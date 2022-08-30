https://ria.ru/20220830/yamef-1813056220.html

Власти Крыма не исключили переноса Ялтинского экономического форума

Власти Крыма не исключили переноса Ялтинского экономического форума - РИА Новости, 30.08.2022

Власти Крыма не исключили переноса Ялтинского экономического форума

Проведение Ялтинского международного экономического форума может быть перенесено на следующий год, сообщил РИА Новости постпред Крыма при президенте России,... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T08:39

2022-08-30T08:39

2022-08-30T08:39

экономика

республика крым

георгий мурадов

ялтинский международный экономический форум

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Проведение Ялтинского международного экономического форума может быть перенесено на следующий год, сообщил РИА Новости постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.В 2021 году глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что шестой Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), который должен был состояться 4-6 ноября, перенесен на 2022 год из-за сложной ситуации с коронавирусом. Ожидалось, что форум пройдет в четвертом квартале.В апреле 2020 года Ялтинский форум не состоялся из-за пандемии коронавируса. Оргкомитет форума решил приурочить его проведение в 2021 году к 100-летию образования республики Крым в составе Российской Федерации (18 октября 1921 года была создана Автономная Крымская ССР в составе РСФСР). Форум в 2021 году был перенесен с традиционного апреля на начало ноября.В доковидном 2019 году в ЯМЭФ принимали участие 4,5 тысячи представителей 79 стран, а в 2021 году ожидались представители из 96, сообщили ранее организаторы. Всего на форуме планировалось 49 деловых мероприятий, сосредоточенных по пяти направлениям: новая инфраструктурная политика России, инвестиционная стратегия регионов, крымские приоритеты развития, международное партнерство, технологии и цифровизация – инструменты успеха.

https://ria.ru/20220326/yalta-1780203890.html

республика крым

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Ольга Фомченкова

экономика, республика крым, георгий мурадов, ялтинский международный экономический форум