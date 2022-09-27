https://ria.ru/20220927/otdykh-1819453702.html
Названа самая популярная страна для летнего отдыха у россиян
Названа самая популярная страна для летнего отдыха у россиян - РИА Новости, 27.09.2022
Названа самая популярная страна для летнего отдыха у россиян
Каждый третий россиянин, отдыхавший этим летом за границей, выбрал Турцию, говорится в исследовании ВЦИОМ. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T02:33
2022-09-27T02:33
2022-09-27T02:33
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Каждый третий россиянин, отдыхавший этим летом за границей, выбрал Турцию, говорится в исследовании ВЦИОМ.По данным центра, в Абхазии провели отпуск 14 процентов, в Казахстане — 11. Также популярностью у туристов пользовались Таиланд, Египет, ОАЭ, Армения, Испания, Белоруссия, Узбекистан. Среди тех, кто отдыхал этим летом в России, самыми востребованными стали Москва и Санкт-Петербург. Также респонденты останавливались в Казани, Нижнем Новгороде, Волгограде, Красноярске, Владивостоке, Екатеринбурге, Челябинске, Махачкале, Калининграде. Уточняется, что больше всего россиянам в отдыхе по стране понравилась красивая природа, чистый воздух, реки, озера, климат, хорошая погода, активный отдых, достопримечательности, архитектура.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 3-4 сентября 2022 года, в нем приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет.
https://ria.ru/20220923/putevki-1818986210.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вциом, турция, отдых, новости - туризм, туризм, туристы
Туризм, Россия, ВЦИОМ, Турция, Отдых, Новости - Туризм, Туризм, туристы
Названа самая популярная страна для летнего отдыха у россиян
ВЦИОМ: треть россиян, отдыхавших летом за границей, выбрали Турцию