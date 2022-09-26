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На Украине предложили взять у Израиля ядерное оружие для удара по России - РИА Новости, 26.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220926/oruzhie-1819404911.html
На Украине предложили взять у Израиля ядерное оружие для удара по России
На Украине предложили взять у Израиля ядерное оружие для удара по России - РИА Новости, 26.09.2022
На Украине предложили взять у Израиля ядерное оружие для удара по России
Киев может позаимствовать ядерное оружие у Израиля или КНДР для нанесения удара по территории России, заявил в колонке для "Главреда" журналист, кандидат... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T02:50
2022-09-26T04:42
специальная военная операция на украине
россия
украина
курская аэс
нато
израиль
владимир зеленский
сергей климовский
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Киев может позаимствовать ядерное оружие у Израиля или КНДР для нанесения удара по территории России, заявил в колонке для "Главреда" журналист, кандидат исторических наук Сергей Климовский.По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский может выступить с такими угрозами под предлогом якобы исходящей от Москвы ядерной опасности.Он добавил, что Киев должен обращаться именно к Тель-Авиву, а не к США и их союзникам, чтобы Россия не могла обвинить НАТО в распространении ядерного оружия.При этом он не уточнил, каким образом Украина должна добиться таких поставок от Израиля, который не соглашается сотрудничать с ней в вопросе вооружений. Ранее Зеленский заявлял, что шокирован отказом Тель-Авива от военного снабжения Киева.Кроме того, Климовский предложил устроить теракт на российской атомной станции.Он также высказал идею провести атаку на станцию силами украинского спецназа.При этом в Белгородской области нет атомных электростанций, а ближайшая к Украине российская АЭС, Курская, находится примерно в 60 километрах от границы.В августе ФСБ сообщила, что в Курчатовском районе Курской области украинские диверсионные группы подорвали опоры высоковольтных линий электропередачи, через которые Курская АЭС поставляет энергию как в регион, так и в соседние субъекты.Президент России Владимир Путин в сентябре также заявил, что боевики из соседней страны пытаются устроить теракты на территории ядерных объектовНа этой неделе в обращении к россиянам глава государства заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес страны. Теперь, как подчеркнул Путин, в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".Ранее глава МИД России Сергей Лавров обращал внимание на "весьма существенные" риски ядерной войны, но при этом подчеркивал, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.
https://ria.ru/20220924/ssha-1819180237.html
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россия, украина, курская аэс, нато, израиль, владимир зеленский, сергей климовский, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Курская АЭС, НАТО, Израиль, Владимир Зеленский, Сергей Климовский, В мире
02:50 26.09.2022 (обновлено: 04:42 26.09.2022)
 
На Украине предложили взять у Израиля ядерное оружие для удара по России

Историк Климовский: Украина может взять ядерное оружие у Израиля для удара по России

© Depositphotos / curraheeshutterЯдерный взрыв
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© Depositphotos / curraheeshutter
Ядерный взрыв. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Киев может позаимствовать ядерное оружие у Израиля или КНДР для нанесения удара по территории России, заявил в колонке для "Главреда" журналист, кандидат исторических наук Сергей Климовский.
По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский может выступить с такими угрозами под предлогом якобы исходящей от Москвы ядерной опасности.

"Где найдет Украина ядерное оружие — значения не имеет, особенно когда КНДР объявила себя ядерной державой. Можно взять напрокат у Израиля, <…> и вернуть, если не понадобится, или купить у той же КНДР", — написал Климовский.

Он добавил, что Киев должен обращаться именно к Тель-Авиву, а не к США и их союзникам, чтобы Россия не могла обвинить НАТО в распространении ядерного оружия.
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При этом он не уточнил, каким образом Украина должна добиться таких поставок от Израиля, который не соглашается сотрудничать с ней в вопросе вооружений. Ранее Зеленский заявлял, что шокирован отказом Тель-Авива от военного снабжения Киева.
Кроме того, Климовский предложил устроить теракт на российской атомной станции.
"Под Белгородом есть АЭС в 40 км от границы, что вполне досягаемо даже для советских ракетных систем", — заявил журналист.
Он также высказал идею провести атаку на станцию силами украинского спецназа.
При этом в Белгородской области нет атомных электростанций, а ближайшая к Украине российская АЭС, Курская, находится примерно в 60 километрах от границы.
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В августе ФСБ сообщила, что в Курчатовском районе Курской области украинские диверсионные группы подорвали опоры высоковольтных линий электропередачи, через которые Курская АЭС поставляет энергию как в регион, так и в соседние субъекты.
Президент России Владимир Путин в сентябре также заявил, что боевики из соседней страны пытаются устроить теракты на территории ядерных объектов
На этой неделе в обращении к россиянам глава государства заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес страны. Теперь, как подчеркнул Путин, в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".
Ранее глава МИД России Сергей Лавров обращал внимание на "весьма существенные" риски ядерной войны, но при этом подчеркивал, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКурская АЭСНАТОИзраильВладимир ЗеленскийСергей КлимовскийВ мире
 
 
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