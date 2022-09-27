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Референдумы можно считать состоявшимися и легитимными, заявил сенатор

Референдумы можно считать состоявшимися и легитимными, заявил сенатор - РИА Новости, 27.09.2022

Референдумы можно считать состоявшимися и легитимными, заявил сенатор

Референдумы в ДНР, ЛНР и на освобождённых территориях можно считать состоявшимися и легитимными, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T17:04

2022-09-27T17:04

2022-09-27T17:51

специальная военная операция на украине

референдум в донбассе

сергей цеков

донецкая народная республика

луганская народная республика

политика

совет федерации рф

россия

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Референдумы в ДНР, ЛНР и на освобождённых территориях можно считать состоявшимися и легитимными, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков."И по явке, и по отсутствию серьёзных нарушений референдумы можно считать состоявшимися. Они прошли в соответствии с международными нормами, законодательством, и могут быть признаны легитимными", - сказал он.

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

референдум в донбассе, сергей цеков, донецкая народная республика, луганская народная республика, политика, совет федерации рф, россия, референдумы на освобожденных территориях