39
2022-08-30T08:39
экономика
республика крым
георгий мурадов
ялтинский международный экономический форум
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Проведение Ялтинского международного экономического форума может быть перенесено на следующий год, сообщил РИА Новости постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.В 2021 году глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что шестой Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), который должен был состояться 4-6 ноября, перенесен на 2022 год из-за сложной ситуации с коронавирусом. Ожидалось, что форум пройдет в четвертом квартале.В апреле 2020 года Ялтинский форум не состоялся из-за пандемии коронавируса. Оргкомитет форума решил приурочить его проведение в 2021 году к 100-летию образования республики Крым в составе Российской Федерации (18 октября 1921 года была создана Автономная Крымская ССР в составе РСФСР). Форум в 2021 году был перенесен с традиционного апреля на начало ноября.В доковидном 2019 году в ЯМЭФ принимали участие 4,5 тысячи представителей 79 стран, а в 2021 году ожидались представители из 96, сообщили ранее организаторы. Всего на форуме планировалось 49 деловых мероприятий, сосредоточенных по пяти направлениям: новая инфраструктурная политика России, инвестиционная стратегия регионов, крымские приоритеты развития, международное партнерство, технологии и цифровизация – инструменты успеха.
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экономика, республика крым, георгий мурадов, ялтинский международный экономический форум
Экономика, Республика Крым, Георгий Мурадов, Ялтинский международный экономический форум
08:39 30.08.2022
 
Власти Крыма не исключили переноса Ялтинского экономического форума

Вице-премьер Крыма Мурадов: Ялтинский экономический форум могут перенести на следующий год

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЯлтинский международный экономический форум
Ялтинский международный экономический форум - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Ялтинский международный экономический форум. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Проведение Ялтинского международного экономического форума может быть перенесено на следующий год, сообщил РИА Новости постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.
В 2021 году глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что шестой Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), который должен был состояться 4-6 ноября, перенесен на 2022 год из-за сложной ситуации с коронавирусом. Ожидалось, что форум пройдет в четвертом квартале.
"Проведение форума в силу ряда причин может быть перенесено на следующий год. Окончательное решение принимает оргкомитет форума", - сказал Мурадов агентству.
В апреле 2020 года Ялтинский форум не состоялся из-за пандемии коронавируса. Оргкомитет форума решил приурочить его проведение в 2021 году к 100-летию образования республики Крым в составе Российской Федерации (18 октября 1921 года была создана Автономная Крымская ССР в составе РСФСР). Форум в 2021 году был перенесен с традиционного апреля на начало ноября.
В доковидном 2019 году в ЯМЭФ принимали участие 4,5 тысячи представителей 79 стран, а в 2021 году ожидались представители из 96, сообщили ранее организаторы. Всего на форуме планировалось 49 деловых мероприятий, сосредоточенных по пяти направлениям: новая инфраструктурная политика России, инвестиционная стратегия регионов, крымские приоритеты развития, международное партнерство, технологии и цифровизация – инструменты успеха.
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ЭкономикаРеспублика КрымГеоргий МурадовЯлтинский международный экономический форум
 
 
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