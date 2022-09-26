https://ria.ru/20220926/oruzhie-1819404911.html

На Украине предложили взять у Израиля ядерное оружие для удара по России

На Украине предложили взять у Израиля ядерное оружие для удара по России - РИА Новости, 26.09.2022

На Украине предложили взять у Израиля ядерное оружие для удара по России

Киев может позаимствовать ядерное оружие у Израиля или КНДР для нанесения удара по территории России, заявил в колонке для "Главреда" журналист, кандидат... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T02:50

2022-09-26T02:50

2022-09-26T04:42

специальная военная операция на украине

россия

украина

курская аэс

нато

израиль

владимир зеленский

сергей климовский

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Киев может позаимствовать ядерное оружие у Израиля или КНДР для нанесения удара по территории России, заявил в колонке для "Главреда" журналист, кандидат исторических наук Сергей Климовский.По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский может выступить с такими угрозами под предлогом якобы исходящей от Москвы ядерной опасности.Он добавил, что Киев должен обращаться именно к Тель-Авиву, а не к США и их союзникам, чтобы Россия не могла обвинить НАТО в распространении ядерного оружия.При этом он не уточнил, каким образом Украина должна добиться таких поставок от Израиля, который не соглашается сотрудничать с ней в вопросе вооружений. Ранее Зеленский заявлял, что шокирован отказом Тель-Авива от военного снабжения Киева.Кроме того, Климовский предложил устроить теракт на российской атомной станции.Он также высказал идею провести атаку на станцию силами украинского спецназа.При этом в Белгородской области нет атомных электростанций, а ближайшая к Украине российская АЭС, Курская, находится примерно в 60 километрах от границы.В августе ФСБ сообщила, что в Курчатовском районе Курской области украинские диверсионные группы подорвали опоры высоковольтных линий электропередачи, через которые Курская АЭС поставляет энергию как в регион, так и в соседние субъекты.Президент России Владимир Путин в сентябре также заявил, что боевики из соседней страны пытаются устроить теракты на территории ядерных объектовНа этой неделе в обращении к россиянам глава государства заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес страны. Теперь, как подчеркнул Путин, в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".Ранее глава МИД России Сергей Лавров обращал внимание на "весьма существенные" риски ядерной войны, но при этом подчеркивал, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.

https://ria.ru/20220924/ssha-1819180237.html

https://ria.ru/20220923/duda-1819069236.html

https://ria.ru/20220918/ssha-1817708248.html

россия

украина

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россия, украина, курская аэс, нато, израиль, владимир зеленский, сергей климовский, в мире